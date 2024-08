4th 'Monna Oliva' célèbre les meilleures olives de table italiennes

La quatrième édition du concours national des meilleures olives de table Monna Oliva s'est terminé avec un événement qui s'est tenu le 24 juin à Latina, au cœur d'Agro Pontino (Latium), où les meilleurs d'environ 90 participants ont été reconnus pour leurs compétences dans la transformation des olives.

Plusieurs producteurs de Ligurie, Marche, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles, Calabre, Sicile et Sardaigne ont atteint des niveaux de qualité exceptionnels malgré la mauvaise saison, selon le groupe de dégustateurs qui a évalué les échantillons sous la supervision du responsable du panel Ivano Caprioli.

Le long du parcours des appellations d'origine, les précédentes éditions de Monna Oliva ont été accueillies à Castelvetrano (Sicile), Cerignola (Pouilles), et Ascoli Piceno (Marche).

Certains des gagnants de 4th Monna Oliva

Le dernier lieu de l'événement itinérant a été choisi pour honorer la récente reconnaissance de l'appellation d'origine protégée (AOP) obtenue par l'Oliva di Gaeta, dont la dénomination est désormais réservée exclusivement aux olives de table de la variété Itrana, également connue sous le nom de Gaetana, de la type noir, qui répondent aux exigences fixées par la spécification de production.

"Enfin, les olives de table italiennes comprenaient une nouvelle star européenne », a déclaré le président de la Union méditerranéenne des dégustateurs de huile (UMAO), Paola Fioravanti, qui a conçu le concours. "Depuis décembre, l'Oliva di Gaeta a rejoint les AOP Nocellara del Belice, Bella della Daunia et Ascolana del Piceno. »

Fioravanti a expliqué que cette olive provient du cultivar Itrana, qui peut être naturellement sucré à la fois lorsque le fruit est parfaitement mature dans la version de l'Oliva di Gaeta DOP, et quand il est encore vert; dans ce cas, le fruit entier peut être traité naturellement ou craqué avec du sel, puis assaisonné.

"Ceux qui se soucient de la biodiversité des cultivars italiens devraient promouvoir les olives de table et les dénominations d'origine comme un soutien précieux pour nos producteurs », a estimé Fioravanti. "Le secteur des olives de table est toujours une niche de marché, mais ces dernières années, il s'est développé et a donné lieu à de nouvelles opportunités, en partie grâce à un changement du mode de vie et des habitudes alimentaires des gens », a-t-elle observé, soulignant que, selon le Conseil oléicole international, la consommation de table a augmenté de 173 pour cent au cours des 25 dernières années.

D'autres données économiques et techniques ont été présentées lors du troisième Forum national sur la production d'olives de table, qui a précédé la cérémonie de remise des prix. Animés par la journaliste Maria Antonietta Palumbo, des discours sur le secteur ont été prononcés par le maire de Latina, Damiano Coletta, le président du consortium de développement industriel Roma Latina, Carlo Scarchilli, le président de la province de Latina, Eleonora Della Penna, la président de l'association des dégustateurs de Latina Capol, Lino Centauri, conseiller national de Città dell'Olio, Benedetto Miscioscia et ministre de l'Agriculture de la région du Latium, Carlo Hausmann.

Au nom des producteurs, il y a eu les contributions d'un expert en politiques rurales, Antonio Stea, un expert en olives de table, Alberto Bono et Franco Lombardo de Geolive Belice LLC.

Monna Oliva vise à soutenir le secteur des olives de table en promouvant le travail des fabricants italiens, qu'ils utilisent des systèmes traditionnels ou des méthodes contrôlées et mécanisées. Parmi ceux-ci, le fermier calabrais Francesco Gabriele a reçu une mention honorable pour sa Bella di Cerignola naturelle.

"Je suis ravi de cette reconnaissance qui a récompensé mes recherches dans ce domaine », a déclaré Gabriele, et il a expliqué que Bella di Cerignola est généralement séchée à la soude et complètement adoucie, mais il l'a traitée avec la méthode naturelle afin de réguler l'amortissement et le croquant.

"De cette façon, le consommateur peut mieux percevoir l'origine de l'olive car la transformation naturelle améliore le goût typique du cultivar », a-t-il expliqué. "À mon avis, avec une gestion biologique, une bonne eau et du bon sel, vous pouvez obtenir un excellent produit », a conclu Gabriele, précisant qu'il utilisait le sel de la réserve naturelle des marais salants de Trapani et Paceco, en Sicile, et effectuait des contrôles stricts sur l'eau.

La liste des gagnants se trouve sur le Site Web de Monna Oliva.