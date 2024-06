Les meilleures marques d'huile d'olive donnent un éclat brillant à la CIIE

La China International Import Expo (CIIE), qui se tient chaque année à Shanghai du 5 au 10 novembre, présente de nombreuses huiles d'olive de première qualité provenant du monde entier. (Photo/IC)

Riche en graisses monoinsaturées saines et en antioxydants, l'huile d'olive est à la mode "superaliment »ces derniers temps.

En tant que premier salon mondial sur le thème de l'importation au niveau national, la China International Import Expo (CIIE) a vu la participation de nombreuses marques d'huile d'olive de renommée mondiale au cours des six dernières éditions.

CIIE

Fabio Maccari, directeur général de Salov, le plus grand producteur italien d'huile d'olive, a déclaré que l'entreprise avait obtenu de nombreuses opportunités commerciales en participant à la première CIIE en 2018.

L'année suivante, Salov a continué à participer à la deuxième édition de l'exposition avec son grand espace d'exposition Bright Food qui comprenait toutes les principales marques du groupe.

Elle a présenté sa gamme complète d'huiles d'olive et a promu son utilisation dans la vie quotidienne à travers d'intéressantes émissions culinaires et événements éducatifs, démontrant ainsi le développement international de l'entreprise et sa croissance sur le marché chinois.

Les entreprises syriennes voient également la CIIE annuelle comme une opportunité de présenter leurs produits et de prendre pied sur le vaste marché chinois.

Yassin Diab, directeur régional des ventes de la marque syrienne de produits à base d'huile d'olive, a déclaré qu'il était heureux de voir sa marque davantage présentée en Chine et de voir ses partenaires chinois contribuer à élargir la portée de ses produits.

"Nous serions ravis de mieux faire connaître notre marque sur le marché chinois via le salon », a-t-il déclaré.

Lors de l'exposition nationale de la CIIE 2021, la Syrie a captivé les participants avec son savon d'Alep, fabriqué à partir d'huile d'olive naturelle syrienne et capable de prodiguer des soins délicats à la peau.

Environ 150 morceaux de savon ont été vendus par heure, car les articles étaient très appréciés des visiteurs.

Le Liban, Chypre, le Maroc et la Tunisie font partie des autres pays qui ont présenté leurs produits en matière d'huile d'olive à la CIIE.

Alors que l'huile d'olive gagne en popularité sur le marché chinois, davantage de produits haut de gamme connexes devraient apparaître à la septième CIIE, qui se tiendra du 5 au 10 novembre 2024 à Shanghai, pour explorer la myriade d'opportunités du marché chinois.

Il reste moins de 150 jours avant le coup d’envoi de la CIIE 2024. Selon le Bureau de la CIIE, 325,000 1,000 mètres carrés de surface d'exposition commerciale ont été réservés par plus de - - exposants jusqu'à présent, dépassant ainsi la sixième édition.

Assurez-vous de réserver votre place maintenant avant qu'il ne soit trop tard :

Inscrivez-vous en tant qu'exposant pour présenter des produits haut de gamme ici.

Inscription exposant

Inscrivez-vous en tant que visiteur professionnel pour réseauter dans votre domaine et en savoir plus sur les tendances de l’industrie.

Inscription de l'acheteur

Les nouvelles et la rédaction de Olive Oil Times n'a joué aucun rôle dans la création de cet article.