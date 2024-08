Le premier cours de moulin à huile d'olive aux États-Unis est prévu du 1er au 4 octobre au UC Davis Center du Mondavi Institute for Wine and Food Science. Sous la direction du directeur exécutif du Centre, Dan Flynn, le cours UC Master Milling Certificate, maintenant dans sa septième année, continue d'élever son programme de classe mondiale. "Le cours fournit un guide détaillé aux transformateurs d'huile d'olive actuels ou futurs sur la façon de maximiser la qualité et la rentabilité », a déclaré Flynn. "C'est le seul cours du genre en Amérique du Nord. »

Le programme de cette année, dont le siège social est situé au Silverado Vineyard Sensory Theatre, sera dirigé par Leandro Ravetti, l'un des plus grands experts mondiaux de l'huile d'olive de la récolte à la transformation.

Inscrivez-vous en ligne: Cours de Master UC Milling Certificate

Ingénieur agronome originaire d'Argentine, Ravetti a travaillé pendant de nombreuses années avec l'Institut national de technologie agricole dans la recherche sur la production d'olives, en tant que conseiller de plusieurs des plus grands oléiculteurs et producteurs d'huile d'olive du pays. En 2001, il a fait le saut transcontinental en Australie où il dirige actuellement un "L'équipe technique d'Olives Modernes, conseillant et fournissant des conseils aux principaux producteurs et transformateurs de ce pays, et aidant à faciliter la plantation de 3.5 millions d'arbres.

Depuis 2005, Ravetti est directeur exécutif de Boundary Bend Ltd., la principale société oléicole entièrement intégrée d'Australie, aidant à diriger la croissance rapide de la société, sa haute efficacité et une collection d'huiles qui continuent de récolter meilleures récompenses lors de compétitions et dégustations internationales. Sous la direction de Ravetti, en mettant l'accent sur l'innovation, les données et l'analyse, la société continue de maximiser l'efficacité de la production sans sacrifier la qualité.

Leandro Ravetti (Photo NYIOOC)

"Leandro est une rock star dans le domaine », a déclaré un Flynn enthousiaste. "Il est tout simplement l'un des meilleurs professeurs au monde sur l'huile d'olive. »

Flynn a déclaré que le format du cours 2015 restera similaire à sa norme établie. Olive2Bouteille, un service de mouture mobile, sera sur place pour traiter l'huile d'olive directement sur place. Une composante hors site comprendra des visites (dont une à la nouvelle opération californienne de Boundary Bend), dans cinq installations de transformation d'huile d'olive locales - deux de plus que l'année précédente - donnant aux quelque 50 participants une chance de voir d'abord les meilleures pratiques -main.

L'excursion sur le terrain est devenue un élément précieux du cours, a noté Flynn, la classe étant interrogée sur ce qu'elle a appris lors des présentations. Pouvoir visiter les usines de transformation, des plus petits meuniers aux installations beaucoup plus grandes, fait partie intégrante de la mission du programme.

At Presse Yolo, une opération certifiée biologique qui produit des huiles de cultivar unique, le meunier Mike Madison utilise un broyeur à rouleaux à basse vitesse pour écraser doucement les olives et les noyaux, minimisant ainsi la chaleur et l'émulsification. Et à olive, fondé par Olga Orlova, originaire de Russie, le système est conçu pour permettre des lots fraisés sur mesure aussi petits que 200 lbs.

Jim Etters à Séka Hills

Le seul producteur amérindien d'huile d'olive au monde est Seka Hills, dont l'Arbequina extra vierge primée est traitée à l'aide d'équipements Alfa Laval. Les réservoirs cylindriques fournissent un environnement sans oxygène pour le malaxage des olives. En revanche, l'usine Pieralisi de Bondolio comprend le seul décanteur multiphase aux États-Unis, ce qui donne un système de traitement zéro déchet et un sous-produit connu sous le nom de "paté », qui aurait le potentiel d'ajouter certains des antioxydants sains trouvés dans l'huile d'olive de qualité à des aliments comme le pain et les pâtes.

La nouvelle cuisine américaine fraîche et de saison des locaux Traiteurs Magpie sera au menu des étudiants de la classe Master Millers, apportant une abondance d'ingrédients cultivés et élevés dans le nord de la Californie à l'expérience. Les participants qui s'inscriront avant le 1er août bénéficieront d'une réduction d'inscription anticipée de 20%, un bonus substantiel pour la richesse des connaissances expérimentées et les meuniers en herbe rapporteront chez eux.

Karen Bond chez Bondolio

"Les anciens participants ont immédiatement amélioré la qualité et la rentabilité de leur opération de traitement du huile », a noté Flynn. "Ce cours est un petit investissement qui rapportera plus d'efficacité, une meilleure qualité et des profits plus élevés. »

Apprenez-en plus sur le programme et inscrivez-vous au cours UC Master Milling Certificate au Site Web de l'UC Davis Olive Center.