Une étude de trois ans menée sur trois des oliviers situés à Gethsémani, à Jérusalem, a montré que leurs troncs et branches ont environ 900 ans, ce qui en fait l'un des plus vieux oliviers connus.

L'étude, qui a été réalisée par le Conseil national italien de la recherche en collaboration avec les universités italiennes, a examiné des échantillons de trois des huit oliviers qui se trouvent dans le jardin d'importance religieuse. Les échantillons ont indiqué que les arbres remontaient au milieu du 12th siècle, bien que l'on pense que les racines peuvent être encore plus anciennes que cela.

La datation au carbone a indiqué que les trois échantillons provenaient respectivement des années 1092, 1166 et 1198. Les cinq arbres restants n'ont pas pu être analysés car ils sont devenus si noueux que les troncs sont évidés, ne laissant que du matériel végétal plus jeune.

L'analyse de l'ADN a également montré que les arbres avaient tous un génotype identique, indiquant qu'ils provenaient probablement d'un »l'arbre des parents. Cela suggère que les arbres étaient à l'origine des boutures de branches prélevées sur un arbre plus grand, peut-être dans le but de maintenir leur lignée. Cette pratique est encore courante aujourd'hui.

Il existe un certain débat quant à l'exactitude des différentes techniques permettant de déterminer l'âge des oliviers. De nombreux oliviers anciens dans le monde n'ont pas subi de tests scientifiques fiables et les estimations de leur âge réel varient considérablement.

Deux oliviers célèbres prétendent souvent être les plus anciens du monde. le olivier de Vouves à La Canée, en Grèce, un arbre qui produit encore des fruits serait vieux de 2,000 ans selon l'analyse des cernes. Cependant, certains scientifiques pensent qu'il est plus proche de 4,000 4,000 ans. L'autre prétendant est l'arbre Al Badawi dans le village d'Al Walaja, Bethléem, qui aurait entre 5,000 - et - - ans.

Le jardin de Gethsémané, (Gethsémani veux dire »olive press 'en hébreu), est un lieu important pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. On pense que c'est l'endroit où Jésus-Christ a prié avant d'être crucifié et a ensuite été trahi par Judas.

Bien qu'il y ait des mentions d'oliviers adultes présents à ce moment dans la Bible, il n'est pas clair si ce sont les mêmes arbres qui se tiennent sur place aujourd'hui. Les oliviers sont capables de repousser à partir des racines s'ils sont abattus, et il est également possible que les arbres aient été replantés ou remplacés à un moment donné au fil des ans.

L'âge des échantillons correspond bien à ce que l'on sait de l'époque, basé sur les chroniques de voyage des pèlerins. Il est allégué que la deuxième balisca de Gethsémani a été construite autour de cette période, et il semble probable que le jardin ait été réaménagé, entraînant la rénovation des oliviers pendant le processus de construction.