Alors que la Turquie est aux prises avec une tentative de coup d'État et les événements violents qui en ont résulté, faisant 161 morts et 1,440 blessés, aucune annonce n'a été faite pour reporter le 655th Tournoi de lutte à l'huile d'olive de Kırkpınar.

Le concours traditionnel devrait toujours avoir lieu du 18 au 24 juillet à Edirne. Le 20th, il y aura des concerts avec les célèbres chanteurs turcs Sertab Erener et Hüsnü Şenlendirici. En plus de la musique, il y aura un concours de cuisine traditionnelle, des danses folkloriques et un festival de tir à l'arc en complément du concours de lutte.

La municipalité d'Edirne accordera 216,000 71,524 lires turques, soit - - $ US, ce qui est en hausse en Turquie depuis la tentative de coup d'État.

Même s'il n'y a eu aucune annonce d'annulation ou de report du tournoi, on ne peut s'empêcher de se demander s'il se déroulera sans complications compte tenu de l'état actuel du pays.

Les habitants de la ville d'Edirne, qui accueille l'événement, étaient dans les rues pour protester la nuit dernière, exprimant leurs réactions aux événements en cours.

Il y a plus de 50 tournois de lutte à l'huile d'olive organisés chaque année dans le pays, marquant une utilisation distincte du produit. Parmi les nombreux tournois de lutte turque, Kirkpinar est le plus célèbre avec les nombreux mythes qui l'entourent.

L'année dernière, Orhan Okulu d'Antalya était le dernier homme debout, remportant la ceinture d'or et le titre convoités de Başpehlivan (lutteur en chef).

La lutte à l'huile à Edirne a commencé à l'époque ottomane. Selon une légende, lorsque Orhan Ghazi prévoyait d'envahir Rumelia, l'armée s'est arrêtée près de Samona, qui se trouve aujourd'hui à l'intérieur des frontières de la Grèce. Quarante hommes ont commencé la lutte comme ils le faisaient habituellement dans leurs rémissions. Après plusieurs heures, deux hommes sont restés debout et ont continué leur duel. Aucun d'eux n'a pu battre l'autre.

À une autre occasion, le même couple a recommencé à lutter, cette fois dans un pré près d'Edirne. Ils ont lutté toute la journée et ont continué toute la nuit, éclairés par des bougies et des lanternes. Ils se sont littéralement battus jusqu'à la mort. Leurs amis ont fini par les enterrer sous un figuier.

Lorsqu'ils ont visité le même endroit des années plus tard, ils ont vu une source où leurs amis avaient péri, coulant abondamment. À partir de ce jour, la zone a été appelée Kirkpinar, ce qui signifie "quarante ressorts »en turc. Dans les années qui ont suivi, le tournoi de lutte à l'huile s'est transformé en une tradition officielle déclarée par le sultan.

Cette année, plus de 2,000 2,000 lutteurs d'huile devraient participer, frottant quelque - - kilogrammes d'huile d'olive préparée pour le concours, rendant leurs peaux glissantes plus difficiles à dépasser.

Ils plongeront d'abord leurs mains droites dans un récipient rempli d'huile et d'eau, le frotteront sur leurs épaules gauches, leur poitrine, leurs bras et kispet, le vêtement traditionnel du festival. Ensuite, ils feront de même avec leur main gauche. Après le début de la lutte, ils seront libres de prendre plus d'huile d'un préposé qui se promènera sur le terrain avec un pichet.



Update 18 July, 2016: Les organisateurs ont annoncé aujourd'hui que le festival entourant l'événement de lutte sera annulé. Le tournoi se déroulera comme prévu.