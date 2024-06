37 Complete Olive Oil Times Programme Sommelier à New York

L'huile d'olive extra vierge fait partie des produits les plus sains au monde, une pierre angulaire culturelle et un commerce mondial de 20 milliards de dollars. Pourtant, la plupart des acheteurs et des consommateurs en savent très peu.

Trente-sept producteurs, détaillants, passionnés et entrepreneurs d'huile d'olive envisagent de changer cela après avoir terminé la semaine Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program à Manhattan.

Les participants sont venus du monde entier pour le cours de cinq jours, qui couvrait l'huile d'olive évaluation sensorielle, bonnes pratiques de production, santé et nutrition, applications culinaires et assurance qualité.

Parmi eux se trouvait Joe Maruca, copropriétaire de TRE Olive. "Je voulais m'inscrire depuis quelques années », a-t-il déclaré. "Ma famille travaille dans l'industrie de l'huile d'olive depuis quatre générations et je souhaitais approfondir mes connaissances et faire progresser l'entreprise familiale.

L'entreprise basée au Massachusetts importe huile d'olive extra vierge de ses oliveraies dédiées en Calabre. Même après gagnant le prix de qualité le plus convoité de l'industrie au salon 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, Maruca a déclaré qu'il y avait toujours plus à apprendre.

Joe Maruca de TRE Olive est un producteur primé d'huile d'olive extra vierge de Calabre.

"J'ai adoré le cours. Cela a dépassé mes attentes et m’a motivé à continuer d’apprendre », a-t-il déclaré. "Si vous n’apprenez pas, vous ne grandissez pas.

Maruca prévoit d'utiliser ce qu'il a appris sur la science derrière l'huile d'olive avantages pour la santé pour éclairer les clients et son équipe. "L’éducation est la chose la plus importante à retenir, et j’espère continuer à apprendre à l’avenir », a-t-il déclaré.

Rafael Buchabqui, propriétaire de la société brésilienne Azeite Torrinhas, était un autre producteur désireux d'élargir ses connaissances et son réseau avec des personnes partageant les mêmes idées à New York.

Peter Mountanos, Bastian Jordan, John Reali, Rafael Buchabqui et Joe Maruca (Photo : Peter Mountanos)

"Je voulais approfondir cette question [le monde de l'huile d'olive] pour en savoir plus sur mon produit, discuter avec d'autres sommeliers spécialisés en huile d'olive des moyens d'améliorer nos huiles et éduquer les gens autour de moi », a-t-il déclaré.

Buchabqui a déclaré que travailler pour identifier la vaste gamme d'arômes et de saveurs dans près d'une centaine d'échantillons d'huile d'olive provenant de 14 pays analysés au cours du cours de cinq jours était intéressant et stimulant.

« [Avec ces connaissances,] je serai plus en confiance pour discuter de nos huiles avec notre personnel et je serai mieux placé pour éduquer les gens autour de moi », a-t-il déclaré.

D'autres producteurs ont rejoint le cours pour acquérir une perspective mondiale sur le secteur de l'huile d'olive.

"J'ai décidé de suivre le cours pour connaître les points de vue et les opinions des habitants des États-Unis et de l'hémisphère sud sur l'huile d'olive et pour avoir un aperçu de la situation aux États-Unis », a déclaré Bastian Jordan, propriétaire de Jordan Olivenöl. "Mon objectif était d'utiliser ces informations pour mon développement personnel dans l'industrie de l'huile d'olive et d'établir de précieux contacts.

Jordan, qui produit de l'huile d'olive sur l'île grecque de Lesbos et l'importe à Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne, a été impliqué dans le commerce de l'huile d'olive tout au long de sa vie professionnelle. Il a dit qu'il appréciait l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et d'affiner ses compétences en analyse sensorielle.

Bastian Jordan dans ses oliveraies à Lesvos

"Je rapporterai ces informations au panel allemand sur l'huile d'olive, dont je suis membre, pour discuter des similitudes et des différences dans les évaluations sensorielles », a-t-il déclaré.

Aux côtés d'agriculteurs et de meuniers, des professionnels de la vente d'huile d'olive se sont rendus dans le quartier Flatiron de New York pour en savoir plus sur l'huile d'olive extra vierge et ses principaux arguments de vente : la saveur et la santé.

"Je suis tombé amoureux de l'huile d'olive extra vierge alors que je travaillais dans mon précédent rôle de vente d'O‑Med, et maintenant j'ai la chance de représenter [la marque espagnole] Castillo de Canena sur la côte Est », a déclaré Shea Vinson. "Je me suis inscrit au cours pour approfondir mes connaissances sur l'huile d'olive extra vierge afin de mieux communiquer sa valeur à mon distributeur, mes clients détaillants et mes consommateurs finaux.

Vinson, qui vit à New York, a déclaré que le cours était complet, avec des présentateurs engageants et des informations essentielles à chaque session.

"La partie sur l’évaluation sensorielle était ma préférée, même si la section sur les accords mets était juste derrière », a-t-elle déclaré.

Vinson prévoit d'utiliser sa maîtrise pour améliorer la communication commerciale et transmettre l'information aux clients et au grand public.

"J'aimerais acquérir suffisamment d'expérience pour servir dans un panel de dégustation et idéalement, utiliser ce que j'ai appris pour organiser ma propre sélection de produits de vente au détail », a-t-elle déclaré.

Mark Lemmens, le fondateur d'Olicious, a voyagé à New York depuis les Pays-Bas dans l'espoir d'élargir ses horizons de dégustation et d'apporter un nouvel éventail de connaissances à ses clients des secteurs de la restauration et de la vente au détail.

Marc Lemmens

"Je travaille dans l'huile d'olive depuis quatre ans et j'ai pour mission d'éduquer les consommateurs, les détaillants et les professionnels sur la qualité et les bienfaits de l'huile d'olive pour la santé », a-t-il déclaré. "Je m'attendais également à en apprendre davantage sur les variétés d'olives grâce aux nombreuses opportunités de dégustation.

Lemmens n'est pas reparti déçu, louant la structure du cours et la diversité des professionnels qui ont instruit chaque section.

"C'était une expérience formidable d'être avec autant de personnes partageant la même passion », a-t-il ajouté. "J'ai particulièrement apprécié les séances de dégustation ainsi que les séances plus techniques sur le processus de production de l'huile d'olive. Cela m’a aidé à mieux décrire les attributs positifs et négatifs lors de la dégustation.

Lemmens a déclaré qu'il utiliserait ce qu'il avait appris au cours du cours pour informer ses clients et intégrer ces connaissances dans sa formation en masterclass.

"Je peux mieux informer les clients sur les avantages pour la santé et sur la manière dont des défauts peuvent survenir pendant la production », a-t-il déclaré. "En tant que sommelier en huile d'olive, je gagne davantage la confiance des professionnels du commerce de détail et de l'HORECA.

Carline Brandao Procell, propriétaire de Bella Nonnas Olive Oil & Vinegar à Shreveport, en Louisiane, a suivi le cours pour rafraîchir ses connaissances en matière d'huile d'olive et se préparer à diriger des visites d'oliveraies l'année prochaine.

Carline Brandao Procell

"J'ai trouvé que le cours était extrêmement instructif et a dissipé une certaine confusion de mon côté concernant les aspects de récolte et de transformation du secteur de l'huile d'olive », a-t-elle déclaré. "J'ai particulièrement aimé en apprendre davantage sur les aspects sains de l'huile d'olive, en particulier sur les polyphénols. »

"C'est un aspect sur lequel on me pose fréquemment des questions dans mon magasin », a ajouté Procell. "Je constate que mes clients essaient de plus en plus d’améliorer leur santé. J’ai la chance d’être pour eux une source non seulement d’huiles et de balsamiques sains, mais aussi d’informations pertinentes concernant leurs choix alimentaires.

Procell apprécie son rôle de spécialiste de l'huile d'olive et peut désormais renforcer ses explications sur les raisons pour lesquelles les clients devraient choisir des huiles d'olive extra vierges de haute qualité.

"Un domaine viticole m'a programmé un cours d'accords mets, vins et huile d'olive », a-t-elle déclaré. "Une famille m'a demandé de leur parler lors de leur dîner du dimanche et de les guider sur la commande de leurs huiles d'olive. Deux compagnies de croisière m’ont demandé d’animer des circuits en Méditerranée pour la saison des récoltes 2025. »

Alors que de nombreux participants au programme sont des professionnels chevronnés de l'huile d'olive cherchant à approfondir leurs connaissances, d'autres sont venus assouvir leur passion pour le produit et éclairer leurs projets personnels.

Abir Ali

"Je suis une architecte de formation formelle avec une pratique de conception multidisciplinaire, donc professionnellement, je suis bien en dehors de l'industrie », a déclaré Abir Ali, qui s'est rendue à New York depuis Détroit.

"Personnellement, cependant, l’huile d’olive occupe une grande place dans ma vie », a-t-elle ajouté. "Ma mère est libanaise et j'ai grandi dans une culture où les olives et l'huile d'olive faisaient leur apparition quotidiennement dans tout, de l'alimentation à la beauté en passant par la médecine.

Ali, qui a grandi avec la cuisine pakistanaise infusée à l'huile d'olive de son père, a déclaré qu'elle avait énormément apprécié le cours. Elle a spécifiquement cité la diversité de ses camarades et des instructeurs.

"Les dégustations étaient mes préférées », a déclaré Ali. "Mettre à l’épreuve et entraîner mon odorat et mon goût était un véritable régal et une pause bienvenue avec les écrans et les réunions.

Ali prévoit d'utiliser ce qu'elle a appris pendant le cours pour organiser sa propre expérience de dégustation.

La prochaine édition du programme sommelier aura lieu à Londres en janvier prochain.

"Mon travail de conception, en dehors de l'industrie de l'huile d'olive, consiste à créer des tables au sens propre et figuré permettant aux gens de se rencontrer et d'échanger », a-t-elle déclaré. "Maintenant, grâce aux connaissances que j'ai acquises à New York – et à une pratique continue – je peux rassembler les gens à travers une expérience communautaire conçue qui tourne autour de la beauté et du pouvoir de l'huile d'olive.

