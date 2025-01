Des experts détaillent les pratiques agricoles durables pour un monde plus chaud et plus sec

Dans sa quête pour répondre à la demande alimentaire mondiale, l’agriculture conventionnelle a épuisé des ressources terrestres vitales par des pratiques non durables, menaçant ironiquement l’approvisionnement alimentaire futur.

D’après Dirt: l'érosion des civilisationsDavid R. Montgomery souligne le contraste frappant entre l’agriculture durable et les pratiques agricoles conventionnelles.

Les systèmes agricoles de conservation… ont revitalisé l’industrie de la production d’olives, renforcé la résilience, amélioré le potentiel de productivité des sols et des terres et atténué la dégradation des terres. - Amir Kassam, membre du Forum mondial de la FAO

Montgomery soutient que l’adoption de pratiques agricoles durables est essentielle à la santé à long terme des sols et à la survie des sociétés humaines.

Il soutient que l’humanité peut assurer un avenir plus résilient et plus productif à l’agriculture en tirant les leçons des erreurs des civilisations passées et en adoptant des méthodes plus durables.

Amir Kassam, professeur invité à l'École d'agriculture, de politique et de développement de l'Université de Reading et membre du forum mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plaide en faveur d'une transition vers des pratiques agricoles plus durables.

"L’Union européenne a hérité d’une forme d’agriculture de synthèse industrialisée qui est devenue la

norme agricole dominante, augmentée par le travail du sol et la technologie agrochimique, qui est

« Cela nuit à la santé des sols, aux populations d’insectes utiles et à la biodiversité », a-t-il déclaré. Olive Oil Times.

"« Ce modèle fonctionne sur une base d’entrées-sorties simpliste ; des entrées accrues devraient produire des sorties plus importantes », a ajouté Kassam. "Cependant, cette approche est préjudiciable à la santé des sols et des paysages.

Il a noté que l’agriculture conventionnelle peut nuire à la santé des sols de diverses manières.

Les pratiques intensives de labourage et de monoculture entraînent souvent une érosion des sols, la couche arable étant emportée par le vent ou les eaux. Cela diminue la fertilité du sol et sa capacité à retenir l'eau et les nutriments.

La dépendance aux engrais chimiques et aux pesticides dans l’agriculture conventionnelle épuise la matière organique du sol, essentielle au maintien de la structure du sol, de la fertilité et de l’activité microbienne.

De plus, la machinerie lourde peut provoquer un compactage du sol, ce qui réduit la porosité et empêche la pénétration des racines, entravant ainsi l’infiltration et le drainage de l’eau.

L’accumulation de produits chimiques nocifs provenant d’engrais synthétiques, d’herbicides et de pesticides peut perturber les communautés microbiennes et diminuer la biodiversité des sols.

De plus, une dépendance excessive aux engrais chimiques peut entraîner des déséquilibres nutritionnels dans le sol, conduisant à des carences ou à des toxicités qui nuisent à la croissance des plantes et à la santé du sol.

"« Le concept peut être comparé à un modèle d’entrées-sorties, dans lequel on suppose qu’une augmentation des entrées entraîne une augmentation correspondante des sorties », a déclaré Kassam. "Cependant, cette approche progressive, associée à un travail intensif du sol, est devenue problématique, notamment en ce qui concerne la santé des sols.

"« Les pratiques agricoles modernes ont cessé de donner la priorité aux questions essentielles, telles que les objectifs généraux des systèmes agricoles pour les agriculteurs, la communauté et l’environnement », a-t-il ajouté. "L’accent a été déplacé de la durabilité vers les rendements et la rentabilité, accordant peu d’attention aux conséquences environnementales et à la durabilité.

Kassam a averti que ce changement avait entraîné une dégradation des terres agricoles et une érosion de la couche arable. Il a ajouté que la situation s'était aggravée à mesure que la taille des machines agricoles augmentait, provoquant des tempêtes de poussière aux États-Unis et en Europe.

"« Une compréhension plus approfondie des pratiques agricoles durables est essentielle pour promouvoir une agriculture régénératrice axée sur la conservation », a-t-il déclaré. "Le principe fondamental de l’agriculture de conservation est de minimiser la perturbation du sol en évitant le travail du sol, de recouvrir le sol de paillis de biomasse et de diversifier le système de culture, protégeant ainsi l’écosystème et les divers organismes utiles qui l’habitent.

"« Il est essentiel de maintenir la couverture du sol avec du paillis de biomasse pour se rapprocher le plus possible des conditions naturelles », a ajouté Kassam. "De plus, le cycle de la matière organique est essentiel, car le paillis protège la surface du sol des impacts des tempêtes, des pluies et du vent tout en fournissant de la nourriture aux organismes du sol et en augmentant la matière organique du sol et les nutriments des plantes.

Il soutient qu’en adoptant des pratiques plus durables, il est possible d’atténuer ces effets néfastes.

Parmi ces pratiques, le paillage est une excellente source de nutriments pour les cultures, selon Kassam. Ces nutriments sont essentiels au maintien de la biodiversité et à la création d’habitats naturels pour les prédateurs de ravageurs.

Bien que les oliviers soient connus pour leur capacité à prospérer dans des sols marginaux, les oléiculteurs ont remarqué l’impact négatif de la dégradation des terres sur leurs arbres.

"Les agriculteurs, y compris les oléiculteurs, constatent une dégradation des terres à cause du travail du sol et

« La mauvaise gestion de la santé des sols et de la diversité des cultures entraîne une baisse des rendements », a déclaré Kassam. "Au cours des dernières décennies, de nombreux agriculteurs sont passés des pratiques de travail du sol conventionnelles à

« L’agriculture de conservation dans les systèmes annuels et pérennes, y compris les systèmes biologiques. »

"« De plus, les agriculteurs du secteur oléicole compromettent la santé des sols en adoptant des pratiques qui perturbent la santé du sol par un travail régulier du sol », a-t-il ajouté.

Christiane Wassman, copropriétaire de la primé producteur Râteau en Ombrie, elle a déclaré qu'elle et sa famille ont réussi à revitaliser plusieurs oliviers centenaires dans leur ferme en mettant en œuvre des pratiques durables, notamment le paillage.

Le paillage est essentiel à la conservation de l’eau, en particulier dans la culture de l’olivier dans les régions sujettes à la sécheresse.

Des techniques telles que irrigation goutte à goutte, qui fournit l'eau directement aux racines des oliviers, peut réduire considérablement la consommation d'eau tout en garantissant une hydratation suffisante des arbres. De plus, l'application de paillis autour de la base des arbres permet de conserver l'humidité du sol et de minimiser l'évaporation.

"« L’irrigation goutte à goutte est particulièrement efficace dans les pratiques agricoles durables », a déclaré Wassman. "Cette méthode préserve l’intégrité du sol et améliore la rétention d’humidité, même en cas de pluie.

"« Sans ces pratiques, on estime que jusqu’à 70 pour cent de l’humidité pourrait être perdue à cause du ruissellement, car l’eau ne parvient pas à pénétrer efficacement le sol », a-t-elle ajouté. "Il est donc primordial de maximiser l’infiltration et la rétention des eaux de pluie. L’imperméabilisation et le paillage immédiats après le labour contribuent également à ces objectifs.

Selon Juan Vilar, consultant stratégique pour le secteur de l’huile d’olive, l’irrigation est devenue un besoin urgent en Espagne.

"Bien que 30 à 35 % des oliveraies espagnoles disposent d’un système d’irrigation, 65 % n’en ont pas », a-t-il déclaré. "« Ils n’ont pas d’infrastructures pour l’irrigation. »

Vilar a ajouté que pendant la guerre du pays sécheresse historique, pratiquement aucune oliveraie n'a été irriguée alors que les grandes villes de la région d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, ont mis en place des restrictions d'eau.

"« Les choses deviendront plus difficiles en été, surtout s’il n’y a pas assez de pluie au printemps », a-t-il déclaré.

Les pratiques agricoles durables dans le secteur de l’huile d’olive gagnent de plus en plus de terrain.

L’une de ces pratiques est le travail de conservation du sol, qui minimise la perturbation du sol et aide à préserver sa structure et sa matière organique.

Cette méthode réduit l’érosion et améliore la rétention d’eau, garantissant aux oliviers un accès aux nutriments et à l’humidité pour une croissance optimale.

Une autre pratique importante est la rotation des cultures, qui consiste à alterner les oliviers avec d’autres cultures pour atténuer l’accumulation de parasites et de maladies.

Cette approche améliore également la fertilité du sol en permettant à diverses plantes d’enrichir le sol.

"En Andalousie, environ 40 pour cent des pratiques agricoles dans l’oléiculture sont déjà alignées sur une gestion agricole durable basée sur l’agriculture de conservation », a déclaré Kassam. "« De plus, la mise en œuvre de techniques d’irrigation goutte à goutte complète l’agriculture de conservation, démontrant une synergie efficace dans les pratiques agricoles durables. »

"« Les systèmes d’agriculture de conservation et les pratiques qui y sont associées contribuent de manière significative à l’amélioration de la productivité, de la viabilité économique, de la durabilité environnementale et de la performance sociale au sein du secteur de la production d’olives dans les régions méditerranéennes arides et semi-arides du sud de l’Europe, de l’Afrique du Nord et de l’Asie occidentale », a-t-il ajouté. "Ces pratiques ont revitalisé l’industrie de la production d’olives, renforcé la résilience, amélioré le potentiel de productivité des sols et des terres et atténué la dégradation des terres.