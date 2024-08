La qualité tunisienne sur la scène mondiale

Les agriculteurs, les meuniers et les embouteilleurs de la Tunisie, pays d'Afrique du Nord, ont célébré la fin primée d'une récolte fructueuse 2023/24.

Tunisien huile d'olive extra vierge les marques ont remporté 26 prix aux éditions 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition, avec un taux de réussite de 72 pour cent.

Ce chiffre, qui mesure le nombre de récompenses par rapport aux candidatures, a augmenté régulièrement, passant de seulement 20 pour cent en 2014 à 84 pour cent en 2022. Les producteurs et embouteilleurs tunisiens ont remporté cette année 11 médailles d'or et 15 médailles d'argent pour leurs huiles de classe mondiale.

Ces réalisations s’ajoutent à une récolte exceptionnelle. Les responsables gouvernementaux estiment que la campagne agricole 2023/24 s'est terminée avec une production atteignant 220,000 - tonnes, dépassant légèrement attentes initiales.

Même si ces volumes restent inférieurs à la moyenne quinquennale, ils représentent une amélioration significative par rapport aux 180,000 - tonnes déclarées dans le campagne précédente.

Les producteurs ont remporté ces prix malgré les incertitudes persistantes sur le marché international, augmentation des coûts de productionet les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Malgré une saison difficile, Phamed et sa marque Olea Salbo a remporté un Gold Award au NYIOOC.

Les producteurs derrière Phamed ont célébré un Gold Award pour son monovariétal biologique Chemlali d'intensité moyenne. (Photo : Phamed)

"Comme d’autres pays producteurs, nous avons été confrontés à des conditions climatiques inhabituelles cette année », a déclaré le propriétaire Naceur Elkotti. "La maturation des olives a été fortement perturbée et nous avons dû accélérer la récolte pour sauver la saison. Nous avons fait de notre mieux.

"Au départ, la saison semblait plus prometteuse que la précédente », a-t-il ajouté. "Malheureusement, le manque de précipitations et la hausse exceptionnelle des températures ont considérablement réduit les quantités de fruits. Cependant, c’était quand même nettement meilleur que 2022/23.

Les producteurs tunisiens ont souligné qu'à mesure que le changement climatique affecte l'agriculture, l’adaptation est essentielle pour les producteurs d’huile d’olive extra vierge de haute qualité.

"C'est une nouvelle réalité », a déclaré Elkotti. "Nous devons maintenant considérer cette situation pour l'avenir et trouver des moyens d'irriguer et d'aider les oliviers à résister à ces défis. L’avenir de l’oléiculture en dépend.

L'entreprise a accueilli avec enthousiasme le Gold Award, surtout au cours d'une saison aussi importante pour la famille fondatrice.

"Je dédie ce prix à mon grand-père et à mon père, décédés cette année », a déclaré Elkotti. "Ils étaient des oléiculteurs passionnés et ont réussi à transmettre leur amour des olives à la génération suivante malgré nos obligations professionnelles.

"Mon père a toujours dit que l'oléiculture n'était pas un métier mais une passion », a-t-il ajouté. "Il disait que les olives m’ont aidé à financer mes études universitaires, donc je dois leur rendre ce qu’ils m’ont donné.

Naim Ben Said, co-fondateur de l'entreprise familiale Cher Dieu entreprise, a déclaré avoir remporté un Gold Award au NYIOOC pour la deuxième année consécutive, ce fut une validation significative pour l'entreprise, son réseau d'agriculteurs coopérants et de clients.

La mère de Ben Said s'occupe des oliveraies. (Photo : Cher Dieu)

Le prix a été célébré avec enthousiasme dans le village de Hazeg, où l'entreprise est implantée. Hazeg se trouve dans la région centrale de Sfax, une zone clé pour la production tunisienne d'huile d'olive.

"Nous sommes fiers d’être une entreprise familiale et communautaire », a déclaré Ben Said. "Quelques minutes après l'annonce des résultats, tout le village de Hazeg était au courant et célébrait avec fierté. C’est leur réussite, pas seulement la nôtre.

"Hazeg est un petit village de 20,000 - habitants », a-t-il ajouté. "Plus de la moitié de la population est composée de petits agriculteurs et le reste est lié à l’agriculture d’une manière ou d’une autre. Cette reconnaissance internationale les a rassurés dans leur mission d’apporter au monde les meilleurs produits naturels, démontrant leur incroyable maîtrise et leur dévouement.

L'une des tâches les plus difficiles pour huile d'olive extra vierge de haute qualité Les producteurs établissent leur marque sur un marché international où la sensibilisation des consommateurs à leurs produits varie considérablement.

"Il est difficile d'établir une marque dans un environnement aussi concurrentiel, surtout compte tenu du faible niveau d'éducation du public sur les huiles d'olive de qualité supérieure », a déclaré Michaël Zeitoun, fondateur de la marque française Parcelle 26 par HDMP.

Michaël Zeitoun et son épouse Laurence mesurent chaque année leurs progrès à l'aune NYIOOC récompenses qu'ils remportent. (Photo : HDMP)

Une nouvelle fois, Parcelle 26 a triomphé à New York en remportant trois prix pour son huiles d'olive de classe mondiale d'origine tunisienne. Le producteur envisage de participer au NYIOOC crucial.

"De telles récompenses garantissent que notre niveau de qualité est au moins comparable à celui de l'année précédente », a déclaré Zeitoun. "Ils nous aident à maintenir un haut niveau d’attention à la qualité.

"New York est un concours de très haut niveau qui constitue une excellente référence », a-t-il ajouté, soulignant la nécessité de participer à des concours de haut niveau dans le monde entier pour accroître la visibilité des produits de qualité.

"Pour les petites exploitations comme la nôtre, qui exploite 50 hectares, il n’y a pas d’autre choix que d’améliorer constamment la qualité des produits », a déclaré Zeitoun.

Pendant ce temps, Naouel Bouabid, le fondateur du producteur et exportateur Massive, a célébré les Gold et Silver Awards de l'entreprise pour ses marques Damya au salon 2024 NYIOOC.

Naouel Bouabid produit de l'huile d'olive extra vierge de son bosquet familial en Tunisie et l'exporte en Californie. (Photo : Massiva)

"Gagner des prix comme le NYIOOC est un grand honneur et notre véritable récompense est de créer une huile d'olive exceptionnelle que nos clients adorent. Nous nous engageons à maintenir cette tradition d'excellence pour les années à venir », a-t-elle déclaré.

Bouabid a crédité l'entreprise succès durable au Concours Mondial à la tradition familiale de l'agriculture biologique, complétée par l'agriculture biodynamique.

"Grâce à ces méthodes, nous favorisons un écosystème sain et un sol dynamique pour une qualité de fruit exceptionnelle », a déclaré Bouabid.

La production de Damya implique une sélection minutieuse des olives de ses vergers et de ceux des producteurs locaux.

"Grâce à un processus de sélection rigoureux, nous garantissons que leurs olives répondent à nos normes de qualité strictes », a déclaré Bouabid. "Cela nous permet de nous procurer des variétés d'olives complémentaires cultivées dans des microclimats uniques, enrichissant ainsi notre offre.

La marque vend exclusivement de l'huile d'olive extra vierge aux États-Unis, principalement en Californie.

"La scène californienne de l'huile d'olive est en plein essor », a déclaré Bouabid. "La production augmente et les consommateurs deviennent plus avisés. Ici, la cuisine fraîche et de saison est un incontournable, et l'huile d'olive de haute qualité est un ingrédient clé.

"Des vinaigrettes aux filets de fruits de mer, il y en a partout », a-t-elle ajouté. "Même si le prix est important, les Californiens sont de plus en plus intéressés par les saveurs et les origines uniques de leur huile d'olive.

Damya connaît un début de saison prometteur. "Nous espérons une récolte abondante d'olives présentant les caractéristiques idéales pour la production d'huile d'olive biologique de haute qualité », a déclaré Bouabid.