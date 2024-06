Un frère et une sœur primés, un père reconnaissant, a choisi Coratina

Tommaso Infiore, agronome et copropriétaire de Olio Infiore, a célébré le premier prix de l'exploitation familiale à partir du 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, appelant la reconnaissance un "bonne surprise. »

"C'est la première fois que nous participons au NYIOOC, et ça n'aurait pas pu se passer mieux », a déclaré Fiore.

L'impact du changement climatique a commencé à affecter notre production d'huile d'olive… Au cours des deux dernières années, la culture des olives a été plus difficile que par le passé. - Tommaso Infiore, copropriétaire, Olio Infiore

Le producteur des Pouilles a gagné un Gold Award pour une Coratina biologique d'intensité moyenne récoltée dans les bosquets familiaux de Terlizzi, juste au nord de Bari.

"Ce prix nous donne un moyen de mesurer la qualité de notre travail », a déclaré Fiore.

Fiore a déclaré que cette distinction est intervenue après une saison difficile au cours de laquelle les compétences des agriculteurs ont été testées pour maintenir un produit de haute qualité.

"Les vendanges ont très bien commencé car, après deux ans d’absence, il a finalement plu », a déclaré Fiore. "Et c'est important. Après cela, l'impact de changement climatique a commencé à affecter notre production d'huile d'olive, car nous avons connu une chaleur extrême.

"Heureusement, nous disposons de certaines ressources, comme l’irrigation, qui nous ont aidés à nous en sortir. Et puis, il a recommencé à pleuvoir en septembre et octobre », a-t-il ajouté. "Au cours des deux dernières années, la culture des olives a été plus difficile que par le passé.

Fiore et son équipe appliquent une série de techniques dans le bosquet pour atténuer les impacts des conditions météorologiques extrêmes.

"L’adoption de pratiques agronomiques spécifiques peut être bénéfique », a-t-il déclaré. "Par exemple, la poussière de roche contribue à abaisser la température du sol, car sa couleur blanche reflète la lumière du soleil, créant ainsi un environnement plus frais.

"Cependant, même avec de telles techniques sur le terrain, quand il ne pleut pas pendant deux mois et que les températures avoisinent les 45 ºC, eh bien, c'est un peu difficile », a ajouté Fiore.

Alors que de nombreux producteurs d'huile d'olive des Pouilles se concentrent sur plusieurs cultivars, la famille de Fiore a commencé avec les arbres Coratina il y a des décennies et continue aujourd'hui de se concentrer sur la variété endémique.

"Nous nous considérons chanceux, car notre père avait cultivé tous les arbres Coratina », a-t-il déclaré. "Toute notre entreprise est 100 pour cent Coratina. Nous avons commencé un peu par hasard car nous gérons les terres que notre père nous a laissées.

"Beaucoup de nos quelque 1,200 60 arbres ont entre 150 et - ans », a ajouté Fiore. "Les plus jeunes ont une vingtaine d’années. »

Olio Infiore est spécialisée dans la culture de la variété d'olive Coratina, originaire des Pouilles. (Photo : Olio Infiore)

Coratina, l'un des centaines de cultivars d'olivier cultivés en Italie, est réputé dans le monde entier pour produire des olives moyennes à robustes. huiles d'olive extra vierge extrêmement riche en polyphénols, contribuant à leur avantages pour la santé.

Depuis que la nouvelle génération a commencé à travailler à la ferme, la famille Fiore a introduit de nombreuses innovations dans le bosquet et le moulin.

"Après une courte période d'évaluation, mon fils, moi-même et ma sœur Angela avons réalisé que nous voulions ajouter de la valeur à ce que notre père avait fait », a déclaré Fiore. "Je me suis donc concentré directement sur l'agronomie pendant que ma sœur suivait une formation de dégustatrice d'huile d'olive extra vierge.

"Nous avons essayé de tirer le meilleur parti des fruits des arbres que notre père avait cultivés », a-t-il ajouté. "Nous avons commencé par expérimenter. Au début, nous nous sommes appuyés sur les moulins à olives traditionnels facilement disponibles dans la région, riche en tradition oléicole.

"Ensuite, nous sommes passés à des techniques plus modernes et à des moyens innovants, ce qui signifiait abandonner les techniques anciennes et fournir un excellent produit », a poursuivi Fiore.

La première étape de la nouvelle entreprise a été de s'établir comme producteur biologique. "En plus d'appliquer les protocoles de l'agriculture biologique, nous avons mis fin aux pratiques traditionnelles les plus courantes telles que le labourage de la terre », a déclaré Fiore. Désormais, nous nous concentrons sur le désherbage spontané.

"Bref, nous essayons de développer une approche agricole plus durable, une approche respectueuse de l’arbre », a-t-il ajouté. "Une telle approche respecte avant tout le sol, en essayant d’augmenter la matière organique contenue dans le sol année après année.

La poussière de roche dans l’oliveraie contribue à refléter la lumière du soleil dans l’atmosphère, abaissant ainsi la température parmi les arbres. (Photo : Olio Infiore)

Aujourd'hui, la plupart des clients d'Infiore sont italiens. "Nous exportons très peu, car la majeure partie du produit est consommée sur le marché italien », a-t-il déclaré.

"Il y a quelques années, nous avons tenté d'exporter vers les États-Unis, et cela s'est plutôt bien passé », a ajouté Fiore. "Pourtant, nous n'avons pas de distributeur sur place qui s'occupe de manière continue et structurelle des produits de notre entreprise.»

Alors qu'une partie importante de l'identité culturelle de l'Italie, et plus particulièrement des Pouilles, est liée à l'huile d'olive, Fiore a fait remarquer que la culture dominante de l'huile d'olive représente aujourd'hui un défi pour un producteur de haute qualité.

"L’huile d’olive a longtemps été considérée comme la cousine malheureuse du vin », a-t-il déclaré. "Si le vin a toujours été exalté, comme il se doit, l'huile d'olive n'a jamais bénéficié d'une telle attention.

"Peut-être que cela est dû au fait que l'huile d'olive est considérée comme un condiment et que les gens l'utilisent uniquement à cette fin depuis si longtemps », a ajouté Fiore. "Même aujourd'hui, beaucoup ne le font pas utilise-le pour cuisiner. »

Fiore estime que le défi auquel sont confrontés les producteurs italiens d'huile d'olive extra vierge est d'étendre la culture de l'huile d'olive du pays à tous les types de cuisine, en mettant l'accent sur la valeur que le produit peut ajouter au profil organoleptique et sain de toutes sortes d'aliments.

Tommaso Fiore

"Les clients doivent comprendre que lorsqu'ils achètent de l'huile d'olive extra vierge de qualité, ils ne choisissent pas seulement un bon produit, pas seulement un simple condiment », a déclaré Infiore. "Ils introduisent un ingrédient bon et sain grâce à son contenu unique, comme les phénols.

Pour contribuer à construire ce nouveau cadre culturel d'appréciation de l'huile d'olive extra vierge, Tommaso Fiore accompagne souvent ses clients dans ses plantations pour les sensibiliser à une approche plus large de la consommation d'huile d'olive.

"Lorsque nos clients veulent voir nos oliviers, je suis très heureux de les accompagner car il est essentiel pour moi de leur montrer d'où vient l'huile d'olive extra vierge qu'ils consomment », a-t-il déclaré.

"De plus, je parle de notre sol fertile et herbeux, dont je suis très fier », a ajouté Fiore. "Actuellement, nos vergers respirent le parfum des soucis en fleurs.