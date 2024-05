Le premier festival OlivitalyMed salué comme un succès dans le Cilento

Les organisateurs et les participants ont salué le premier ministre Festival OlivalyMed comme un succès.

Tenu à partir du 4 maith - 6th au château millénaire de Rocca Cilento en Campanie, l'événement a réuni producteurs, décideurs politiques et passionnés pour des dégustations, des conférences et des débats.

Pour les acteurs nationaux, (OlivitalyMed) a été un moment d'échange pour définir les enjeux critiques actuels et tracer la voie vers l'avenir de l'huile d'olive extra vierge. - Nicolangelo Marsicani, meunier et organisateur d'événements

"C'est un succès qui nous rend fiers et la réalisation de son rêve d'établir un événement dans le Cilento qui démontre les mille facettes de huile d'olive extra vierge», a déclaré la famille Sgueglia, propriétaire et organisatrice du lieu.

L’événement a été imaginé par feu Stefano Sgueglia. "Il avait imaginé un programme transversal capable de satisfaire à la fois les attentes des professionnels et la curiosité des nouveaux arrivants », explique la famille. "En effet, durant ces trois jours, les nombreux visiteurs ont manifesté un grand intérêt et ont envahi les salles et espaces du château.

Les passionnés d'huile d'olive et les experts de l'industrie présents ont eu l'occasion de participer à des dégustations et à des conférences gratuites et guidées sur la santé, la cuisine et la science.

Ce n'est pas un hasard si le Cilento a été le lieu choisi pour OlivitalyMed. La partie sud de la province de Salerne est le berceau de l'étude qui a conduit à la validation scientifique du La diète méditerranéenne.

En 1962, Ancel Keys et son équipe de chercheurs s'installent à Pioppi, où ils commencent des recherches pour le Étude de sept pays étudier la corrélation entre l'alimentation, le mode de vie et les maladies cardiovasculaires.

"Il s'agit d'une initiative importante pour cette zone consacrée à la production d'huile d'olive extra vierge et où les bases du régime méditerranéen ont été posées il y a plus de 40 ans », a déclaré Giuseppe Coccorullo, président du Cilento, Vallo di Diano. et l'autorité du parc national Alburni.

"L'olivier est une plante fondamentale de notre parc, où les différentes variétés d'oliviers enrichissent la biodiversité locale », a-t-il ajouté. "Le régime méditerranéen n'est pas seulement un patrimoine mondial mais un atout pour les économies locales ; il ne s’agit pas seulement d’un régime alimentaire mais d’un mode de vie qui trouve son cadre idéal dans cet environnement où les activités de plein air et les sports peuvent être pratiqués en toute sécurité et sainement.

Pendant le festival, une salle spacieuse a accueilli les stands des producteurs d'huile d'olive extra vierge de Campanie. Parallèlement, un autre grand espace a été consacré aux producteurs d'autres régions italiennes et à certaines communautés emblématiques de la diète méditerranéenne.

Dans ces espaces, visiteurs et acheteurs pouvaient échanger avec les producteurs et profiter d'une dégustation gratuite de leurs produits.

En extérieur, les participants ont découvert les stands de plusieurs artisans de l'alimentation locale proposant des plats de la mer et des plantes, de la pâtisserie et produits de boulangerie, gelato et de cocktails associé aux meilleures huiles d'olive extra vierge du Cilento.

Parmi eux se trouvait le pizzaiolo Cristian Santomauro, l'un des ambassadeurs du régime méditerranéen, qui a préparé l'Ammaccata, une pizza typique cuite au four à bois.

Cristian Santomauro prépare Ammaccata lors du festival OlivitalyMed à Castello di Rocca. (Photo : Ylénia Granitto)

Ammaccata est une marque déposée dans la liste nationale des produits agroalimentaires traditionnels, dont la diffusion est si limitée qu'ils ne sont pas éligibles aux certifications d'Appellation d'Origine Protégée et d'Indication Géographique Protégée de l'Union Européenne mais offrent néanmoins une garantie de qualité.

"C'est une recette ancienne que j'ai apprise de ma grand-mère, Teresa », a déclaré Santomauro. "Contrairement à la pizza, elle n'est pas ronde mais ovale. Sa composition comprend trois céréales anciennes : le blé dur Saragolla et un mélange de blé tendre Risciola et Carosella.

Santomauro pétrit la pâte à la main dans une grande auge en bois avant de la garnir de différents ingrédients.

"Chaque type d'Ammaccata est associé à une huile d'olive extra vierge », a-t-il déclaré. "Aujourd'hui, je prépare le »version classique avec sauce tomate cuite, origan de montagne, fromage cacioricotta du Cilento vieilli râpé et un monovariétal Rotondella.

"Il existe deux autres versions, l'une appelée »Schietta' (italien pour franc-parler), que je prépare avec de l'ail, de l'origan, des anchois Menaica et un monovariétal de Salella, et une fermée comme une calzone, farcie de légumes sauvages cuits avec une huile d'olive extra vierge Cilento AOP », a-t-il ajouté. "À cette farce, selon la saison, j'ajoute des anchois Menaica, des olives Salella concassées ou de la cacioricotta du Cilento, toutes les Sentinelles Slow Food.

Le segment informatif d'OlivitalyMed a commencé par une discussion sur l'harmonie et l'huile d'olive extra vierge animée par le chef d'orchestre Giuseppe Vessicchio et le spécialiste des sciences nutritionnelles Michele Scognamiglio.

Le cycle de conférences prévu pour l'événement a ensuite débuté par un séminaire sur les sciences de l'huile d'olive extra vierge, qui a offert un aperçu des derniers développements de la recherche en mettant l'accent sur la nutrition et la prévention des maladies.

Parmi les intervenants figurait Raffaele Sacchi, coordinateur du cursus en sciences gastronomiques méditerranéennes au Département d'Agriculture de l'Université de Naples. »Frédéric II.

"L’huile d’olive extra vierge est l’aliment fonctionnel le plus puissant du régime méditerranéen », a-t-il déclaré. "Son importance dans l'utilisation quotidienne, crue et cuite, est démontrée par les nombreuses fonctions bénéfiques et préventives, notamment anti-inflammatoires, antioxydantes et anti-âge, hypotensives, cardio- et neuro-protectrices, antidiabétiques, rassasiantes, etc. sur."

"De plus, c'est un aliment parfumé, piquant et vif, un ingrédient actif dans toutes nos préparations traditionnelles, du ragù aux fritures, du thon en conserve aux desserts et même aux glaces », a ajouté Sacchi.

Une série de masterclasses, comprenant des dégustations guidées, s'est déroulée sur trois jours : une analyse sensorielle des huiles d'olive extra vierges d'appellation d'origine produites en Campanie, animée par Maria Luisa Ambrosino, responsable du jury de la Chambre de commerce de Naples.

L'événement comprenait également des dégustations guidées d'huiles de la région du Gargano dans les Pouilles et du bassin méditerranéen au sens large. Un autre événement axé sur la façon dont arômes d'huile d'olive extra vierge varient selon les régions.

Le programme s'est poursuivi avec une conférence sur l'oléotourisme avec des représentants de la Campanie et des associations nationales et locales.

Vue depuis le Château de Rocca, lieu d'OlivitalyMed (Photo : Ylenia Granitto)

Ensuite, la conférence intitulée "Evofuturo » avec des experts et des représentants d'organisations de producteurs axés sur les perspectives du secteur et les défis à venir.

Cela a été suivi d'une conférence intitulée "Conversations about Pizza »entre le pizzaiolo Franco Pepe (présenté dans Chef's Table Pizza de Netflix), le producteur et meunier Nicolangelo Marsicani et le journaliste Stefano Carboni.

"Cet entretien a mis en lumière quelques questions critiques et plusieurs éléments sur lesquels travailler, comme l'importance de l'éducation du consommateur pour la qualité, la reconnaissabilité du produit liée à la territorialité et les actions à entreprendre pour améliorer la communication », a déclaré Carboni.

L'événement a discuté du rôle émergent que la restauration peut jouer dans la promotion de l'huile d'olive extra vierge en tant qu'ingrédient clé des cuisines régionales.

"Cependant, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la sensibilisation des consommateurs augmente et nous disposons tous d'outils plus critiques pour choisir les aliments que nous mettons sur notre table », a déclaré Carboni. "En ce sens, j'emprunte la célèbre phrase du philosophe Ludwig Feuerbach, »nous sommes ce que nous mangeons", pour dire ça aujourd'hui »nous mangeons ce que nous sommes.

Ces observations ont donné lieu à une riche discussion qui s'est poursuivie lors de la conférence finale sur le rôle de l'huile d'olive extra vierge dans le secteur de la restauration.

"OlivItalyMed n'a pas été seulement un moment d'analyse technique et de rencontres d'affaires, mais surtout un échange de points de vue, de cultures et de connaissances », a déclaré Marsicani, responsable de l'organisation technique de l'événement.

"Pour le Cilento, lieu emblématique de l'huile d'olive extra vierge, ce fut un moment de comparaison avec d'autres oléicultures qui semblent mieux performer sur les marchés, et cette comparaison, si elle est faite avec prévoyance et intelligence, peut servir d'inspiration pour améliorer la culture autochtone. productions en renforçant leur authenticité », a-t-il ajouté.

"Pour les acteurs nationaux, ce fut un moment de discussion pour définir les enjeux critiques actuels et tracer la voie vers l'avenir de l'huile d'olive extra vierge », a poursuivi Marsicani.

Les organisateurs ont déclaré que l'événement offrait une opportunité d'attirer les producteurs locaux et nationaux vers l'avenir, en les encourageant à abandonner les pratiques traditionnelles qui diminuent la qualité et à adopter une nouvelle culture centrée sur "huile d'olive extra vierge fruitée, amère et épicée, vivifiée par l'aromaticité et la beauté.

Les organisateurs travaillent déjà sur la prochaine édition d'OlivitalyMed. Toutes les informations se trouvent sur le site web de l'événement.