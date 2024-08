EVOO et A-Rod: l'aube de l'ère des tests de l'huile d'olive

Quelles semaines intéressantes ça a été. Le 14 juilletth nous avons reçu un conseil de fin de soirée selon lequel l'UC Davis Olive Center allait publier un rapport qui conclurait la plupart des "les huiles d'olive extra vierges que nous achetons ne méritent pas ce nom. nous a cassé l'histoire, publiant le rapport des heures avant quiconque, et nous vous apportons des développements depuis. Les allégations de fraude, de profit et de guerres de relations publiques n'étaient pas ce que nous avions à l'esprit lorsque nous avons activé notre serveur il y a quelques mois avec le slogan "nouvelles, critiques et discussions sur l'huile d'olive », mais les nouvelles arrivent et l'huile d'olive est notre rythme.

Nous ne sommes pas trop surpris que la plupart des huiles d'olive des rayons des supermarchés californiens ne respectent pas les directives extra virgin. Disons que vous êtes à la tête d'un conglomérat d'huile d'olive d'un milliard d'euros qui doit répondre aux actionnaires tout en produisant des résultats annuels en constante amélioration. Vous produisez une certaine quantité d'huile d'olive extra vierge de haute qualité pour vos clients nationaux de pain et de beurre, mais imaginez la pression pour tirer parti de cette production et de votre marque centenaire en arrosant les bonnes choses avec des additifs moins chers et en les vendant. , navires plein de lui, à des populations sans méfiance qui ne connaissent pas la différence, et dont les gouvernements n'appliqueront pas les lois faibles en place. Les États-Unis sont une vache à lait pour les géants peu scrupuleux de l'huile d'olive qui se sont longtemps préoccupés davantage de la construction de marques et des réseaux de distribution que de la qualité de leurs huiles d'olive.

Alors qu'est-ce qui change maintenant? Enhardi par les récentes révisions du ministère américain de l'Agriculture qui, au moins, exige des normes minimales pour l'étiquetage extra vierge, le California Olive Oil Council et leurs amis du Davis Olive Center soulignent à nouveau que les consommateurs américains se font arnaquer . Le petit échantillon reflétait une étude réalisée à bas prix, mais la réalité incontournable demeure, et nous parions que vous pourriez dupliquer les tests dans n'importe quel nombre de pays vaches à lait à travers le monde et obtenir des résultats similaires. Essayez-le en Chine, Inde, Japon, Mexique, Canada, Allemagne.

Aujourd'hui un procès a été annoncé à la mode américaine typique, avec un plaignant chef semi-célèbre et "restaurateurs de premier plan », pour mettre la pression sur les grandes entreprises qui remplissent les étagères d'huile d'olive d'endroits comme Costco, Walmart et Albertson. La marque de Rachael Ray fait partie des contrefaçons citées, bien que la chérie culinaire américaine soit plus probablement une victime malheureuse comme le reste d'entre nous. C'est peut-être à cela qu'il fallait en venir. Rien ne se passe ici sans le buzz.

Ce n'est pas ce sur quoi nous voulons écrire dans ces pages (mais nous le ferons). Nous préférons parler des gens qui fabriquent l'huile d'olive, comment l'utiliser et en profiter, sa culture ancienne et sa place dans nos modes de vie modernes. Et bien que nous tenions à remercier l'Université de Californie, le Conseil oléicole international, l'Association nord-américaine de l'huile d'olive et le cabinet d'avocats Callahan et Blaine pour l'énorme croissance de notre lectorat, nous recevons également une tonne de courriels de les lecteurs qui sont confus et qui veulent des conseils. Ils aimeraient savoir comment acheter de l'huile d'olive extra vierge sans se faire prendre.

Franchement, nous n'avons pas ce problème. La rédaction de Olive Oil Times reçoit plus que sa juste part d'huile d'olive extra vierge vraiment excellente de la part de producteurs qui doivent penser que s'ils nous envoient des trucs gratuits, nous écrirons à leur sujet (et nous pourrions bien). Nous n'aurons plus jamais à acheter une autre bouteille et si nous pouvions partager cette réserve ridicule avec nos lecteurs, vous savez que nous le ferions. Mais laissez-moi faire comme si je devais sortir et acheter une bouteille de bonne huile d'olive d'une épicerie, par exemple. Notre Denise Johnson a posté un article récemment sur les cueillettes minces dans un supermarché typique de la Nouvelle-Angleterre. Elle avait le choix entre certaines des marques impliquées dans "L'étude »et "des trucs extra vierges de première qualité d’origines identifiées qui auraient pu être plutôt bons s’ils n’avaient pas été pré-Obama.

Il y a un mot à la mode dans le monde des producteurs d'huile d'olive extra vierge haut de gamme: la traçabilité. Il est maintenant possible de prendre le numéro de lot de certaines bouteilles haut de gamme d'EVOO, de le saisir sur un site Web et de voir des informations complètes sur l'huile, y compris la date de récolte, les cépages et une vue aérienne de la parcelle sur laquelle les olives ont été cueillies. Afin de vraiment savoir ce que vous achetez, il faut un certain degré de traçabilité. Avec beaucoup de produits alimentaires, y compris certains qui pourraient même porter des noms célèbres comme Rachael Ray ou Paul Newman, cela n'a peut-être pas autant d'importance. Avec de l'huile d'olive extra vierge, c'est le cas. Le jus d'orange de première qualité coûte 3 $ le litre. Le jus d'olive de qualité supérieure peut être dix fois supérieur. Nous devons savoir en quelle année les olives ont été cueillies et quand l'huile a été mise en bouteille.

Alex "A ‑ Rod ”Rodriguez, l'un des joueurs de baseball les plus doués de tous les temps, a frappé son 600th home run cette semaine au milieu d'une grande fanfare et d'adoration. Peu de personnes semblaient gênées qu'il ait admis avoir utilisé des stéroïdes à une époque qui a été inventée "Steroids Era. »Le baseball professionnel fait maintenant partie de ce qu'on appelle le "Era of Testing »au cours de laquelle, il est largement admis, personne ne peut se soustraire à la prise de médicaments améliorant la performance sous un examen aussi approfondi.

Je pense que nous entrons dans une période similaire dans le secteur de l'huile d'olive. L'étude de Dan Flynn et le procès de Dan Callahan marqueront le début de la "Era of Testing ”pour l'huile d'olive extra vierge et il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions être sûrs que ce que nous achetons au supermarché est ce qu'il prétend être. Tout comme je savais que le circuit d'A-Rod résultait de son propre talent naturel (et d'une balle rapide dans la zone).

Les producteurs d'huile d'olive et les commerçants impliqués dans le processus réussiront, tout comme Alex Rodriguez, tant qu'ils ne le feront plus souffler. Les consommateurs se tourneront bientôt vers des étiquettes indiquant les valeurs d'acides gras libres (AGF) et de peroxyde, les dates de récolte et les pays d'origine. Vous allez scanner un code à barres avec votre téléphone pour voir une carte Google du bosquet. Traçabilité.

En attendant, demandez à votre épicier pourquoi il n'y a pas de date sur l'huile d'olive. Choisissez une marque de supermarché à utiliser pour la cuisine et envisagez de payer plus pour une extra vierge de qualité supérieure fabriquée par un producteur artisanal, du pays de votre choix, à utiliser pour tout le reste. Si vous aimez suffisamment l'huile d'olive extra vierge pour lire cet article, vous vous devez d'apprendre à distinguer le bon du mauvais, le bon du moins bon. Vous pouvez suivre un cours, prendre un livre, lire certains de nos articles sur le sujet ou simplement vous entraîner à comparer différentes marques chez vous. Vous ne serez pas désolé.