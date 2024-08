Conception de capteurs pour imiter l'analyse sensorielle humaine de l'huile d'olive

Les chercheurs ont conçu un capteur, nommé "Oliver », qui essaie d'imiter une caractéristique humaine: il "goûte »l'huile et est en mesure de fournir une analyse certifiant extra vierge, ou autrement.



Afin de rattraper Oliver, j'ai contacté le professeur Arnaldo D'Amico de l'Université de Rome Tor Vergata, car il a mené la première expérience de transmission à distance des sensations olfactives d'un nez électronique.

D'Amico m'a dirigé vers deux de ses associés, qui développent un capteur entièrement dédié à l'huile d'olive: le Pr Giorgio Pennazza et le Pr Marco Santonico, du Campus Universitaire Bio-Medico de Rome, sont les coordinateurs d'un groupe de recherche appelé le Unité d'électronique pour les systèmes de capteurs qui développe Oliver.

Leur méthode de recherche repose sur une approche multidisciplinaire intéressante, qui met l'électronique au service de la médecine et de la nutrition à travers la conception, la mise en œuvre, les tests et les applications des capteurs. Leur objectif est de créer des capteurs pratiques, peu coûteux, conviviaux, rapides et non destructifs.

Unité électronique pour les systèmes de capteurs, Campus universitaire Bio-Medico de Rome

Bionote (système basé sur un biocapteur pour imiter le nez, la langue et les yeux multisensoriels) est né dans ce contexte.

Le système est destiné à imiter les principes de travail du nez, de la langue et des yeux. L'œuvre propose d'élargir le concept d'olfaction et de goût artificiels, en concevant un système mulÂti innoÂvÂaÂtif mulÂtiÂsenÂsoÂrÂial, basé sur les anthoÂcyanines biosensibles.

Les systèmes Bionote doivent être spécialisés pour chaque type d'aliment et ils ont déjà été conçus pour l'eau minérale, la truffe, le sérum de mozarzarella et le piment. Oliver est le capteur qui s'occupe spécifiquement de l'évaluation d'EVOO.

"L'idée est venue en février 2014, après le scandale déclenché par la publication d'un Infographie du New York Times sur la fraude italienne à l'huile d'olive », a révélé Pennazza. "L'Italie avait été accusée d'exporter de l'huile d'olive frelatée et de mauvaise qualité. Nous avons accueilli le défi de manière constructive et avons décidé d'envoyer un message positif, montrant l'engagement italien en faveur de la haute qualité et développant une technologie pour sa préservation.

La structure d'Oliver fournit une carte électronique interne et un rabat. En plus du faible coût des tests, il fonctionne en mettant simplement le volet dans du liquide.

Lors des tests, une trace est enregistrée simultanément et vous pouvez rapidement déterminer le type d'huile et, s'il s'agit d'huile d'olive, si elle est vierge ou extra vierge, ou éventuellement frelatée.

Oliver est formé pour corréler les informations avec sa base de données interne pour identifier les échantillons.

"Nous voulons souligner qu'avec ces outils, vous pouvez sauter certains tests de laboratoire et réduire les coûts », a déclaré Santonico. "Seulement si Oliver révèle que l'huile d'olive est frelatée, vous enverrez l'échantillon à un laboratoire pour analyser des caractéristiques spécifiques.

Jusqu'à présent, Oliver peut percevoir certaines adultérations, mais le but est d'avoir une gamme d'analyse complète. Les tests de fluides donnent d'excellents résultats, mais l'unité travaille à développer d'autres applications Bionote pour détecter les sensations de gaz et une analyse croisée multisensorielle complète pour reproduire autant que possible l'analyse des capteurs humains.

Une autre caractéristique importante est qu'Oliver peut également détecter les aspects nutritionnels. "Nous effectuons maintenant ce type d'analyse avec des piments », a déclaré Santonico. "Il existe désormais des méthodes pour mesurer le piquant (c'est-à-dire la quantité de capsaïcine), mais avec Bionote, nous pouvons même détecter des espèces de fruits et des valeurs nutritionnelles, en particulier la quantité d'antioxydants », a ajouté Pennazza. "Oliver peut également identifier cette valeur nutritionnelle dans EVOO. »