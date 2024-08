Le Cortijo de Suerte Alta Coupage L'huile d'olive extra vierge naturelle, produite à Cordoue, en Espagne, a battu un fort contingent d'aliments internationaux pour être nommée parmi les 50 meilleurs aliments en Angleterre lors des Great Taste Awards au Royaume-Uni.



L'huile, qui relève du contrôle du conseil de réglementation DOP Baena, a été choisie parmi plus de 8,800 350 aliments et boissons de spécialité différents des quatre coins du monde par un jury de 50 juges. Les - meilleurs produits ont été sélectionnés par ces juges, qui sont des professionnels de la gastronomie et des dégustateurs, et figureront dans un guide annuel exclusif.

Les juges présents aux prix 2012 comprenaient des visages bien connus tels que le gagnant du Masterchef britannique Mat Follas, le critique de restaurant Charles Campion et les écrivains culinaires Lucas Hollweg et Xanthe Clay, en plus de plus que les acheteurs de nourriture 300 des principales halles alimentaires et épiceries fines, telles que celles de Harrods et Selfridges.

Les prix, décernés par la Guild of Fine Food au Royaume-Uni, sont très compétitifs, avec diverses étoiles attribuées aux produits en fonction des opinions des dégustateurs. Les produits peuvent se voir attribuer une, deux ou trois étoiles d'or, ou la plus haute distinction, une place dans le top 50. Pour obtenir la note de trois étoiles, un produit doit satisfaire au moins 25 des dégustateurs, mais pour atteindre le plus haut niveau de la liste des 50 meilleurs, 50 dégustateurs ou plus doivent approuver le produit pour un goût unique.



Cortijo de Suerte

L'huile Cortijo de Suerte est la seule huile d'olive à figurer dans le top 50 cette année, parmi une liste des meilleurs produits alimentaires britanniques et importés, allant du carré de bacon fumé d'Irlande au miel de thym grec. Parmi les autres huiles d'olive pour obtenir des étoiles d'or, citons la charcuterie artisanale espagnole Ultracomidas ' Prado de Rey extra vierge et Beneolivas » Señorio de Jaime Huile extra vierge Rosell.

Cortijo de Suerte Alta est une huile extra vierge biologique, produite à partir d'un mélange d'olives Picudo, Hojiblanco et Picual dans un domaine familial traditionnel du sud de l'Espagne. Créé en 1924, le domaine comprend 255 hectares d'oliviers, avec un rendement d'environ 250,000 - kg d'huile par an.

En avril, l'Association espagnole des municipalités de l'olivier (AEMO) reconnu Francisco Bujalance, chef de production pour Cortijo de Suerte Alta, as "Best Mill Master "pour "son professionnalisme et son souci du maniement de son moulin écologique moderne. »

L'objectif du domaine est de mener à bien l'ensemble du processus, de l'arbre à la mise en bouteille de l'huile, ce qui a abouti à une huile d'olive exclusive bénéficiant des titres de domaine produit et mis en bouteille, biologique et DO Baena. Outre la reconnaissance internationale aux Great Taste Awards, Cortijo de Suerte a remporté de nombreux prix espagnols de l'huile, y compris le premier prix du meilleur moulin à huile d'olive d'Espagne en 2007 - 2008.