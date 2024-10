Les victoires aux compétitions mondiales apportent un soulagement aux producteurs du Cône Sud

Les producteurs du Cône Sud de l'Amérique du Sud ont surmonté des récoltes difficiles et, dans certains cas, des coûts de production en hausse pour fabriquer des produits de qualité primés huile d'olive extra vierge.

Les agriculteurs et les meuniers de Argentine, Chili et Uruguay ont remporté 12 prix parmi 20 candidatures au concours 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition »Division de l'hémisphère sud.

Les producteurs chiliens, qui ont subi une baisse de 30 pour cent baisse de la production en 2024, a produit 15,000 - tonnes d'huile d'olive après une récolte gâchée par des conditions météorologiques extrêmes et une »hors année. '

Trois agriculteurs et meuniers du Chili ont remporté ensemble cinq médailles d'or et deux médailles d'argent lors du concours.

Participant et gagnant de longue date Huile d'olive Alonso a célébré une année record, remportant quatre Gold Awards pour une Coratina de récolte précoce, une Coratina d'intensité moyenne, une Pical et un assemblage moyen.

A proximité, le producteur derrière Les oliviers de la Route du Soleil célébré en remportant des prix d'or et d'argent pour un mélange moyen et délicat, respectivement, mis en bouteille sous la marque Deleyda.

"« Nous sommes très heureux et honorés de recevoir ce prix, un concours auquel nous participons pour la sixième fois et où nous avons obtenu six Gold Awards avec nos produits Deleyda Premium et Deleyda Fine Selection », a déclaré le directeur général Fernando Carrasco Spano.

Fernando Carrasco Spano vendange tôt, sacrifiant la quantité à la qualité. (Photo : Olivos de Ruta del Sol)

Situé à 150 kilomètres au sud de Santiago, le multiple NYIOOC gagnant a connu une légère baisse de production, en particulier en raison des faibles niveaux d'accumulation d'huile dans les olives, ce qui peut rendre difficile la mouture de haute qualité.

"« Pour garantir la qualité, nous avons une stratégie de récolte précoce qui recherche des olives à un stade précoce de maturité, où les olives maximisent leur potentiel d'arômes et de saveurs », a déclaré Carrasco Spano.

"« Nous comprenons que cette recherche de qualité va dans le sens opposé de la maximisation des performances, mais chez Deleyda, nous nous engageons à obtenir les arômes et les expériences différenciants pour lesquels nous avons été récompensés au fil des ans », a-t-il ajouté.

Carrasco Spano a déclaré que remporter le Concours Mondial est un indicateur de qualité important pour les consommateurs, fournissant la preuve annuelle que l'entreprise a suivi les meilleures pratiques nécessaires pour produire un produit de haute qualité.

PLUS DE CHILI, situé dans le désert d'Atacama, au nord du pays, a été le troisième médaillé chilien, remportant un Silver Award pour un Frantoio délicat.

De l'autre côté des Andes, deux producteurs de Mendoza, en Argentine, imprégnés de vin, ont célébré leurs Gold Awards au 2024 NYIOOC.

Olivares de Don Ignacio a remporté un Gold Award pour son Patagonia Gourmet Blend, un mélange d'intensité moyenne d'olives Arbequina, Arauco et Frantoio mis en bouteille avec un Mendoza IGP attestation.

Miguel Zuccardi, responsable de la production d'huile d'olive chez Familia Zuccardi, a été l'autre gagnant du pays. L'entreprise a remporté un Gold Award pour un support biologique Arauco, présenté au concours par Importateurs de produits alimentaires italiens Manicaretti.

La Familia Zuccardi se concentre sur la production d'huile d'olive extra vierge à partir de la variété locale Arauco. (Photo Familia Zuccardi)

"Nous sommes très heureux d'obtenir cette reconnaissance à NYIOOC", a déclaré Zuccardi. "« Nous pensons qu’il est bon d’amener les huiles de notre région à des concours prestigieux comme celui-ci et, surtout, de faire connaître notre variété Arauco, qui a une riche histoire dans notre région. »

"« Bien qu'il s'agisse d'une variété principalement destinée à la production d'olives de table, dès le début de notre projet, nous l'avons choisie et avons risqué de lancer la première huile monovariétale d'Argentine produite avec la variété Arauco », a-t-il ajouté. "C'est une variété avec une très bonne productivité, c'est pourquoi sa culture est maintenue depuis plus de quatre siècles.

Publicité

Publicité

Cette récompense est un soulagement pour la famille Zuccardi après que le gel hivernal ait endommagé les arbres avant qu'ils ne fleurissent. »« année creuse », cela a abouti à une "récolte plutôt faible dès 2024.

"« Cette année, nous avons opté pour une plus grande proportion de vendanges manuelles pour accélérer le rythme de récolte et garantir l'intégrité des fruits », a déclaré Zuccardi. "« Dans une année où il y a moins de fruits sur les arbres, la maturation est accélérée et nous avons choisi de concentrer la récolte sur un temps plus court. »

"« Au niveau industriel, nous appliquons des améliorations qui nous permettent de mieux prendre soin du processus d’extraction du huile chaque année », a-t-il ajouté. "« Il s’agit d’une amélioration continue et chaque année, nous nous concentrons sur l’innovation des aspects industriels qui favorisent le maintien des arômes et des saveurs fraîches des olives récemment récoltées et la préservation des composés antioxydants de l’huile. »

Zuccardi espère que cela NYIOOC Ce prix aidera l’entreprise à accroître sa part de marché aux États-Unis.

Aux côtés des agriculteurs et des meuniers d’Argentine et du Chili, Les deux plus grands d'Uruguay Les entreprises productrices d'huile d'olive se sont combinées pour remporter trois prix au Concours mondial.

Le producteur uruguayen primé Nuevo Manantials récolte dans la région orientale de Rocha. (Photo : Nuevo Manantial)

Basé à Maldonado Agroterre a remporté des prix d'or et d'argent pour ses assemblages moyens, Corte Italiano et Bivarietal, mis en bouteille sous les marques Colinas de Garzón.

Pendant ce temps, dans la ville voisine de Rocha, Nouveau Printemps a remporté un Silver Award pour sa marque Olivares de Rocha, un mélange délicat.

"« Pour nous, cette reconnaissance est très importante », a déclaré María José Morín, responsable marketing des deux entreprises. "Surtout en cette année très particulière, c'est comme un encouragement, un encouragement pour toute l'équipe qui a beaucoup souffert avec tout ce qu'a été la perte de récolte.

Bien que les données officielles n’aient pas encore été publiées, de nombreux Uruguayens anticipent une augmentation significative baisse de la production en raison de deux années de sécheresse historique suivies de pluies pendant les récoltes.

"« Les prix nous donnent de la force et de l’encouragement pour continuer, sachant que le bon travail est toujours reconnu face à l’adversité », a déclaré Morín.

Elle a ajouté que ces récompenses devraient aider les deux entreprises à accroître leurs exportations vers le Brésil et les États-Unis.

"« Surtout pour les États-Unis, les prix nous aident énormément car ils nous ouvrent des portes », a-t-elle déclaré, soulignant qu'un prix décerné lors d'un concours basé aux États-Unis démontre la qualité aux distributeurs et aux importateurs locaux d'une manière que les prix décernés ailleurs ne le font pas forcément.

Même si la récolte de 2025 est encore loin, Familia Zuccardi a déclaré que les conditions semblent bonnes dans les vergers. (Photo : Familia Zuccardi)

Bien qu’il soit encore trop tôt pour prévoir la récolte 2025 dans l’hémisphère sud, les producteurs du Cône Sud ont signalé une floraison abondante et sont optimistes.

"« Les arbres sont beaux, avec beaucoup de fleurs, mais il faut voir comment les fruits se développent », a déclaré Morín. "Il semble y avoir une prévision de très bonne récolte, mais il faut attendre et voir.

En Argentine, où la production est passée d'un record de 40,000 2023 tonnes en 2024 à environ un tiers de ce niveau en 2025, Zuccardi anticipe un rebond de la production pour -.

"« Le printemps qui commence nous offre une floraison plus abondante qui, nous l’espérons, portera ses fruits », a-t-il conclu. « Heureusement, nous avons eu un bon hiver avec de bonnes chutes de neige dans la cordillère des Andes, ce qui est déterminant pour la disponibilité de l’eau et la recharge des nappes phréatiques dans les régions désertiques comme Mendoza ».