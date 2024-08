L'UE rejette l'étiquetage nutritionnel britannique «Traffic Light»

L'Union européenne a rejeté la controverse du Royaume-Uni "«feux tricolores», citant un exemple paradoxal où le Coca light est étiqueté plus favorablement que l'huile d'olive extra vierge.



La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique, qui dispose de deux mois pour répondre aux allégations. Les accusations allèguent une violation du principe fondamental de l'UE de la libre circulation des marchandises; c'est-à-dire que le gouvernement interfère illégalement avec les choix des consommateurs.

Le "système d'information nutritionnelle sur les feux de circulation Promulguée par le gouvernement britannique dans un effort pour lutter contre l'obésité et aider les gens à faire de meilleurs choix alimentaires. Le système volontaire - qui est largement soutenu par les plus grandes chaînes de supermarchés de Grande-Bretagne - utilise des codes de couleur rouge, ambre et vert pour étiqueter les calories, le sucre, les graisses, les graisses saturées et la teneur en sodium d'un produit. Le vert signale une faible quantité d'un nutriment donné; ambre une quantité moyenne et rouge, élevé.

A "la lumière rouge »est indiquée lorsque la teneur en matière grasse d'un produit donné dépasse 17.5 g / 100 g.

Cette directive bien intentionnée mais simpliste crée un paradoxe logique en ce qui concerne les super aliments comme l'huile d'olive, a déclaré Coldiretti, la Confédération nationale des agriculteurs d'Italie.

"L'objectif des feux de signalisation était de diminuer la consommation de graisses, de sel et de sucre mais pas en fonction de la quantité réellement consommée, mais uniquement de la présence générique d'un certain type de substance », a déclaré un porte-parole. "Cela finit par exclure les aliments tels que l'huile d'olive extra vierge tout en favorisant les boissons gazeuses sans sucre, induisant les consommateurs en erreur quant à la valeur nutritionnelle réelle. »

Parce que le système regarde simplement les chiffres, le résultat est que les boissons gazeuses sans sucre comme Diet Coke reçoivent un "feu vert », malgré la présence d'édulcorants artificiels controversés et n'ayant aucun avantage pour la santé.

Coldiretti a déclaré que le marché d'exportation italien sera affecté par le système, qui désapprouve également le fromage et le prosciutto.

Lors du passage du système dans 2013, Londres a déclaré qu'il se conformait aux Règlement UE n ° 1169/2011, qui concerne la fourniture d'informations alimentaires aux consommateurs.