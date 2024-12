Après une année dévastatrice, les producteurs brésiliens défient les pronostics

Pluies intenses Les inondations ont inondé l'État brésilien de Rio Grande do Sul, dans le sud du pays, entre avril et mai 2024, entravant considérablement les efforts des oléiculteurs locaux.

Au cours des semaines cruciales de la récolte, 800 millimètres de pluie, soit plus de la moitié du volume annuel prévu, ont trempé une grande partie de la région en moins de 15 jours. Les inondations ont causé 181 décès et 3.7 milliards de dollars (3.47 milliards d'euros) de dégâts dans toute la région.

Il est passionnant de penser que cela pourrait conduire à une culture croissante de l’huile d’olive dans notre pays. - Luiza Osorio, copropriétaire, Al-Zait

Bien que les inondations n'aient pas endommagé de nombreuses plantations, dévastées par les pluies printanières de septembre 2023 qui ont empêché la pollinisation, les producteurs ont signalé des difficultés à expédier les produits, à recevoir les matériaux d'emballage et à faire face aux pertes personnelles.

Dans un contexte aussi difficile, il n’est pas surprenant que le nombre de Brésiliens huiles d'olive extra vierge envoyé en 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition est tombé à seulement 14, contre 53 entrées année précédente.

Estância das Oliveiras, située à Viamão, Rio Grande do Sul, figurait parmi les lauréats de 2024. Elle a remporté un Gold Award pour son huile d'olive extra vierge phare, un mélange d'olives Arbosana, Arbequina et Koroneiki. Cela marque son troisième victoire consécutive.

Cependant, participer à la NYIOOC Cette année a nécessité des efforts extraordinaires de la part de l'entreprise familiale.

"« Notre État a été confronté à la pire catastrophe climatique de l'histoire du Brésil, avec des inondations massives dans plusieurs grandes villes, y compris notre capitale », a déclaré l'associé directeur Rafael Sittoni Goelzer. "Malgré toutes les ravages, nous avons produit des huiles d’olive qui ont acquis une renommée internationale.

"« L'aéroport de notre région a été complètement submergé et est resté inopérant pendant six mois, de mai à octobre », a-t-il ajouté. "« Nous avons dû parcourir plus de 1,000 - kilomètres pour expédier nos huiles aux compétitions depuis un aéroport situé dans un autre État. Pourtant, tous ces efforts et cette résilience ont été récompensés par des distinctions importantes. »

Le Rio Grande do Sul reste l'État brésilien le plus important producteur d'huile d'olive, représentant environ 75 % de la production nationale. Cependant, l'État n'a produit que 193,150 2024 litres d'huile d'olive en 67, soit 2023 % de moins que le rendement record de 295,346 et bien en deçà de la moyenne quinquennale de - - litres.

Estância das Oliveiras a remporté une troisième victoire consécutive aux Jeux de 2024 NYIOOC. (Photo : Estância das Oliveiras)

"« De nombreux producteurs ici ont perdu leurs récoltes cette année à cause des pluies de septembre et octobre 2023, qui ont eu un impact direct sur leurs oliveraies », a déclaré André Bertolucci, copropriétaire de Olivas de Gramado dans le Rio Grande do Sul.

"Cela nous a beaucoup attristés car nous comprenons les immenses défis que représente l’investissement dans la culture de l’olivier ici, car elle ne fait pas partie des cultures reconnues. »« Les « matières premières » de l’agro-industrie brésilienne », a-t-il ajouté.

Alors que de nombreuses régions de l’État ont été gravement touchées par les pluies et les inondations, Olivas de Gramado a été épargnée.

L'entreprise a remporté un Silver Award pour son Terroir Serrano, un mélange d'olives Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana et Manzanilla.

"Pour nous ici à Serra Gaúcha, à l'intérieur du Rio Grande do Sul, être récompensé pour la deuxième année consécutive au NYIOOC « C'est un grand honneur, surtout si l'on considère la participation d'excellents producteurs du monde entier », a déclaré Bertolucci.

"« Être parmi les meilleurs est une incroyable reconnaissance du travail acharné, du dévouement et de l'amour de toute l'équipe d'Olivas de Gramado », a-t-il ajouté.

Cette année, le prix est également particulier car c'est la première fois que Bertolucci et son équipe produisent de l'huile d'olive dans leur propre moulin. Auparavant, ils faisaient appel au moulin de la famille Goelzer.

Publicité

Publicité

"« Cette année, la responsabilité de la mouture m'est incombée et, avec le soutien et les encouragements de personnes formidables de l'ensemble du secteur national de l'huile d'olive, nous avons réussi à faire du bon travail », a-t-il déclaré.

Selon Bertolucci, le Brésil abrite un nombre croissant de producteurs d’huile d’olive de haute qualité.

André Bertolucci a célébré son deuxième titre consécutif NYIOOC prix. (Photo : Olivas de Gramados)

"« C'est une nouvelle ère, produisant des huiles de haute qualité en utilisant une technologie de pointe et une main-d'œuvre qualifiée dans la gestion des oliveraies, la récolte et le processus d'extraction », a-t-il déclaré.

Malgré les difficultés de récolte, les producteurs n’ont pas été complètement surpris par le succès continu du pays au Concours mondial.

"« Nous savions que nous étions sur la bonne voie, en étudiant beaucoup, en échangeant des idées et des informations avec d’autres producteurs brésiliens et en investissant dans notre oliveraie ainsi que dans la construction de notre moulin, ce qui a optimisé l’ensemble du processus », a déclaré Bertolucci.

"Nous croyons également que l’influence de notre caractère unique »« Le « terroir » a été l’un des facteurs clés pour obtenir ces résultats extraordinaires », a-t-il ajouté.

Un autre producteur primé, Al-Zait, célébré une autre année de succès Au 2024 NYIOOC avec son monovariétal Picual.

Les inondations extrêmes au Brésil ont eu un impact sur les producteurs, dont Al-Zait. (Photo : Al-Zait)

"« Notre triomphe à New York a été un moment incroyable pour nous », a déclaré la copropriétaire Luiza Osorio. "« Être reconnu une fois de plus parmi les meilleurs au monde est un grand honneur et le reflet de notre engagement à produire une huile d'olive de haute qualité. »

"Pour nous, c'est une validation de tout le travail acharné, de la passion et du dévouement que nous mettons dans chaque récolte », a-t-elle ajouté. "Cette reconnaissance nous motive à continuer à repousser les limites de l’excellence et à représenter fièrement le Brésil sur la scène mondiale. »

Les opérations d’Al-Zait ont été directement affectées par les événements météorologiques extrêmes.

"« L’excès de pluie a eu un impact significatif sur nos oliveraies », a déclaré Osorio. "Les fortes pluies ont non seulement menacé la qualité des fruits, mais ont également entraîné une réduction de notre volume de production global.

"« De plus, nous avons connu des périodes de floraison variables en raison de vagues de chaleur inattendues pendant l’hiver, ce qui a encore compliqué le cycle de croissance de nos oliviers », a-t-elle ajouté. "Malgré ces contretemps, notre équipe a travaillé sans relâche pour maintenir les normes les plus élevées tout au long du processus.

Selon Osorio, les victoires à la NYIOOC Les huiles d’olive de haute qualité fabriquées au Brésil représentent une opportunité pour toutes les parties prenantes.

"« Remporter ce prix prestigieux met en lumière la qualité de l'huile d'olive extra vierge brésilienne et contribue à sensibiliser les consommateurs locaux et internationaux au potentiel de nos produits », a déclaré Osorio.

"« Nous pensons qu’à mesure que de plus en plus de gens reconnaîtront le savoir-faire et le dévouement derrière la production d’huile d’olive de ce calibre, cela inspirera une plus grande appréciation et une plus grande demande pour l’huile d’olive extra vierge de haute qualité au Brésil », a-t-elle ajouté.

"Il est passionnant de penser que cela pourrait conduire à une la culture croissante de l'huile d'olive dans notre pays », a conclu Osorio.