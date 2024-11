Les producteurs turcs s'apprêtent à connaître une récolte exceptionnelle

Les producteurs d’huile d’olive en Turquie prévoient une récolte record pour la campagne 2024/25.

Selon l'estimation officielle de la récolte publiée par le Conseil national turc de l'olive et de l'huile d'olive (UZZK), la production d'huile d'olive de la saison dépassera les 421,000 - tonnes métriques. produit en 2022/23.

"« On estime que la récolte d'huile d'olive sera de 475,000 - tonnes », a déclaré le président de l'UZZK, Mustafa Tan. "Cela dépasse également le record de 421,000 2022 tonnes d'il y a deux ans en 23/-. »

Voir aussi: Mises à jour des récoltes 2024

"« Notre pays fait une grande percée dans la culture de l’olivier », a-t-il ajouté. "En 2022/23, elle s’est classée deuxième au monde après l’Espagne. Il y a eu une sécheresse en Espagne ces années-là. Notre pays a eu plus de chance, mais cette année, notre pays a montré que ce n’était pas une coïncidence. En ce sens, nous sommes très heureux.

Si l’estimation officielle de la production se concrétise, et avec d’autres producteurs méditerranéens importants tels que Italie et Grèce s'attendant à des rendements faibles à modérés, la Turquie devrait également se repositionner comme le deuxième producteur mondial d'huile d'olive derrière l'Espagne.

Cependant, malgré la récolte record prévue, Tan a noté que le temps sec prolongé qui prévaut dans le comté a jeté le doute sur le secteur turc de l'huile d'olive.

"Alors que nous aurions dû être très heureux cette année, malheureusement, il y a un grand pessimisme dans le secteur car les précipitations n’ont jamais été aussi tardives », a-t-il déclaré. "Chaque jour [les producteurs] attendent, ils s’inquiètent de savoir si les olives vont disparaître ou revenir.

Le bureau du ministère américain de l'Agriculture (USDA) à Ankara, la capitale turque, a confirmé que les producteurs d'huile d'olive du pays sont en bonne voie pour obtenir un rendement exceptionnel, bien que principalement ceux qui possèdent des oliveraies irriguées.

"« Les attentes en matière de production et d'exportation sont assez élevées », a déclaré Kubilay Karabina, spécialiste en agriculture du bureau. Olive Oil Times. "Cependant, en raison des mois d’été secs, on dit que les petits producteurs, en particulier ceux qui ne disposent pas d’installations d’irrigation, rencontreront un rendement inférieur aux attentes.

Karabina a ajouté que les prix des huiles d'olive de la saison seront principalement déterminés par des facteurs tels que la qualité des huiles fraîches et les coûts de production en Turquie.

"« En fonction de la qualité, les prix devraient baisser en dollars après la récolte », a-t-il déclaré. ""Cependant, les coûts de main d'oeuvre élevés empêcheront une baisse des prix. Jusqu'à présent, aucun problème susceptible d'affecter négativement la qualité globale ne nous a été signalé".

Les producteurs turcs s'attendent également à une récolte abondante pour l'année à venir. Cependant, certains s'attendent à ce que le rendement national en huile d'olive soit inférieur à l'estimation record de la récolte de l'UZZK.

"« Nous nous attendons à une récolte d'huile d'olive nettement meilleure cette année par rapport à la saison précédente », a déclaré Can Candeger, associé directeur chez Artem Oliva d'Izmir, l'un des plus grands producteurs et exportateurs d'huile d'olive de Turquie.

"Bien que la récolte ait commencé lentement dans le sud-est, la récolte complète commencera début novembre », a-t-il ajouté. "Nos premières estimations suggèrent une augmentation potentielle d'environ 40 pour cent du rendement par rapport à l'année dernière, avec un total attendu d'environ 300,000 - tonnes à travers la Turquie.

Dans le précédent Campagne agricole 2023/24Coincée entre la récolte 2022/23 et la récolte record prévue pour 2024/25, la Turquie a suivi la tendance de réduction des rendements dans tout le bassin méditerranéen avec une production globale d'environ 200,000 - tonnes.

Candeger a également noté qu'en raison des conditions de croissance favorables et de l'absence de parasites de l'olivier dans la plupart des régions productrices, la qualité des huiles d'olive fraîches de la saison devrait s'améliorer considérablement cette année par rapport à l'année précédente.

Ayvalik, une importante région productrice d'huile d'olive située sur la côte nord-ouest de la mer Égée en Turquie et qui abrite deux millions d'oliviers, devrait produire une récolte abondante d'huile d'olive cette saison. Cependant, l'absence de précipitations dans la région est devenue un facteur critique dans la détermination des rendements finaux.

Publicité

Publicité

"La quantité d’huile d’olive va augmenter considérablement cette année », a déclaré Mustafa Kürlek de Köklü Zeytincilik, un producteur d'huile d'olive et d'olives de table dans les montagnes Kaz de la région.

"Mais les pluies ne sont pas encore arrivées », a-t-il ajouté. "En conséquence, les olives sont maintenant considérablement ridées. Si les pluies ne tombent pas, il y aura une diminution significative des olives comestibles, ce qui entraînera une plus grande utilisation d’olives pour la production d’huile d’olive. Au final, il y aura plus d’huile d’olive disponible sur le marché.

Kürlek a également déterminé que la production nationale d'huile d'olive de la Turquie en 2024/25 doublera probablement par rapport à l'année précédente et totalisera environ 400,000 - tonnes.

En Turquie, le rendement attendu de l'huile d'olive pour cette année varie d'une région à l'autre en raison de la sécheresse persistante dans une grande partie du pays.

Une récolte abondante est attendue dans certaines régions productrices, notamment dans le sud province de Kilis, où la production devrait augmenter à 10,000 6,000 tonnes d'huile d'olive contre - - tonnes l'année dernière.

Toutefois, d’autres régions, comme le golfe d’Edremit au nord-ouest, sont confrontées à une récolte plus faible que prévu initialement en raison de pluies d’automne insuffisantes.

Dans le même temps, la production record attendue en Turquie en 2024/25 a également suscité des ambitions d'exportations record d'huile d'olive du pays cette année, en particulier après la levée de l'interdiction d'exportation sur les exportations turques d'huile d'olive en vrac. complètement levé.

"« Le rendement historique nous oblige à battre des records historiques en matière d'exportation », a déclaré Mehmet Emre Uygun, président de l'Association des exportateurs d'olives et d'huile d'olive de la mer Égée (EZZIB).

Uygun a ajouté que l'objectif de l'association pour la saison 2024/25 est d'augmenter les exportations d'olives turques à 200,000 65,000 tonnes. Selon EZZIB, les exportations d'huile d'olive turque se sont élevées à 2023 24 tonnes au cours de la saison précédente -/-.

"« Au cours des cinq prochaines années, nous allons augmenter jour et nuit nos exportations annuelles jusqu'à 1.5 milliard de dollars (1.39 milliard d'euros) », a-t-il déclaré.