Les bosquets résilients à Xylella sont l'avenir de l'huile d'olive des Pouilles

Au cours d'un événement de deux jours à Lecce et Bari, des experts et des chercheurs ont examiné les résultats scientifiques et discuté de l'avenir de la production d'huile d'olive dans le Xylella fastidiosarégion sinistrée des Pouilles.

De nombreux oliviers indigènes ont été tués, mais certains ont survécu. S'ils ne sont pas gravement atteints, il faudra les récupérer vivants jusqu'à ce que la recherche permette leur guérison. - Giuseppe Lima, phytopathologiste, Université de Molise

Des oliveraies intensives gérées de manière durable, composées de cultivars résistants, mettant l'accent sur une production de haute qualité, sont devenues l'objectif des agriculteurs et des meuniers de la région du sud de l'Italie, où il existe un consensus croissant sur l'impossibilité d'éradiquer la bactérie mortelle.

"Cette visite est significative, car elle présente un exemple rare de collaboration vertueuse entre les chercheurs et les parties prenantes qui contribuent activement à nos programmes », a déclaré Donato Boscia, un éminent virologue végétal à l'Institut pour la protection durable des plantes du Conseil national italien de la recherche (CNR). ), à Olive Oil Times.

"Dans cette installation, il y a un petit champ de conservation du matériel génétique d'olivier, qui fait partie d'un programme d'amélioration génétique en cours », a-t-il ajouté. "De plus, il y a une serre financée par les dons des lecteurs du magazine Merum, une chambre climatique fournie par Unaprol et une nouvelle serre financée par Save the Olives, l'organisation soutenu par Helen Mirren. »

Les experts estiment que la nouvelle initiative coordonnée offre l'espoir de sauvegarder les oliveraies existantes et de freiner la propagation de la sous-espèce pauca de Xylella fastidiosa vers des territoires non touchés.

Dix ans après la émergence de la Xylella fastidiosa, qui aurait déclenché le syndrome du déclin rapide de l'olivier et tué des millions d'arbres, les Pouilles restent la plus importante région productrice d'huile d'olive d'Italie.

"La présence de Xylella sur le territoire des Pouilles a atteint des niveaux de complexité extrêmes », a déclaré Boscia. "De nouvelles découvertes dans le centre des Pouilles ont identifié d'autres Xylella sous-espèce, comme Xylella multiplex, qui est potentiellement dangereuse pour la viticulture mais ne pose pas de problème significatif pour les olives.

"Toutefois, cette complexité nécessite une approche multidimensionnelle des efforts de confinement et d’éradication », a-t-il ajouté.

Des organisations agricoles et de producteurs telles que Coldiretti, Unaprol et Cai Consorzi Agrari d'Italia ont lancé un projet pour aider les oléiculteurs à replanter des variétés résistantes à Xylella.

L'objectif est de planter environ trois millions de nouveaux oliviers, soit une fraction des 21 millions perdus à cause de Xylella. Cette initiative comprend la fourniture de plantes résistantes certifiées de haute qualité, un soutien technique pour la préparation des sols et des conseils agronomiques et phytopathologiques spécialisés.

"La propagation de Xylella a atteint un point où son éradication n’est plus possible. Nous devons apprendre à coexister avec cela », a déclaré David Granieri, président de l'Unaprol.

Boscia a souligné à quel point les opérations approfondies de surveillance de Xylella ont donné aux chercheurs et aux parties prenantes des connaissances importantes sur la bactérie.

"C'est le résultat d'un programme de surveillance mené par la région des Pouilles, unique au monde, avec plus de 250,000 250 analyses par an et - stations de surveillance dédiées au contrôle des vecteurs », a-t-il déclaré, faisant référence à la population d'insectes, comme les cercopes, responsables de propager les bactéries.

"Cette activité n’est pas durable à long terme et peut-être même à moyen terme. Elle n'est pas exportable car on ne peut pas demander à d'autres régions ou pays de la reproduire avec la même quantité de ressources », a ajouté Boscia, faisant référence au nombre croissant de souches différentes de Xylella trouvées dans toute la Méditerranée.

"Néanmoins, ces opérations ont fourni des données substantielles par rapport à ce qui était connu il y a dix ans », a-t-il noté.

Le contrôle des populations d'insectes vecteurs va de pair avec des pratiques et procédures agricoles qui offrent un espoir de survie pour les oliviers dans les zones touchées.

"De nombreux oliviers indigènes ont été tués, mais certains ont survécu. S'ils ne sont pas gravement touchés, nous devons les essayer vivants jusqu'à ce que la recherche permette leur guérison », a déclaré Giuseppe Lima, phytopathologiste et professeur à l'Université de Molise.

Chercheur chevronné en phytopathologie, Lima coordonne désormais l'initiative de recherche multidisciplinaire Integroliv, qui vise à contrecarrer durablement les effets de Xylella sur la culture de l'olivier dans les zones touchées.

"Pour contrer efficacement un ennemi aussi insidieux, des interventions spécifiques et uniques dans la région ne suffisent pas », a-t-il déclaré. "La combinaison de différentes approches dans des protocoles complexes est cruciale pour maximiser leur efficacité.

"Le nouveau modèle de collaboration est ouvert à tous », a ajouté Lima. "Notre approche se veut un modèle d’investigation et de travail, car nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’un seul projet englobe toutes les compétences et solutions possibles.

"Cette approche garantit que les nouvelles connaissances et techniques peuvent être intégrées aux efforts en cours pour lutter contre Xylella au fur et à mesure de leur apparition », a-t-il poursuivi.

Plusieurs projets de recherche financés au niveau national, tels que les projets Reach-Xy et Omibreed, visent à découvrir ce qui se cache derrière la résilience génétique de Xylella, à améliorer les infrastructures de biosécurité, à contrôler les vecteurs et à promouvoir une utilisation durable de l'eau dans les oliveraies.

Parmi les autres contributions à l'événement figuraient le projet 1LiveXylella, qui développe des technologies innovantes pour le diagnostic de Xylella, et le projet SOS, axé sur la réduction de la population d'insectes vecteurs.

"Cet événement témoigne de l'esprit de collaboration de la communauté scientifique et des acteurs locaux des Pouilles », a déclaré Lima. "Il rassemble des expertises de toute l’Europe pour relever un défi commun.

Il a ajouté que les nouveaux oliviers dans les zones touchées par Xylella, actuellement représentés par des variétés non indigènes, doivent suivre des modèles de gestion agronomique modernes et rationnels pour garantir leur succès.

Ces modèles s'appuieront sur quatre cultivars d'olivier démontrant une résistance élevée à Xylella fastidiosa : Leccino, Lecciana, FS17 et Leccio del Corno.

"Ces variétés sont résistantes et tolérantes mais ne sont pas immunisées », a déclaré Lima. "Cela signifie que nous ne pouvons pas croire à tort que, comme par le passé, nous pouvons simplement planter des olives et compter sur la bonne fortune.

La gestion et le suivi continus des champs permettront de maintenir les nouvelles plantations d'oliviers semi-intensives et intensives en bonne santé et en bonne productivité.

"Dans ces nouvelles formes d'oléiculture intensive et semi-intensive, les problèmes phytosanitaires vont augmenter, nécessitant plus d'engrais et de produits phytopharmaceutiques que les méthodes traditionnelles », a prévenu Lima.

"Les protocoles [en cours d'élaboration] visent à lutter contre Xylella et d'autres agents pathogènes afin de maintenir les arbres des variétés indigènes et nouvelles en bonne santé et en bonne productivité », a-t-il ajouté.

Selon Lima, les ravages causés par Xylella ont porté atteinte au paysage et à l'identité des Pouilles. Cependant, un nouvel avenir peut émerger de cette adversité, caractérisé par une huile d'olive de meilleure qualité que par le passé.

"Dans la région du Salento, les olives de ces arbres immenses et magnifiques étaient souvent traditionnellement récoltées sur le sol, ce qui entraînait des niveaux d'acidité élevés dans l'huile lampante », a déclaré Lima.

"Demain, avec l’oléiculture moderne et la plantation de vergers rationnels et semi-intensifs, les choses peuvent changer », a-t-il ajouté.

Selon lui, les nouvelles oliveraies pourront prendre en compte les aspects socio-économiques de l'oléiculture moderne, où il peut être difficile de trouver de la main d'œuvre et où la qualité des produits devient une exigence essentielle.

"Une telle oléiculture moderne conduira certainement à la production d'une huile de meilleure qualité », a déclaré Lima. "Nous nous dirigeons vers de nouvelles formes d'oléiculture, qui pourraient apporter plus de revenus aux entreprises oléicoles tout en contribuant à la restauration de l'oléiculture et de l'environnement dans les zones touchées par Xylella.