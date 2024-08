Olive Center accueillera la première conférence sur la durabilité de l'huile d'olive

On estime que 250 scientifiques et professionnels de l'huile d'olive assisteront à la première conférence internationale sur la durabilité des olives à l'Institut Robert Mondavi pour les sciences du vin et de l'alimentation à Davis, en Californie, à partir du 5 septembre.th - 7th.

L'Université de Californie-Davis Centre Olive accueille la conférence, qui comprendra des présentations de recherche, des tables rondes, des séances de questions et réponses et des études de cas sur un large éventail de sujets pertinents pour l'oléiculture, la mouture et la commercialisation.

"Du côté agricole, nous discuterons de sujets tels que l'utilisation de l'eau, le changement climatique et la séquestration du carbone », a déclaré Javier Fernandez-Salvador, directeur de l'Olive Center. directeur exécutif. "Nous couvrirons également l'optimisation des engrais, la réduction des pesticides, la conservation de l'habitat, la gestion des haies, la santé des sols et l'agriculture régénérative.

"Nous souhaitons également examiner ce qui se passe du côté de la mouture, en particulier [comment le marc] est séché et utilisé comme compost ou transformé davantage pour en extraire des composés bénéfiques », a-t-il ajouté.

La conférence se terminera par une séance de dégustation et une démonstration culinaire sur le campus de Napa du Culinary Institute of America. "Ce ne serait pas une bonne conférence si nous n'y incluions pas l'aspect alimentaire », a déclaré Fernandez-Salvador.

Les organisateurs envisagent la conférence comme un forum pour présenter dernières recherches sur la durabilité et démontrer des moyens pratiques permettant aux agriculteurs et aux meuniers d'améliorer la durabilité. Ils espèrent également profiter de l'événement pour attirer l'attention des médias et des consommateurs sur l'huile d'olive. références en matière de durabilité.

À cette fin, la matinée du troisième jour sera consacrée à des études de cas, notamment sur la manière dont la durabilité peut ajouter de la valeur aux produits sur le marché.

"Nous avons tellement de gens qui viennent apprendre à mieux commercialiser leurs produits parce que parfois ils ne savent pas comment traduire le message du producteur », a déclaré Fernandez-Salvador. "Comment font-ils pour que le message sur les pratiques de développement durable du producteur soit clair pour le consommateur ?

Les études de cas couvriront également les moyens spécifiques de mettre en œuvre des pratiques durables dans les oliveraies plantées de manière traditionnelle et intensive et préserver le centenaire et des oliviers millénaires.

"La moitié des présentateurs sont des scientifiques et l'autre moitié sont des agriculteurs, des producteurs et des personnes impliquées dans le commerce, donc il y a un peu de tout », a déclaré Fernandez-Salvador. "Nous ne voulions pas que ce soit une conférence exclusivement axée sur l'agriculture, exclusivement sur l'irrigation ou exclusivement sur la meunerie. Il doit inclure tous les aspects et toucher tous les aspects de la durabilité.

Alors que les agriculteurs, les meuniers et les chercheurs basés en Californie seront une présence significative, Fernandez-Salvador a déclaré que l'Olive Center s'était associé à l'Université d'Évora au Portugal, à l'Université de Jaén en Espagne et au Conseil oléicole international pour réunir des experts du monde de l'olivier. monde pétrolier pour partager leurs points de vue.

Aux côtés des présentateurs, il a ajouté que les participants viendraient également du monde entier, notamment de pays oléicoles établis de longue date en Europe, au Moyen-Orient, en Océanie et en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que de nouvelles frontières de la production d'olives, notamment l'Afghanistan. et le Pakistan.

Fernandez-Salvador pense que ce sera la première d'une longue série de conférences sur le développement durable. "Nous espérons que d’autres universités relèveront le défi et continueront à organiser des conférences internationales sur le développement durable à l’avenir », a-t-il déclaré. "D’autres universités partenaires aujourd’hui souhaitent poursuivre cette démarche à l’avenir.

Inscription pour la Conférence internationale sur la durabilité de l'olive se termine le 18 aoûtth.