Les nouveaux gagnants décrivent les avantages des récompenses du concours mondial

En guise d'inscription pour la partie Hémisphère Sud du 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition ferme le 1er septembrest, les nouveaux lauréats réfléchissent à l'impact de leurs premiers prix sur leurs marques.

"Cette victoire a contribué à promouvoir notre marque auprès de clients qui ne nous connaissaient peut-être pas », a déclaré Dimitrios Komninos, propriétaire de la société basée en Laconie. Fermes d'oliviers Dimitri.

"Nous avons désormais une portée plus large, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde entier », a-t-il ajouté. "Nous sommes vraiment honorés de recevoir un prix, d’autant plus que c’était la première fois que nous participions à un concours.

Située à la pointe sud de la péninsule du Péloponnèse, les producteurs de la ferme vieille de 200 ans a gagné un Silver Award pour un Koroneiki non filtré d'intensité moyenne. "Il est important de savoir d'où vient votre huile d'olive », a déclaré Komninos.

Ce prix était particulièrement gratifiant après une saison difficile pour Dimitri Olive Farms. "Comme beaucoup d'agriculteurs, nous avons été confrontés problèmes de personnel et la sécheresse », a déclaré Komninos.

De l'autre côté de la mer Ionienne, les producteurs derrière Olio Infiore ont célébré leur toute première distinction en compétition mondiale, gagner une médaille d'or pour une Coratina bio d'intensité moyenne.

Le propriétaire Tommaso Fiore a déclaré que le producteur des Pouilles envisage d'utiliser ce prix pour l'aider à commercialiser son produit. huile d'olive extra vierge avant la saison à venir.

Les débuts d'Olio Infiore NYIOOC Cette distinction aidera Tommaso Fiore à commercialiser son huile d'olive extra vierge en Amérique du Nord. (Photo : Olio Infiore)

"Nous espérons que cette reconnaissance pourra devenir une vitrine pour permettre à nos produits de se faire connaître sur le marché nord-américain », a-t-il déclaré. "Cela représente notre rêve pour un avenir proche.

"Nous continuerons à travailler avec passion et dévouement pour toujours offrir le meilleur à nos clients », a ajouté Fiore. "Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles collaborations et opportunités pour développer et améliorer davantage notre produit. Nous espérons que cette reconnaissance n'est que le début de quelque chose de nouveau, et nous sommes reconnaissants envers NYIOOC pour l’avoir permis.

Outre l'aspect marketing, Fiore a déclaré que le prix valide le travail acharné et le dévouement requis pour produire huile d'olive de classe mondiale et le motive à faire mieux l'année prochaine.

"C'est une motivation pour faire mieux pour notre marque, renforçant ainsi notre réputation en tant que producteur d'huile d'olive extra vierge de haute qualité », a-t-il déclaré. "Pour moi, celui-ci est spécial car il ouvre de nouvelles voies de croissance.

Fiore a ajouté que le prix contribue également à promouvoir la région méridionale des Pouilles — la plus grande région productrice d'huile d'olive d'Italie — en tant que destination pour huile d'olive extra vierge de qualité plutôt que de l'huile d'olive en vrac.

"Nous pouvons exploiter les caractéristiques de nos olives, à commencer par Coratina, et donner vie à des produits de haute qualité qui peuvent rivaliser avec tout le monde », a déclaré Fiore. "Ceci peut être réalisé grâce à un »mélange magique de tradition, d'innovation et de savoir-faire.

Aux côtés des producteurs méditerranéens, l'importateur canadien Cibo Prévi a été récompensé pour la première fois au 2024 NYIOOC, gagner deux médailles d'or pour un Mariolo et son Itrana d'intensité moyenne, conditionnés sous les marques EVOO Previ et EVOO Previ Bimbi.

Les débuts de Sabrina Rea NYIOOC Ce prix contribue à justifier les mesures coûteuses qu'elle prend pour garantir la qualité. (Photo : Sabrina Réa)

"Les récompenses ont eu un impact sur ma marque dans la mesure où elle trouve un écho auprès de mes clients », a déclaré la propriétaire Sabrina Rea. "Recevoir cette prestigieuse reconnaissance a été une joie absolue. Je suis profondément reconnaissant, car cela représente des années de dévouement à la promotion d’un huile de la plus haute qualité au monde.

"Cet honneur renforce ma conviction d’innover et de plaider continuellement en faveur d’un vieillissement positif », a-t-elle ajouté. "Cela alimente également mon engagement à offrir aux Nord-Américains la possibilité d’améliorer leur santé grâce à ce produit naturel exceptionnel.

Rea a déclaré qu'en raison des conditions météorologiques difficiles pendant la campagne italienne Récolte 2023/24, elle devait accorder une attention particulière à l'approvisionnement en huiles de sa marque. "En tant qu'importateur d'huile d'olive extra vierge de marque privée, vous devez vous assurer de livrer ce que vous décrivez », a-t-elle déclaré.

"Chaque région productrice d'huile d'olive a ses avantages uniques », a ajouté Rea. "Fabriquer une huile d’olive à teneur phénolique exceptionnellement élevée, qui atteint l’équilibre parfait entre robustesse et amertume excessive, s’apparente à la création d’un chef-d’œuvre. Cibo Previ est ce chef-d'œuvre, et je suis honoré de le présenter au monde car une communauté forte commence par une communauté saine.

Elle croit le NYIOOC Ce prix aidera à communiquer sur la qualité de l'huile d'olive extra vierge et à justifier les mesures extrêmes qu'elle prend pour garantir sa qualité lors de son transport de l'Italie au Canada.

A l'autre bout du monde, le propriétaire du Japon Ferme de récolte a célébré sa première distinction au Concours mondial, un Gold Award pour sa marque Virgin Valley, un mélange d'intensité moyenne d'olives Frantoio, Leccino, Pendolino et Taggiasca.

Yoshinori Shikamoto estime que les récompenses du Concours mondial aident à faire connaître les huiles d'olive japonaises de haute qualité. (Photo : Ferme de récolte)

Le propriétaire Yoshinori Shikamoto a déclaré que recevoir un prix permet à l'entreprise de promouvoir la haute qualité de son huile d'olive extra vierge. Cette victoire démontre également que la qualité de l'huile d'olive extra vierge japonaise s'améliore.

Harvest Farm a remporté le prix au cours de sa troisième année de production. Après avoir participé à la compétition pour la première fois, Shikamoto s'est dit inspiré "recevoir une récompense aussi honorable.

"Nous avons régénéré des terres agricoles abandonnées qui s'étaient transformées en forêt en oliveraie », a-t-il déclaré. "Pendant plusieurs années, nous avons agrandi le terrain et commencé à cultiver des olives, ce qui nous a permis de produire de l'huile d'olive extra vierge.

"J'aimerais continuer à améliorer mes compétences et travailler dur pour produire une bonne huile d'olive extra vierge », a-t-il ajouté. "J’utiliserai ce prix comme un encouragement à travailler plus dur.