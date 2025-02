Olive Oil Times s'associe à l'Académie de l'huile d'olive aux Pays-Bas pour proposer son produit phare Programme Sommelier en Europe.

Le cours de cinq jours couvrant l'analyse sensorielle de l'huile d'olive, les meilleures pratiques de production, les bienfaits pour la santé, la nutrition, les applications culinaires et l'assurance qualité fera ses débuts européens en septembre à la Jamfabriek à »s‑Hertogenbosch, à environ 80 kilomètres au sud d'Amsterdam.

Curtis Cord, le PDG fondateur de Olive Oil Times et de la NYIOOC World Olive Oil Competition, dit le Académie de l'huile d'olive équipe "incarne la mission de notre programme visant à donner du pouvoir à une génération d'éducateurs en matière d'huile d'olive.

"« La collaboration est essentielle pour faire progresser l'éducation sur l'huile d'olive à l'échelle mondiale », a déclaré Christianne Noordermeer Van Loo, directrice exécutive de l'Olive Oil Academy et ancienne élève de l'édition 2023 de l'Académie de l'huile d'olive. Olive Oil Times Programme Sommelier.

Que vous soyez producteur, chef, acheteur ou connaisseur passionné, vous acquerrez les outils pour évaluer, apprécier et défendre l'huile d'olive extra vierge de haute qualité. - Wilma van Grinsven-Padberg, chef de panel, Olive Oil Institute, Pays-Bas

"En joignant nos forces à Olive Oil Times« Nous pouvons combiner les meilleures ressources, l’expertise et les méthodes d’enseignement pour garantir que les étudiants reçoivent une formation de premier ordre en matière d’évaluation et d’appréciation de l’huile d’olive », a-t-elle ajouté.

"« Nous intégrons les dernières découvertes scientifiques et les tendances du marché pour garantir que le programme s'adapte parfaitement aux besoins des professionnels et des passionnés », a déclaré de Grinsven-Padberg, qui a terminé le Olive Oil Times programme en 2017 et est maintenant chef de groupe du Conseil oléicole international au Institut de l'huile d'olive.

Noordermeer Van Loo et van Grinsven-Padberg ont vanté la Jamfabriek et »s‑Hertogenbosch est un endroit idéal pour le programme.

La Jamfabriek, une ancienne usine de confitures, a été transformée en un espace événementiel avec des installations adaptées à la préparation des aliments et aux démonstrations.

"Connue pour sa riche histoire et sa scène culinaire dynamique, »s‑Hertogenbosch offre un cadre inspirant pour le cours de sommelier », ont déclaré Noordermeer Van Loo et van Grinsven-Padberg. "Les participants peuvent s'immerger dans le patrimoine culturel de la ville tout en approfondissant leur appréciation de l'huile d'olive.

La ville de 161,000 1185 habitants, fondée en -, est bien desservie par le train et le bus. Quatre grands aéroports – Amsterdam, Bruxelles, Eindhoven et Rotterdam – sont à moins d’une heure, ce qui la rend accessible aux participants en provenance de n’importe quel endroit.

Wilma van Grinsven-Padberg, Curtis Cord et Christianne Noordermeer Van Loo

Le programme de certification Sommelier, organisé pour la première fois à New York en 2016, avec des éditions ultérieures à Londres et à San Francisco, compte près de 500 Olive Oil Times Sommeliers certifiés travaillant dans toutes les facettes du monde de l'huile d'olive.

Des chercheurs et producteurs primés aux importateurs, entrepreneurs et consommateurs curieux, les anciens élèves du programme de certificat de sommelier de tous horizons ont fait l'éloge du cours.

"« J’ai vraiment aimé chaque instant du cours. Cette semaine a été vraiment époustouflante. Les professeurs sont tous fantastiques, les panels étaient excellents et complexes mais aussi divertissants », a déclaré Emese Tombor après avoir terminé le programme à Londres.

Le producteur primé Mehmet Taki a assisté au programme à Londres en 2023 et prévoyait d’appliquer certaines des nouvelles techniques d’agriculture et de mouture qu’il avait apprises.

"« C'est un programme très équilibré, qui ne se limite pas seulement à la dégustation de l'huile d'olive mais fournit également des informations solides sur tous les aspects, de la culture au stockage, en passant par les nouvelles tendances et pratiques », a-t-il déclaré.

Au fil des ans, de nombreux anciens étudiants ont déclaré qu'ils étaient venus suivre le cours pour apprendre à reconnaître les compétences de haute qualité et défectueux ceux qui conseillent les clients et les prospects.

"« Nous souhaitions accroître nos connaissances pour les transmettre à nos chefs, détaillants et distributeurs, ainsi qu'exposer nos palais à des huiles en dehors de nos compétences espagnoles », a déclaré Karrie Kimble, importatrice chez Philosophy Foods, qui a participé à New York dans 2019.

"« Le programme est époustouflant. Je pensais qu’il était trop cher. Je pense qu’il devrait coûter plus cher », a déclaré Herman Pobrati, qui a également récemment suivi le cours de Londres. "J'ai beaucoup appris et ma perception du monde de l'huile d'olive extra vierge a changé pour le mieux. Excellent. »

"« Révélation après révélation, une équipe de superstars, le meilleur que l'on puisse imaginer. Une formation et une expérience de classe mondiale », a déclaré une nouvelle sommelière, Jacqueline Conibeer.

Van Grinsven-Padberg a déclaré que la collaboration avec Olive Oil Times constituerait une référence en matière d’éducation dans le domaine de l’huile d’olive en Europe, allant au-delà du cadre de la formation traditionnelle.

"Que vous soyez producteur, chef, acheteur ou connaisseur passionné, vous acquerrez les outils pour évaluer, apprécier et défendre des produits de haute qualité. huile d'olive extra vierge," dit-elle.

L'inscription pour le cours du 22 au 25 septembre est déjà ouvert.