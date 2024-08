La récolte des olives 2015 sera-t-elle une bonne?

Les récoltes d'olives devant commencer en Europe dès le mois prochain, des rapports récents ont spéculé sur les résultats de la Récolte des olives 2015-2016.

Les principaux producteurs d'olives, l'Espagne et l'Italie, et à une échelle moindre, d'autres pays producteurs d'olives, dont la France, le Portugal et la Croatie, ont été durement touchés par la récoltes désastreuses de la saison oléicole 2014-2015. Par conséquent, prix de l'huile d'olive ont explosé et les consommateurs ressentent les effets d'une pénurie mondiale d'huile d'olive.

Bloomberg rapporté que la production en Espagne et en Italie, les deux plus grands pays producteurs d'olives qui représentent 70 pour cent du marché mondial, a diminué de plus de 50 pour cent au cours de la saison 2014 - 15, selon les chiffres publiés par le Conseil oléicole international (CIO).

Le gardien a averti qu'une troisième mauvaise récolte consécutive en Espagne et en Italie aurait des résultats désastreux et ferait grimper encore plus les prix dans la crainte que l'Espagne connaisse une autre mauvaise récolte en raison du temps sec et chaud.

Pendant ce temps, toute la province de Lecce dans les Pouilles (Pouilles) - la plus grande région oléicole d'Italie avec 2,769 km2 (1,065 sq mi) - est si infectée par le Xylella fastidiosa (Xf) bactérie qu'il s'agit désormais d'une zone de confinement où les arbres infectés sont enlevés et détruits dans le cadre de mesures strictes de l'UE introduit en avril. La crainte d'une propagation de la bactérie a été confirmée le mois dernier lors de détecté dans des plantes de l'île française de Corse suite à une autre infection découverte en avril dans un caféier d'un marché parisien.

Malgré récolte désastreuse de l'an dernier, certains oléiculteurs italiens sont un optimisme prudent à propos de la récolte à venir puisque les arbres produisent généralement une meilleure récolte après une mauvaise récolte.

Les rendements étaient faibles l'an dernier en Espagne en raison d'un temps excessivement chaud. Après un printemps chaud et sec pendant la saison de floraison cruciale cette année, le premier producteur mondial d'huile d'olive pourrait subir sa deuxième mauvaise récolte consécutive.

S'adressant à The Guardian, un producteur d'olives de la province de Jaén, dans le sud de l'Espagne, a prédit que la prochaine récolte serait meilleure: "Je pense que la nouvelle récolte ne sera pas aussi mauvaise que l'an dernier, mais probablement les olives seront plus petites et auront moins d'huile. S'il pleut en septembre et octobre, nous en aurons un peu plus. Ce sera une image différente », a déclaré Lourdes Negrillo.

Il est encore tôt et la prochaine récolte aura lieu dans des semaines, voire des mois, selon la région. Mais il y a beaucoup de spéculation et d'anticipation sur la prochaine récolte d'olives pour les producteurs et les consommateurs.