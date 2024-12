Dans une année marquée par chaleurs extrêmesLes nations participant au sommet sur le climat de la Conférence des Parties (COP29) ont convenu d'augmenter le financement à 300 milliards de dollars (285 milliards d'euros) par an d'ici 2035 pour soutenir les pays vulnérables au climat.

L'accord de la COP29 a été conclu de manière spectaculaire à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, les négociateurs ayant été traînés dans une salle juste avant l'échec des négociations pour continuer à se réunir pendant 33 heures supplémentaires au-delà du calendrier prévu pour parvenir à un compromis.

Financement des pays riches du monde aux pays à faible revenu et aux petits États insulaires pour faire face aux effets de la changement climatique et financer leur transition verte s’élève actuellement à 100 milliards de dollars (95 milliards d’euros) par an.

L'accord conclu à Bakou est le plus important de l'histoire de la COP en ce qui concerne les fonds alloués aux pays en développement, les pays riches et à revenu élevé s'engageant à »« Prendre l’initiative » de mobiliser les 300 milliards de dollars de financement.

La Chine, deuxième économie mondiale et premier pollueur, a également accepté de contribuer à la cagnotte de la COP29.

L'accord de la COP29 n'a cependant pas répondu aux attentes des pays en développement à faible revenu qui cherchaient à obtenir 1.3 1.2 milliards de dollars (29 1 milliards d'euros) de financement annuel. Ce montant correspond au conseil des économistes aux participants de la COP950 de dépasser - - milliards de dollars (- milliards d'euros) de financement climatique.

"« C’est une somme dérisoire », a déclaré Chandni Raina, membre de la délégation indienne, en faisant référence au plan de 300 milliards de dollars. "Je suis désolé de dire que nous ne pouvons pas l’accepter. Nous attendons des pays développés des ambitions beaucoup plus élevées.

Le Groupe africain de négociateurs (AGN), qui représente tous les pays africains au sommet de la COP29, a également réagi à l'accord, affirmant que l'engagement financier de la COP29 est "trop peu, trop tard.”

Les représentants d’autres pays en développement se sont également montrés sceptiques quant à l’accord de financement de la COP29, sans toutefois le rejeter complètement.

"« Nous ne repartons qu’avec une petite partie du financement dont les pays vulnérables au climat ont un besoin urgent », a déclaré Tina Stege, l’envoyée climatique des Îles Marshall, une chaîne d’îles volcaniques et d’atolls coralliens en Océanie. "Ce n’est pas suffisant, mais c’est un début. »

Simon Stiell, le secrétaire exécutif de l’ONU sur les changements climatiques, a reconnu que l’accord de la COP29 était loin d’être parfait.

"« Aucun pays n’a obtenu tout ce qu’il voulait, et nous quittons Bakou avec encore une montagne de travail à accomplir », a-t-il déclaré.

Wopke Hoekstra, de son côté, le commissaire européen au climat, a déclaré aux pays plus petits et à faible revenu qu'il était "« Nous sommes convaincus que nous atteindrons les 1.3 billion de dollars ».

Selon le Financial Times, les pays en développement ont finalement accepté l’accord en raison de l’environnement sociopolitique mondial incertain.

"Les craintes concernant les budgets tendus dans le monde entier et élection de Donald Trump… a poussé les pays en développement à accepter un ensemble de mesures légèrement amélioré », écrit le journal britannique.

Outre l’augmentation du financement climatique, les pays participants à la COP29 ont convenu de lancer un commerce de crédits carbone système.

Le système d’échange permettra aux gros pollueurs d’acheter des crédits carbone (un crédit représente une tonne métrique de gaz à effet de serre) provenant de programmes de décarbonisation dans les pays en développement, tels que des projets d’énergie renouvelable et de protection de la forêt tropicale, et de comptabiliser la réduction des émissions atmosphériques de CO2 dans leurs objectifs climatiques.

La COP29 n’a pas non plus réussi à fournir un plan clair sur la manière dont les pays mettront en œuvre l’accord historique. atteint à la COP28 l’année dernière, ils ont décidé de renoncer aux combustibles fossiles pour la production d’énergie et d’accroître leurs sources d’énergie renouvelables.

La COP30, la prochaine conférence mondiale sur le climat des Nations Unies, aura lieu en novembre 2025 dans la ville brésilienne de Belém, dans la forêt amazonienne.