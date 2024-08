Avant que la Chambre des représentants des États-Unis ne défende le Farm Bill mercredi, les membres du Congrès ont débattu, entre autres, d'un amendement visant à supprimer une disposition du projet de loi qui imposerait de nouvelles restrictions sur les huiles d'olive importées.

En fin de compte, l'amendement visant à supprimer la disposition relative à l'huile d'olive du projet de loi a été adopté à une écrasante majorité, quelques heures avant que le Farm Bill lui-même ne soit annulé lors d'un vote partisan qui a suscité de vives critiques.

La disposition controversée stipulait que, si un ordre de commercialisation devaient être adoptées pour les producteurs nationaux d'huile d'olive, les huiles d'olive importées devraient répondre aux mêmes normes que celles énoncées dans l'ordonnance de commercialisation - et elles devraient prendre diverses mesures pour le prouver.

Le même jour, les Yankees ont rencontré les Dodgers à Los Angeles pour un double en-tête (qu'ils ont divisé 1 à 1), des représentants de New York se sont affrontés sur le sol de la Chambre avec leurs collègues de Californie au sujet de l'huile d'olive.

Nonobstant études montrant le peu d'Américains moyens connaissent les normes et la qualité de l'huile d'olive, au moins un membre du Congrès a eu la confiance mercredi de déclarer l'état de l'excellence de l'huile d'olive dans son district.

Michael G. Grimm, un républicain représentant Brooklyn et Staten Island, a annoncé à la chambre, "mes électeurs consomment plus d'huile d'olive grecque et italienne que vous ne pourriez l'imaginer, et ce n'est pas rance. »

Appel de la provision d'huile d'olive "une affectation de plusieurs millions de dollars », a déclaré Grimm aux distributeurs, aux restaurants et aux consommateurs du sud de New York. "connaissent le bon huile, et ils n’ont pas eu de problème. Grimm a cité une estimation du Congressional Budget Office selon laquelle les restrictions à l'importation coûteraient aux entreprises "des dizaines de millions de dollars. "

"Les producteurs ici sont ceux qui ont des problèmes », a déclaré Grimm, faisant référence aux producteurs de Californie, de Géorgie et du Texas qui ont été appelant à un nivellement du domaine avec des importateurs d'huiles européennes subventionnées qui dominent les rayons des supermarchés et ne respectent souvent pas les normes de qualité.

Alors que le membre du Congrès de New York a montré une confiance remarquable dans la connaissance de l'huile d'olive de ses électeurs, un juge fédéral de l'autre côté de l'East River le mois dernier a donné aux consommateurs peu de chances de savoir grand-chose.

Dans un décision de rejet une injonction contre un importateur d'huile d'olive qui a sciemment vendu de l'huile de grignons d'olive raffinée "pure », la Cour américaine du district sud de New York dans NAOOA c. Kangadis Food Inc. trouvé "aucune preuve extrinsèque que les perceptions des consommateurs ordinaires s'alignent sur ces différentes normes d'étiquetage. »En d'autres termes, la plupart des consommateurs ne connaissent pas une catégorie d'une autre, encore moins si une huile d'olive est bonne ou non.