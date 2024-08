Le Conseil comprend pourquoi les phoques de qualité de l'huile d'olive se multiplient

Un effort renouvelé pour atteindre une norme internationale unique pour l'huile d'olive a été demandé par les membres du secteur participant à une récente réunion du Conseil oléicole international, a déclaré le CIO dans un sommaire de l'événement.

Sa déclaration concernant la réunion du 25 octobre à Madrid de son comité consultatif sur l'huile d'olive et les olives de table, a déclaré une telle norme "servirait de base commune et permettrait ensuite aux initiatives privées d'entreprises, d'associations nationales ou d'associations internationales de différencier leurs huiles d'olive extra vierges sur la base d'exigences plus strictes impliquant des paramètres supplémentaires ou des limites plus strictes pour des paramètres spécifiques tirés de la norme unique.

Pas un appel pour une nouvelle norme du CIO couvrant l'huile d'olive extra vierge de première qualité

Dans le cadre d'une discussion sur le nombre croissant de labels de conformité et de qualité pour l'huile d'olive, le comité avait invité diverses associations de pays non membres du CIO à assister à la réunion.

Le CIO a déclaré dans sa déclaration que les points clés ressortant de leurs présentations et du débat qui a suivi "étaient que les participants ont accueilli favorablement les systèmes de labels de qualité visant à différencier les huiles d'olive extra vierges sur la base de paramètres plus stricts que Norme commerciale applicable aux huiles d'olive et aux huiles de grignons d'olive.

"Mais en même temps, ils ont estimé qu'une telle huile d'olive extra vierge de première qualité ne devrait pas être couverte par une nouvelle norme du CIO.

Le CIO se lamente "manque de surveillance »dans la plupart des pays importateurs non-COI

Pendant ce temps, la question centrale, telle que la voit le Comité consultatif, est celle de "contrôle gouvernemental de la conformité aux normes actuelles du CIO », indique le communiqué du CIO.

"Un tel suivi, ou son absence, dans la majorité des pays importateurs non-COI en raison de l'absence de réglementations ad hoc est précisément ce qui a poussé plusieurs associations d'importateurs (Australie, Japon, USA) à demander au CIO de soutenir leurs programmes pour le contrôle et la certification volontaires des huiles vendues par leurs membres, en référence à la norme du CIO, et pour persuader leurs autorités d'adopter la norme du CIO. "

Exemple australien

Concernant les producteurs de pays non membres du CIO, le CIO a déclaré qu'il y avait une campagne en Australie pour l'adoption d'un norme nationale - actuellement uniquement volontaire - différent de la norme du CIO sur certains paramètres.

"Ils ont mis en place un système d'autocontrôle certifiant la conformité de l'huile à cette norme », indique-t-il.

Le comité consultatif a noté que l'objectif était de l'internationaliser via l'EVA (Alliance extra vierge) régime, "mais plus encore pour trouver une solution pratique qui satisfasse à la fois les entreprises des pays membres du CIO (qui sont tenues de respecter au moins la norme du CIO) et celles des pays non membres du CIO (cas de l'Australie) qui souhaitent déroger à certaines limites fixées dans la norme du CIO pour certains paramètres de pureté en appliquant des limites plus élevées (pour la teneur en campestérol et en acide linolénique) afin de refléter les caractéristiques distinctives de certaines huiles d'olive vierges produites localement. »

"Le Comité consultatif connaît très bien la situation dans les pays non membres du CIO, mais les participants ont réitéré l'espoir que tous les pays producteurs d'huile d'olive feraient un effort renouvelé de dialogue afin d'arriver à une norme internationale unique », a déclaré le CIO.

Les participants venaient de pays comme l'Australie, le Brésil, le Japon, le Pérou et les États-Unis.

Le CIO a déclaré que les participants à la réunion comprenaient Association australienne des olives (AOA), représentant les producteurs. "L'Association australienne de l'huile d'olive (AOOA), qui représente les importateurs, s'est excusée de ne pas avoir pu assister mais a transmis une présentation », a-t-il déclaré.

"L'association des importateurs brésiliens OLIVA était présente aux côtés de deux associations du Japon - l'association des importateurs JOA et TOYO, qui est avant tout une association de producteurs, l'association des dégustateurs d'huile d'olive Peruolivo du Pérou, et la Association nord-américaine de l'huile d'olive (NAOOA) des États-Unis, représentant les importateurs.

"Le Conseil de l'huile d'olive de Californie (COOC), composé de producteurs californiens, n'a pas répondu à l'invitation lancée par le CIO.

"Deux associations internationales étaient également présentes, l'association californienne EVA et la société espagnole QvExtra! »

Le portugais Luis Folque nommé président du comité

Dans une déclaration distincte, le CIO a déclaré que le comité consultatif avait été créé en 1991 "en tant que point de rencontre pour les professionnels de l'industrie des pays membres du CIO pour exprimer leurs opinions, il est un interlocuteur clé pour le Secrétariat exécutif du CIO et l'aide à identifier des solutions efficaces aux problèmes qui préoccupent le secteur.

Lors de sa dernière réunion, le comité a nommé un nouveau président et deux vice-présidents.

Luis Folque, représentant des transformateurs et président de l'association portugaise CASA DO AZEITE, sera président pour 2014 et 2015, en remplacement du Tunisien Ali Ben El Hadj M'Barek, "qui a représenté les producteurs depuis la création du comité et a occupé le poste de président du comité à deux reprises, d'abord en 1997 - 2000 puis en 2010 - 2013. »

"Pour les deux vice-présidents, les représentants du comité ont élu l'ancien président Ali Ben El Hadj M'Barek et le responsable des relations institutionnelles du Consorzio Olivicolo Italiano (UNAPROL, Rome, Italie), Michele Bungaro, qui représente également les producteurs », a déclaré le CIO. .