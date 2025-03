2025 World Olive Oil Competition Les résultats commencent à être visibles

De Jaén à Hunan, les agriculteurs, les meuniers et les embouteilleurs attendent avec impatience de savoir si leurs huile d'olive extra vierge a été récompensé en 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Les résultats du plus grand et plus prestigieux concours mondial de qualité de l'huile d'olive ont déjà commencé à être publiés. Vingt-deux huiles d'Albanie, de Croatie, d'Italie et des États-Unis ont été récompensées le premier jour.

La date limite de soumission étant prolongée jusqu'au 15 marsth, les producteurs de 25 pays de l'hémisphère nord ont déjà envoyé leurs huiles d'olive extra vierges pour être analysées par l' NYIOOC Équipe.

Les professionnels de l'industrie alimentaire, les médias et les consommateurs du monde entier suivent de près NYIOOC Résultats. De nombreux producteurs espèrent couronner une récolte fructueuse mais difficile avec l'une des récompenses les plus convoitées de l'industrie.

C'est particulièrement vrai en Espagne, où la production a augmenté de plus de 60 pour cent au cours de la campagne 2024/25, après des années consécutives de récoltes historiquement faibles causées par une chaleur et une sécheresse extrêmes.

Les agriculteurs et les meuniers du Portugal, de Grèce, de Tunisie et de Turquie espèrent tirer profit de récoltes nettement meilleures. Pendant ce temps, les producteurs d'Italie, du Maroc et des États-Unis se tournent vers la NYIOOC pour fournir un dernier point fort d'une année de récolte par ailleurs décevante.

Alors que les producteurs ont évalué la récolte actuelle à 67 sur 100 dans le 2024 Olive Oil Times Enquête sur les récoltes, une augmentation significative par rapport à la note de 51 en 2023, ils ont souligné divers défis qui devaient être surmontés pour atteindre une qualité primée.

La chaleur excessive, les pluies excessives, les pénuries de main-d’œuvre et le mauvais temps pendant la récolte figuraient parmi ces défis.

Par exemple, producteurs au Portugal Les producteurs pourraient être particulièrement impatients de poursuivre la production des meilleures huiles d'olive du monde après d'importantes pluies au moment de la récolte, qui ont créé des problèmes de qualité.

Près de deux semaines de pluie dans le centre du Portugal ont provoqué des épidémies d'anthracnose et la chute de certains fruits des arbres.

Pendant ce temps, en Grèce, il fait une chaleur inhabituelle retardé la récolte sur le continent et la qualité menacée.

"Nos oliveraies sont irriguées, mais nous avons quand même dû travailler deux fois plus dur pour obtenir la qualité que nous recherchions dans nos huiles d'olive cette année », a déclaré Maria Sgourou, copropriétaire de Huile d'olive Skoutari, qui a remporté quatre NYIOOC récompenses depuis 2021.

Malgré une importante baisse de la production En Italie, avec un rendement en baisse de 30 pour cent à 224,000 2024 tonnes au cours de la campagne 25/-, les producteurs ont signalé que la qualité reste très élevée.

"« Les olives étaient magnifiques et nous sommes ravis de la qualité de l'huile », a déclaré Ceil Friedman, copropriétaire de deux fois NYIOOC gagnant Erminio Cordioli. "C'était un travail difficile, surtout avec des pluies qui interrompaient fréquemment les récoltes.

En plus de confirmer qu'ils ont atteint une qualité exceptionnelle, les producteurs soulignent d'autres avantages à gagner au Concours Mondial.

Première fois NYIOOC World Olive Oil Competition les gagnants ont décrit un meilleur accès aux marchés mondiaux, une promotion régionale et une motivation pour continuer à s'améliorer.

Bianti Danaj, le fondateur de Huile d'Olive Donika, a célébré le premier anniversaire de son entreprise NYIOOC prix en 2024. Cette année, la société a remporté un Gold Award pour son monovrietal Kalinjot.

Dans une interview de 2024, Danaj dit Olive Oil Times qu'il espère être un modèle pour d'autres producteurs en Albanie, en démontrant que l'investissement dans la qualité peut rapporter des dividendes à long terme. Gagner au NYIOOC est un marqueur de qualité essentiel à cet égard.

"« Nous essayons d'être un modèle pour tout le monde afin de montrer qu'il est acceptable d'avoir des coûts de production plus élevés tout en vendant un produit avec plus de valeur au consommateur, meilleur pour sa santé et l'environnement », a-t-il déclaré.

Ferme oléicole de San Miguel du centre de la Californie fait partie des lauréats de cette année, ayant déjà remporté trois Gold Awards dans les premiers résultats.

"L'impact [de gagner à la NYIOOC] renforce la qualité de notre produit », a déclaré le copropriétaire Richard Meisler dit Olive Oil Times après avoir remporté six prix en 2019 NYIOOC. ""Le marketing sera très direct : une huile d'olive extra vierge saine. Nos marques Tuscan Gold sont certifiées par les meilleurs juges du monde comme étant des huiles d'olive extra vierges".