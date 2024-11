Naviguer dans un une récolte 2024 difficileLes producteurs australiens ont une fois de plus ressenti le plaisir d'être reconnus pour leur haute qualité huiles d'olive extra vierge sur la scène mondiale.

Participants de retour Domaine d'olive de Cape Schanck et Cobram Estate de Victoria a représenté le pays en 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition Division de l'hémisphère sud, qui a remporté sept prix (deux prix d'or et cinq prix d'argent).

Victoria est la plus grande région productrice d'huile d'olive du pays, représentant plus de 70 pour cent de la production annuelle d'huile d'olive de l'Australie.

Voir aussi: 2024 NYIOOC Couverture

Cape Schanck et Cobram Estate affichent un score de régularité de 100 pour cent dans le Olive Oil Times Classement mondial, ce qui signifie qu'ils ont continuellement atteint une qualité primée au cours des dix dernières années.

En Australie, la récolte exceptionnelle de l'année dernière, d'environ 19 millions de litres (17,480 2024 tonnes métriques) d'huile d'olive, a été suivie d'une année de production médiocre en -, avec des récoltes réduites dans la plupart des régions productrices d'huile d'olive du pays.

Selon les estimations de l'Association australienne de l'huile d'olive (AOOA), le pays a produit entre 13,000 14,000 et 2024 - tonnes d'huile d'olive lors de la récolte -, qui s'est terminée en juillet.

"« La récolte australienne a diminué en 2024 en raison d'une mauvaise nouaison des fruits et du mauvais temps dans certaines régions », a déclaré le président de l'association, David Valmorbida, en août après la fin de la récolte des olives dans le pays.

"D’autres régions ont été touchées par la punaise de dentelle, qui a décimé les bosquets », a ajouté Valmorbida. "En raison de l’effet combiné d’un contexte cyclique déjà présent »« En raison d’une année difficile et de l’impact des mauvaises conditions, peu de producteurs ont réussi à produire de forts volumes cette année. »

Cobram Estate, le plus grand producteur d'huile d'olive du vaste pays du Pacifique Sud, récoltant des olives de 2.6 millions d'oliviers chaque année, a une fois de plus remporté le concours, remportant cinq prix (un prix d'or et quatre prix d'argent).

"Pour recevoir une reconnaissance à la NYIOOC « C'est le plus grand honneur », a déclaré Erin Wilson, directrice de la marque. "Nous sommes ravis des résultats et incroyablement fiers que la qualité et la régularité de nos huiles d'olive extra vierges soient reconnues comme parmi les meilleures au monde.

Selon le Olive Oil Times Classement mondial, Cobram Estate est le producteur le mieux classé de l'hémisphère sud.

La société, anciennement connue sous le nom de Courbure de limite, a remporté un Gold Award pour son monovariétal éponyme Coratina.

Le NYIOOC Le jury a également décerné quatre Silver Awards à deux des monovariétaux moyens de la société, Picual et Hojiblanca, et à deux mélanges moyens.

Contrairement à d’autres producteurs du pays qui ont été confrontés à des conditions climatiques défavorables cette année, Cobram Estate a bénéficié de conditions propices à la production d’huile d’olive de qualité, bien qu’en quantité réduite.

"« Chaque saison est unique », a déclaré Wilson. »« Nous avons connu un hiver favorable suivi d'un été modéré avec des précipitations supérieures à la moyenne au début du processus d'accumulation de l'huile. Cette situation a permis d'obtenir d'excellents rapports chair/noyau favorisant l'équilibre et les saveurs fruitées de nos huiles. »

"« Bien que ce fut une année de rendement plus faible, nous avons combiné ces conditions environnementales avec notre expertise horticole et de mouture pour produire de belles huiles d'olive extra vierges de haute qualité, harmonieuses », a-t-elle ajouté.

Publicité

Au cours de la campagne 2024, Cobram Estate a produit 10.1 millions de litres (9,292 65 tonnes) d'huile d'olive, soit environ - % de la production nationale du pays cette année-là.

Pour Domaine d'olive de Cape Schanck, deux monovariétales extra vierges moyennes d'olives Coratina et Picual ont remporté un prix d'or et un prix d'argent au concours de cette année.

Cape Schanck a remporté deux autres prix lors du Concours Mondial, portant son total à 27. (Photo : Cape Schanck Olive Estate)

"Notre joie est immense pour avoir gagné à la NYIOOC « pour une autre année », ont déclaré les propriétaires Stephen et Sui Tham.

En avril dernier, le producteur s'attendait à une récolte abondante en vue de la récolte de 2024. Cependant, de fortes pluies à la fin du printemps, qui ont coïncidé avec la floraison des oliviers, et des températures plus basses que d'habitude avant la récolte, ont entraîné un rendement d'huile d'olive inférieur aux attentes à Cape Schanck.

"« Un faible rendement et une huile douce ont été le thème général [de cette saison] », a déclaré Thams. "En ce qui concerne les huiles douces, nous étions particulièrement inquiets de la performance de nos huiles lors du concours cette année, et nous avons soumis celles que nous estimions être les meilleures.

Malgré les difficultés de la saison, l'accent mis par l'entreprise sur la qualité, décrite par les propriétaires comme la »« Le facteur x » pour une récolte réussie, quelle que soit la quantité d'huile d'olive produite, a propulsé Cape Schanck au rang NYIOOC podium des vainqueurs pour la dixième année consécutive.

"Coratina s'est une fois de plus distinguée, comme elle le fait depuis de nombreuses années », a déclaré le couple. "Un simple spaghetti aglio e olio avec du prosecco nous a fait l'affaire, en famille, pour célébrer.

"Les prix de NYIOOC « Cela représente beaucoup de choses pour notre huile et notre entreprise », ont-ils conclu. "Parmi les nombreuses représentations, on peut citer le fait que les récompenses obtenues au fil des ans servent d’indication de cohérence, ce que nos consommateurs apprécient beaucoup.