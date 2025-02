An exposition au Collège de France à Paris, institution publique d'enseignement supérieur, de recherche et de débat vieille de cinq siècles, ont présenté des découvertes archéologiques et des objets provenant de plusieurs musées français, dont le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre, de la période archaïque au IVe siècle de notre ère.

"Vins, huiles et parfums : un voyage archéologique autour de la Méditerranée antique« a offert une occasion unique d’explorer la production et le commerce de l’huile d’olive et d’autres produits alimentaires en Gaule romaine, en Italie, en Grèce et en Égypte.

Organisé par une équipe d'experts dirigée par le professeur Jean-Pierre Brun—archéologue de terrain et chercheur principal du Conseil national de la recherche scientifique (CNRS) qui a dirigé le Centre Jean-Bérard à Naples, une base française pour l'exploration historique et archéologique de l'ancienne Italie du Sud — l'événement était également un hommage au dévouement de Brun tout au long de sa vie à l'archéologie.

Dans sa leçon inaugurale de la Chaire de Technologie et Économie de la Méditerranée antique, il a expliqué que pendant l'Empire romain, pour parvenir à une organisation efficace et à une rationalisation des approvisionnements de l'armée et des grands centres urbains, la Sicile et l'Égypte se sont spécialisées dans la production de céréales et la Gaule dans la production de vin, tandis que l'Espagne [la province romaine d'Hispanie Bétique, correspondant à l'Andalousie moderne] et l'Afrique [principalement la Tripolitaine, la zone côtière nord-africaine de l'actuelle Libye] se sont spécialisées dans l'huile d'olive.

Selon Brun, la centralisation de la production agricole, suite aux exigences du pouvoir politique romain, a façonné l'économie des territoires conquis et a contribué à la structure des campagnes.

On peut le constater, par exemple, dans les vestiges d'anciennes exploitations oléicoles de la vallée de Baetis, entre Cordoue et Séville en Espagne — la production d'huile d'olive de Baetis a atteint son apogée entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère — et dans le Sahel tunisien. Ces régions n'étaient pas a priori adapté à la culture de l'olivier.

De nos jours, l'huile d'olive est principalement destinée à la consommation alimentaire, et l'exposition a rappelé ses autres usages dans l'Antiquité.

Il était couramment utilisé à des fins médicinales et rituelles, comme ingrédient dans les crèmes pour le visage et comme pommade dans les traitements d'hygiène personnelle et les massages dans les installations sportives et les thermes grecs et romains.

En outre, à cette époque, l'huile d'olive était également utilisée pour alimenter des lampes à huile de différents types, certaines à becs multiples. Les lampes à huile étaient utilisées pour l'éclairage intérieur dans les régions où la production était la plus importante.

In fabrication de parfums et d'autres huiles parfumées aux propriétés thérapeutiques, les précieuses oléum omphacium fabriqué à partir d'olives vertes, il était souvent utilisé comme huile de support, notamment en Gaule romaine, en Italie et en Grèce, servant de support naturel dans les formulations parfumées.

L’une de ces anciennes formules était exposée à l’exposition de Paris, et les visiteurs pouvaient également sentir son parfum.

Recréé grâce à des années de recherche menées par le Centre Jean-Bérard, l'antique rhodinone avec son délicat parfum de rose était très populaire dans l'Antiquité grecque et romaine et était également cité dans le livre d'Homère Iliad.

Les expositions comprenaient également une maquette de la parfumerie de l'île grecque de Delos, que Challimaque (IIIe siècle avant J.-C.) considérait "« L’île la plus sacrée. »

Les preuves abondantes et complexes provenant des fouilles archéologiques, de l'étude des établissements humains, des lieux et des formes de travail, de l'alimentation et de l'hygiène ont également amené Brun à réfléchir aux questions de la croissance dans l'Antiquité — fruit du bien-être et de l'éducation des populations.

Ces résultats peuvent être comparés aux sources écrites pour aider à mieux comprendre les systèmes socio-économiques et technologiques du passé.

Brun a toutefois écrit sur la difficulté d’aborder l’histoire dans toutes ses dimensions lorsque les données disponibles concernant les gens ordinaires sont limitées.

Il a souligné que seuls des rapports factuels partiels et des commentaires et inscriptions littéraires, principalement des classes supérieures, sont à la disposition des historiens, considérant que "« Plus ou moins toutes les sources écrites de l’Antiquité ont disparu au cours du Moyen Âge. »

Ces pensées sont pertinentes aujourd’hui pour deux raisons. Il y a d’abord le risque de perdre un héritage archéologique par la destruction des archives matérielles, qui sont celles enfouies dans le sol et perdues par les travaux et les réaménagements.

Deuxièmement, trop peu d’attention a été accordée à la recherche archéologique sur les outils de production et les véhicules de commerce associés aux restes laissés par des gens ordinaires sans le pouvoir ou la culture de fournir des preuves écrites.

L’accent écrasant mis par les chercheurs sur l’épigraphie (l’étude des inscriptions sur des objets anciens), la sculpture, la peinture, l’architecture et l’urbanisme a créé un biais historique en faveur de ceux qui sont au pouvoir.

Ainsi, l'exposition récente au Collège de France peut être considérée comme une reconnaissance de l'effort consciencieux et dévoué de Brun pour reconstruire une histoire oubliée des masses rurales et urbaines dans leurs rôles productifs - y compris l'histoire de la production et du commerce de l'huile d'olive en Méditerranée - et une invitation à réfléchir sur la façon dont même la civilisation gréco-romaine, malgré ses nombreux succès, a vu son déclin s'installer.