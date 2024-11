Les températures de l'air à la surface de la Terre continuent d'augmenter régulièrement, les données de l'observatoire Copernicus de l'Union européenne indiquant que 2024 est prêt à devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée.

De plus, 2024 pourrait être la première année où les températures mondiales dépasseront de 1.5 ºC les températures moyennes de surface estimées avant la révolution industrielle.

Plus précisément, les chercheurs ont constaté que l’anomalie de température moyenne mondiale au cours des dix premiers mois de 2024 était de 0.71 ºC supérieure à la moyenne de 1991 à 2020 et de 0.16 ºC plus chaude qu’en 2023.

La moyenne de 1991 à 2020 est la plus récente "« Normale climatique » définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). L’OMM utilise cette période de 30 ans pour établir des valeurs de référence pour les températures et d’autres variables.

En octobre 2024, les températures de la surface de l’air ont augmenté de 1.65 ºC par rapport aux niveaux préindustriels, dépassant le seuil de 1.5 ºC au cours de 15 des 16 derniers mois.

"« Il est désormais pratiquement certain que 2024 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée », écrivent les chercheurs dans le dernier bulletin Copernicus.

"Pour que 2024 n’établisse pas de nouveau record, il faudrait que l’anomalie de température moyenne pour le reste de l’année tombe à près de zéro », ont-ils ajouté.

Les chercheurs prévoient désormais que 2024 établira une nouvelle moyenne de température de l’air à la surface de la planète de 1.55 ºC au-dessus des niveaux préindustriels.

L'Europe a connu températures supérieures à la moyenne tout au long de l'année.

En octobre 2024, la température moyenne terrestre en Europe était de 10.83 ºC, soit 1.23 ºC de plus que la moyenne de 1991 à 2020. Cependant, octobre 2022 reste le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, avec des températures de 1.92 ºC supérieures à la valeur de référence.

Une augmentation de 1.5 ºC par rapport aux niveaux préindustriels est considérée comme une seuil critiqueEn 2015, des dizaines de pays ont signé l’Accord de Paris sur le climat pour maintenir l’augmentation de la température en dessous de 2 ºC, avec un objectif plus ambitieux de rester en dessous de 1.5 ºC.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), un organisme scientifique interdisciplinaire dépendant des Nations Unies, a identifié ces seuils de température comme des points de basculement vers des changements significatifs dans les écosystèmes terrestres.

Selon Copernicus, les températures des océans augmentent également. À l’exception de certaines zones spécifiques du Pacifique Sud et de petites régions du Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord, les températures de la mer en 2024 resteront bien supérieures aux niveaux enregistrés entre 1991 et 2020.

Au cours de l’été 2024, la mer Méditerranée a atteint une température de surface record de 28.56 ºC.

Ces températures élevées de la mer sont liées aux températures terrestres, aux précipitations et aux conditions météorologiques dans toute la région méditerranéenne, qui abrite plus de 95 % de la production mondiale d’huile d’olive.

Samantha Burgess, directrice adjointe du Copernicus Climate Change Service, a déclaré que les dernières données "« Cela marque une nouvelle étape dans les records de température mondiale et devrait servir de catalyseur pour accroître les ambitions de la prochaine Conférence sur les changements climatiques, la COP29. »

La COP29, la dernière conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, se déroule actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, pays producteur d’huile d’olive et l’un des signataires de l’Accord de Paris. La conférence se poursuivra jusqu’au 22 novembrend.