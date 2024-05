Trois vétérans de la guerre d'indépendance croate fabriquent des huiles d'olive primées

Comme le dit le vieil adage, "rien ne réussit comme le succès », et les producteurs derrière Oleum Maris y sont parvenus en remportant quatre Gold Awards aux éditions 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Avec des oliveraies situées sur la péninsule d'Istrie, au nord-ouest de la Croatie, les producteurs ont remporté 16 prix du Concours mondial depuis 2019. "Oui, et tout en or », a déclaré Velimir Jurić, l'un des trois fondateurs d'Oleum Maris.

Les variétés indigènes, la culture intégrée, la récolte dans les délais, la transformation rapide et le stockage soigné sont les clés de la qualité supérieure de notre huile d'olive extra vierge. - Velimir Jurić, co-fondateur, Oleum Maris

L'entreprise a remporté son premier Gold Award pour une Bjelica istrienne, suivi de trois autres prix pour les monovariétals en 2020 et de quatre prix en 2022, 2023 et maintenant 2024 pour les variétés autochtones d'Istrie : Istrian Bjelica, Rozinjola, Vodnjanska buža et Žižolera.

Les six monovariétals d'Oleum Maris

"Les NYIOOC les récompenses sont les Oscars de l'oléiculture », a déclaré Jurić. "Ils comptent beaucoup pour nous car ils sont la meilleure confirmation de notre engagement envers la qualité de notre huile d'olive.

Voir aussi: Profils de producteurs

Oleum Maris a été fondée en 2009 par Jurić, Martin Milas et Mladen Kocijančić, tous vétérans de la guerre d'indépendance croate de Vodnjan. Ils sont repartis de zéro après avoir reçu une concession de l'État pour 80 hectares de terres incendiées.

"Des pins y poussaient et des incendies éclataient presque chaque année », a déclaré Jurić qui, avec ses partenaires, a aménagé la zone et planté 15,000 55 oliviers sur - hectares, principalement des variétés indigènes de Buža, Istrian Bjelica, Rosignola, Žižolera et Buža.

Velimir Jurić, l'un des fondateurs d'Oleum Maris

Ils ont également planté des oliviers Leccino et Pendolino, originaires d'Italie, qui sont d'excellents pollinisateurs pour les variétés istriennes susmentionnées.

Maslinik est situé sur la route principale entre Pula, la plus grande ville d'Istrie, et Vodnjan, un endroit presque idéal pour la culture des olives.

"Le terrain est accidenté, exposé au sud et ensoleillé à une altitude d'environ 85 mètres », a déclaré Jurić. "Nos oliveraies offrent une vue unique sur les îles de Brijuna, le clocher distinctif de Vodnjan et l'ancienne ville de Pula, vieille de 3,000 - ans.

Entre-temps, le célèbre entrepreneur Vlado Ćorluka de Zagreb, la capitale croate, a rejoint les fondateurs.

Grâce à des investissements dans de nouveaux équipements et technologies, ils ont obtenu des produits de haute qualité. huile d'olive extra vierge production et a créé la marque Oio Vivo, qui se traduit par "huile vivante » ou "huile de vie.

"Les variétés indigènes, la culture intégrée, la récolte en temps opportun, la transformation rapide et le stockage soigné sont les clés de la qualité de premier ordre de notre huile d'olive extra vierge », a déclaré Jurić.

Ils n'ont aucun problème à vendre l'huile d'olive dans un magasin moderne et une salle de dégustation à proximité de Galižana. L'huile est également vendue dans un magasin et un bar du centre de Zagreb et en ligne auprès d'acheteurs de toute l'Europe. Les fondateurs ont également profité de l'essor rapide de l'Istrie tourisme croissant autour de l'huile d'olive.

"Nous avons des invités du monde entier, y compris des États-Unis », a déclaré Jurić sans cacher sa satisfaction.

Oleum Maris est l'une des entreprises oléicoles les plus prospères d'Istrie.

En plus des visites d'oliveraies, ils proposent trois types de dégustations : dégustation d'huile avec du pain, du fromage et du prosciutto ou avec d'autres spécialités istriennes. De la glace à la bjelica d'Istrie est servie en dessert.

Les visites de l'oliveraie, d'où l'on a vue sur la mer et le parc national de Brijuni, comprennent également des promenades dans une ancienne jeep Land Rover Defender, mais modifiée pour cette occasion, particulièrement attrayante pour les clients.

Publicité

Au cours de la campagne agricole 2023/24, Oleum Maris a produit 50,000 - litres d'huile d'olive extra vierge, ce qui correspond à sa production la plupart des années. "La récolte a été réussie à tous égards ; les fruits étaient sains et l'huile était excellente », a déclaré Jurić.

Contrairement à la plupart des producteurs d'Istrie et de Dalmatie, leur travail n'a pas été gâché par les intempéries ou les parasites comme le mouche des fruits.

"Nous avons 13 employés qui mettent en œuvre toutes les mesures agrotechniques en temps opportun », a déclaré Jurić.

Lorsque la mouche de l'olivier est apparue, les agronomes de l'entreprise ont réagi rapidement et ont neutralisé le ravageur le plus grave de l'olive avec une utilisation minimale et sélective d'insecticides.

Bosquets d'Oleum Maris

En plus d'une prévention rapide, les employés d'Oleum Marisa ont commencé à récolter les olives au bon moment.

"Nous disposons de la technologie la plus moderne, de secoueurs et de plates-formes qui collectent les fruits et enlèvent les feuilles afin qu'ils arrivent directement au moulin intacts et propres », a déclaré Jurić, optimiste quant au fait que l'entreprise ne peut que progresser.

Outre la tradition, un terroir idéal et une connaissance approfondie de l'oléiculture, de la récolte, de la mouture et conservation de l'huile d'olive, Jurić a conclu que le NYIOOC les récompenses sont le meilleur outil de marketing et servent de recommandation aux fans actuels et futurs d'Oio Vivo.