Les producteurs américains d'huile d'olive obtiennent un succès record lors de la compétition mondiale

Les producteurs d'huile d'olive des États-Unis remportent un nombre record de 95 récompenses au 2024 NYIOOC Concours d'huile d'olive.

Les agriculteurs et les meuniers de cinq États se sont réunis pour remporter 62 médailles d'or et 33 médailles d'argent parmi 140 candidatures. Il s'agit du deuxième plus grand nombre de marques américaines soumises au concours mondial, légèrement derrière les 149 de 2017.

Cela continue de consolider notre réputation de producteur de premier plan. - Paul Durant, copropriétaire, Durant Olive Mill

Seulement Producteurs italiens a soumis plus de candidatures et remporté plus de récompenses au plus grand concours de qualité d'huile d'olive au monde.

Le succès sans précédent des producteurs américains est survenu après une récolte exceptionnelle en Californie, où est produite l’écrasante majorité de l’huile d’olive américaine.

Selon le ministère de l'Agriculture des États-Unis, les États-Unis ont produit 12,000 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2023/24. Si le temps pluvieux dans tout le Golden State a atténué les graves conditions de sécheresse, la pluie a également créé des défis agronomiques et logistiques pendant la récolte.

California Olive Ranch (COR), le plus grand producteur américain d'huile d'olive, fait partie des gagnants de cette année.

COR a remporté un Gold Award et un Silver Award pour ses marques 100 % californiennes et un Gold Award pour son Global Blend, composé à 10 % d'huile d'olive de Californie. (Lucini, une huile d'olive extra vierge italienne appartenant à COR, a également remporté deux Gold Awards.)

Mary Mori est vice-présidente de la qualité et de la recherche au California Olive Ranch (Photo : California Olive Ranch)

"Nous sommes ravis de recevoir ces honneurs », a déclaré Mary Mori, vice-présidente de la qualité, de la recherche et du développement de COR. "En tant que concours parmi les plus réputés et les plus fiables, recevoir ces prix est toujours une pause pour célébrer et un véritable témoignage de notre engagement à produire des produits savoureux et de haute qualité.

Mori a ajouté que les récompenses sont venues après une "récolte modérée », saluant le travail de l'équipe agricole de l'entreprise pour avoir surmonté les principaux défis auxquels l'entreprise était confrontée et veillé à ce que les olives arrivent rapidement des vergers aux moulins.

"Le principal problème était la chaleur – le temps plus chaud n'était pas idéal pour la cueillette », a déclaré Mori. En conséquence, nous avons dû ajuster le moment de l’irrigation pour éviter que les fruits ne se ratatinent et ne se dessèchent.

"Heureusement, ces températures intenses ne se sont produites que pendant la première semaine de récolte », a-t-elle ajouté. "Les températures se sont considérablement refroidies, ce qui nous a permis de récolter des verrats sans problème.

L'équipe derrière Pasolivo célébré en remportant quatre NYIOOC récompenses, ce qui porte leur total à 36.

Pasolivo taille déjà en vue d'une autre année primée en 2025. (Photo : Pasolivo)

Selon Olive Oil Times Données du classement mondial, Pasolivo est le producteur américain le plus récompensé au cours des 12 années d'histoire du concours et le quatrième au classement général.

"C'est un honneur de continuer à remporter de telles distinctions chaque année lors de cette compétition », a déclaré la directrice générale Marisa Bloch. "Continuellement gagnant de telles distinctions incroyables contribuent à solidifier la validité et la qualité de notre marque », a-t-elle ajouté. "Nous continuons de montrer aux consommateurs que nous sommes un producteur de premier plan qui continue d’apporter de la qualité. »

Bloch a déclaré que Pasolivo a bénéficié d'une récolte exceptionnelle en 2023/24, mais que la pluie a repoussé la date de récolte initiale, ce qui a entraîné une course contre la montre pour récolter les olives encore vertes.

"La récolte a été plus tardive en raison de toutes les pluies tombées plus tôt dans l'année », a-t-elle expliqué. "Nous devons simplement veiller à ne pas retarder la récolte trop tard, au risque d'entrer dans la saison des pluies de l'année suivante.

Les producteurs basés en Californie ont remporté 86 des 95 prix au NYIOOC, les producteurs de l'Arizona, de la Floride, de l'Oregon et du Texas gagnant le reste.

Le producteur le plus prospère en dehors du Golden State était basé dans l'Oregon. Moulin à olives Durant, qui a remporté deux Gold Awards et un Silver Award.

En plus de faire face à des températures glaciales, Paul Durant a déclaré que l'équipe devait s'habituer au nouvel équipement de fraisage Pieralisi de pointe. (Photo : Moulin à olives Durant)

"L'impact [de la victoire NYIOOC awards] est de plus en plus grand chaque année », a déclaré le copropriétaire Paul Durant. "Cela montre qu'au fil de nombreuses années et de nombreux défis, nous sommes capables de produire de manière constante des huiles d'olive de haute qualité sur lesquelles nos clients comptent. Cela continue de consolider notre réputation de producteur de premier plan.

La producteur pionnier d’huile d’olive a déclaré que les oléiculteurs de l'Oregon ont dû surmonter un gel important, ce qui a réduit la quantité de fruits qu'ils pouvaient récolter.

"C’est la troisième année consécutive qu’une partie de la récolte est perdue », a déclaré Durant. "Pour la saison de croissance 2024, nous avons installé des éoliennes pour atténuer les risques et, espérons-le, nous permettre de gagner du temps de récolte supplémentaire.

De l'autre côté du pays, les producteurs derrière 15 olives a célébré trois Silver Awards pour les huiles d'olive extra vierge produites en Floride et en Californie, les premières reconnaissances de l'entreprise dans le cadre d'un concours mondial.

Le fondateur de 15 Olives, Stuart Alfonso, inspecte les olives Arbequina dans le bosquet de l'entreprise en Floride. (Photo : 15 olives)

"Être récompensé dans ce concours nous permet de prendre une profonde respiration et de profiter des fruits de notre travail », a déclaré le copropriétaire Krisi Groce. "Nous travaillons dur pour éduquer le public sur la qualité de l'huile d'olive extra vierge, et ce prix confirme ce que nous disons.

La société a remporté les prix pour une paire de mélanges à base d'Arbequina et un mélange à base de Frantoio.

"Notre production se situe actuellement en Floride et en Californie », a déclaré Groce. "Nous produisons un mélange d'huiles d'olive directement à partir de notre production que nous avons inscrite au concours. Nos olives Arbequina poussent très bien ici en Floride et nos variétés toscanes de Californie constituent un mélange parfait et primé.

Groce a déclaré que 15 Olives avaient connu une saison de production exceptionnelle en Californie. Comme toujours, la récolte dans la Floride subtropicale a présenté toute une série de défis.

"La production de Floride fait face à de nombreux défis. Nous sommes dans un climat tropical – très humide et pluvieux – et quand vient le temps de récolter, les moustiques vous dévorent », a-t-elle déclaré. "Nous récoltons du début à la mi-août lorsqu'il fait chaud et humide et que les insectes sont impitoyables. Avoir de la famille et des amis qui souhaitent participer à ce processus est la clé.

Dans le sud-ouest, les producteurs derrière le premier producteur commercial d'huile d'olive d'Arziona a célébré un Silver Award Au 2024 NYIOOC. Il s'agissait de la troisième distinction décernée à l'entreprise par le concours, mais la première décernée uniquement à des olives cultivées en Arizona.

Le fondateur Perry Rea plante de nouveaux oliviers en Arizona (Photo : Queen Creek Olive Mill)

"Beaucoup de nos les habitants et les visiteurs remettra toujours en question la qualité de l'huile d'olive extra vierge qu'un producteur de l'Arizona peut produire parce que nous sommes les seuls à le faire », a déclaré John Rea, président de Moulin à olive de Queen Creek. "Ce prix est particulièrement spécial car le produit obtenu a été créé à partir d'olives cultivées et moulues dans notre ferme de Queen Creek, en Arizona.

Rea a déclaré que le principal défi auquel il est confronté pour produire de l'huile d'olive extra vierge primée est le timing de la récolte, qui diffère de tous les autres producteurs américains en raison du climat désertique et continental de l'Arizona.

"La récolte en Arizona a lieu légèrement plus tard dans l'année qu'en Californie en raison du climat », a-t-il déclaré : "nous devons donc garder un œil attentif sur le bosquet jusqu’en novembre et début décembre.