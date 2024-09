L'Université de Californie publie un manuel sur la culture des olives pour la production d'huile

L'équipe à l'origine du rapport récemment publié par l'Université de Californie sur l'agriculture et les ressources naturelles (UCANR) Manuel de production d'huile d'olive espère que l'ouvrage de référence contribuera à soutenir le secteur croissant de l'huile d'olive dans l'État.

Au cours de la dernière décennie, la superficie consacrée à la production d’huile d’olive a dépassé la superficie consacrée aux olives de table en Californie, qui est responsable de la quasi-totalité de la production d’huile d’olive en Amérique du Nord.

Cependant, les seuls ouvrages de référence de l'UCANR liés à l'olivier sont restés les originaux. Manuel de production d'olives, publié en 1953 et révisé en 1994 et 2005, et le Manuel de production d'olives biologiques, publié en 2007.

"L' Manuel de production d'olives « C'était principalement destiné aux producteurs d'olives de table », a déclaré Selina Wang, co-éditrice technique du livre et professeure associée au département des sciences et technologies alimentaires de l'Université de Californie à Davis. "« C’est le premier manuel de production destiné aux oléiculteurs d’huile. »

"« Nous voulions que ce livre soit un manuel simple, pratique et pertinent pour les oléiculteurs », a-t-elle ajouté. "Certains auteurs de chapitres sont des universitaires comme moi, mais nous avons fait appel à des professionnels du secteur qui effectuent ce travail sur le terrain depuis des décennies pour les réviser afin de garantir que les informations sont pratiques et faciles à suivre.

Avec le centre Olive de l'UC Davis fondateur Dan Flynn et Louise Ferguson, Wang a entrepris de créer un aperçu étape par étape de tout ce qu'un oléiculteur doit savoir sur l'implantation, la plantation, la récolte et l'entretien d'un verger.

Le livre comprend une introduction à l'histoire de l'industrie et à la Californie qualités d'huile d'olive et des normes, suivis de chapitres qui traitent de la physiologie de l'olivier, de la gestion des sols et des nutriments, de l'entretien de la canopée, de l'identification et de la gestion des mauvaises herbes et des ravageurs, y compris la mouche des fruits et le psylle de l'olivier, les maladies de l'olivier et la récolte des olives.

Les éditeurs techniques ont déclaré que le livre peut aider les oléiculteurs à devenir plus efficaces et plus résilients.

Bien que le livre se concentre principalement sur l’oliveraie, il contient également un chapitre sur le broyage des olives, le stockage de l’huile d’olive et le traitement de certains des sous-produits du broyage des olives.

"« Chaque chapitre est rédigé par quelqu’un qui a étudié ce sujet pendant la majeure partie de sa carrière », a déclaré Wang. Par exemple, un physiologiste végétal de premier plan a rédigé le chapitre sur la physiologie, et un entomologiste a rédigé le chapitre sur l’identification et la lutte contre les ravageurs.

"« Je pense que le livre est fort et complet parce qu’il n’a pas été écrit par une seule personne », a ajouté Wang. "Il n’est pas possible d’être un expert en matière de récolte, de mouture, de culture, de parasites et de tout le reste.

Le livre se concentre sur les oliveraies à haute et très haute densité, avec des chapitres traitant de l’implantation, de l’espacement des arbres, des besoins d’irrigation et des variétés appropriées.

"Pour la sélection du site et la préparation du terrain, nous fournissons des informations sur la collecte et l'envoi d'échantillons de sol et d'eau pour les tests, y compris ce qu'il faut tester... pour voir ce qui est déficient et ensuite voir s'il est nécessaire d'apporter un supplément », a déclaré Wang.

Bien que le manuel n’aborde pas explicitement changement climatique ou des pratiques agricoles régénératrices, il explique aux oléiculteurs comment penser l'irrigation et la disponibilité de l'eau et comment minimiser les intrants phytosanitaires.

"« Nous voulions que ce manuel soit destiné à tous les producteurs, quelles que soient leur taille et leur pratique agricole », a déclaré Wang.

Le travail sur ce livre de 273 pages a commencé pendant la pandémie de Covid-19 et a duré près de quatre ans. Selon Wang, l'un des principaux défis était de garder un texte concis. "« Nous voulions nous assurer que cela ne se lise pas comme un manuel ou un manuscrit scientifique », a-t-elle déclaré.

Cependant, chaque chapitre fournit des recommandations de lecture détaillées pour toute personne curieuse d'un sujet quelconque.

La Commission de l'huile d'olive de Californie a financé le manuel. L'association à but non lucratif gérée par l'État recevra ainsi environ 150 exemplaires du livre à distribuer à ses membres, parmi lesquels figurent les plus grands producteurs d'huile d'olive et d'oliveraies du pays.

Cependant, Wang a déclaré que la commission espère vendre beaucoup plus d'exemplaires en Californie, aux États-Unis et à l'étranger. S'il y a une demande pour des exemplaires dans d'autres langues, Wang pense que l'éditeur sera prêt à traduire le livre.

"« Au printemps prochain, nous trois [Flynn, Sherman et Wang] voyagerons à travers la Californie du nord au sud avec certains des auteurs des chapitres », a déclaré Wang. "À chaque arrêt, nous discuterons des informations les plus pertinentes du manuel et nous nous concentrerons sur un problème régional spécifique.

Par exemple, a déclaré Wang, dans les régions les plus arides de Californie, les trois rédacteurs techniques discuteront de l'irrigation et de la gestion de l'eau. Dans les zones côtières, ils approfondiront la surveillance et atténuer les impacts de la mouche de l'olivier.

L' Manuel de production d'huile d'olive est disponible pour 90 $ (82 €) sur le Catalogue UCANR.