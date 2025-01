L'Uruguay anticipe une reprise des récoltes

Après un récolte décevante En 2024, le ministère uruguayen de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'attend à ce que la production d'huile d'olive rebondisse en 2025.

Selon les données préliminaires du secteur privé, l'Uruguay a produit 614 tonnes d'huile d'olive en 2024, soit environ un tiers de la production totale de 2023 et 63 % de moins que la moyenne quinquennale.

Le Brésil et les États-Unis sont les grands paris du secteur de l’huile d’olive extra vierge… Dans le cas du Brésil, il y a l’entrée préférentielle accordée par le Mercosur et la proximité géographique. - María Noel Ackermann, économiste, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche

"« Les effets de la sécheresse historique que le pays a connue en 2023 se sont reflétés dans les résultats d'une récolte fortement réduite en 2024 », a écrit María Noel Ackermann, économiste au bureau de programmation et de politique agricole du ministère, dans un communiqué. rapport annuel sur les récoltes.

Cependant, Noel Ackermann a décrit les perspectives pour la récolte 2025 comme "« de bon augure » après un hiver humide et des températures printanières douces qui ont donné lieu à une nouaison positive des fruits.

"« Les perspectives pour 2025, avec de meilleures conditions météorologiques pour le moment, sont de bon augure, avec une floraison adéquate et une nouaison prometteuse », a-t-elle écrit.

Plusieurs producteurs, dont le le plus grand du pays, confirmé à Olive Oil Times que la récolte de 2025 sera bien meilleure que celle de 2024 mais qu'elle n'atteindra probablement pas les 2,047 2023 tonnes produites en -.

L’augmentation de la production – l’Uruguay a produit près de sept fois plus d’huile d’olive par an au cours des cinq dernières années par rapport aux cinq années précédentes – s’est accompagnée d’une augmentation de la consommation.

"La consommation estimée d'huile d'olive et huile de grignons d'olive « En Uruguay, la production moyenne a atteint environ 1,800 - tonnes au cours des trois dernières années, soit un peu plus d’un demi-litre par habitant », a écrit Noel Ackermann. "Une tendance à la hausse est évidente à moyen terme, étant donné que la consommation nationale était d’environ 1,400 - tonnes il y a dix ans.

La production locale représente désormais une part croissante de la consommation uruguayenne, représentant environ la moitié des ventes nationales d’huile d’olive.

Près de la moitié de la production nationale est vendue par l’intermédiaire de grossistes et de supermarchés, 30 % étant vendue directement au consommateur et 19 % étant vendue sous forme de produits en marque blanche.

Huile d'olive en marque blanche L'huile d'olive de marque blanche est produite par une entreprise mais vendue sous la marque d'une autre entreprise, ce qui permet aux détaillants ou aux distributeurs de la commercialiser comme leur propre produit. Cette pratique est courante chez les grands détaillants et les chaînes d'épicerie.

Comme partout ailleurs, la mauvaises récoltes mondiales au cours des campagnes 2022/23 et 2023/24, prix de l'huile d'olive s'élever en Uruguay.

Les données de l'Institut national de la statistique ont révélé que les prix de l'huile d'olive au détail ont augmenté de 23 % en 2023 et de 15 % au cours des dix premiers mois de 2024.

"« Les changements dans le comportement des consommateurs, orientés vers des aliments plus sains, plus naturels, sûrs et de qualité, offrent des possibilités pour un plus grand développement du secteur à l’avenir », écrit Noel Ackermann.

La combinaison de mauvaises récoltes dans une grande partie du monde de l’huile d’olive et d’une production nationale relativement forte au cours des dernières années a entraîné une perte de parts de marché pour les huiles d’olive importées en Uruguay.

Selon le ministère, les importations uruguayennes d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive ont atteint 695 tonnes en 2023, soit une baisse de 20 pour cent par rapport à l'année précédente.

Au cours des dix premiers mois de 2024, l'Uruguay a importé 552 tonnes d'huile d'olive, soit une baisse de 2023 % par rapport à la même période en -.

Noel Ackermann a déclaré que la baisse continue des importations malgré une récolte très faible en 2024 indiquait que la consommation avait chuté, probablement en raison de prix plus élevés.

Malgré une baisse des volumes, les importations d'huile d'olive en valeur ont atteint 4.5 millions de dollars (4.37 millions d'euros) au cours des dix premiers mois de 2024, soit une augmentation de 28 % par rapport à la même période en 2023.

La plus grande partie des importations d'huile d'olive en valeur provient de l'Argentine (37%), qui a gagné des parts de marché au cours des deux dernières années en raison des mauvaises récoltes en Espagne et en Italie. Les importations en provenance de ces deux pays européens ont représenté respectivement 35% et 23%.

L’augmentation de la production a également entraîné une augmentation des exportations d’huile d’olive, notamment vers le Brésil voisin.

D'avril 2023 à mars 2024 (année commerciale 2023/24 en Uruguay), les exportations ont atteint 638 tonnes évaluées à 4.5 millions de dollars, soit une augmentation de 20 % du volume vendu et une augmentation de 87 % des revenus générés. Quatre-vingt pour cent des exportations ont été huile d'olive extra vierge, le reste correspondant à la vierge.

Cependant, ces chiffres seront considérablement inférieurs pour la campagne commerciale 2024/25. D'avril à octobre, les producteurs uruguayens ont exporté 52 tonnes d'huile d'olive, soit une baisse de 88 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour une valeur de 608,000 590,000 dollars (- - euros).

Alors que la quasi-totalité de l’huile d’olive vierge était exportée vers l’Espagne pour être mélangée et réexportée, les deux tiers des exportations d’huile d’olive extra vierge étaient destinées au Brésil, suivi de l’Espagne, des États-Unis et de l’Argentine.

"« Le Brésil et les États-Unis sont les grands paris du secteur pour l'huile d'olive extra vierge », écrit Noel Ackermann. "Ces pays sont de gros importateurs mondiaux, avec une consommation et une production en expansion qui ne parviennent pas à satisfaire la demande locale.

"« Dans le cas du Brésil, il y a l’entrée préférentielle accordée par le Mercosur et la proximité géographique, qui détermine des coûts de transport inférieurs », a-t-elle conclu. "Les États-Unis sont attractifs car c’est le marché qui rémunère le mieux le produit (l’année dernière, il était vendu à plus de 8,000 7,760 $ (- - €) FOB la tonne). »