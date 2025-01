Ces variétés d'olives obtiennent les meilleures notes des juges

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne révélons pas les notes attribuées par nos juges aux candidatures NYIOOC World Olive Oil Competition, mais cela revient au fait qu’ils ne doivent pas être interprétés au premier degré.

Admettons-le. Un dégustateur aura 84 points et un autre 86. Un juge peut attribuer des notes plus élevées en début de dégustation qu'en fin de matinée. Certains peuvent privilégier certaines caractéristiques sensorielles plus que d'autres.

Ce sont des experts reconnus qui forment un panel représentant le moyen ultime de déterminer la qualité de l'huile d'olive extra vierge. Mais ce sont des êtres humains.

Il y a quelques années, je décidé interrompre le prix Best in Class au NYIOOC – qui a été attribué aux candidatures ayant obtenu le score le plus élevé dans leur catégorie respective – en raison de ma conviction que les scores ne sont pas suffisamment précis pour permettre de prendre cette décision. Une huile d'olive excellente ne devrait pas être déclarée "« meilleure » qu’une autre excellente huile d’olive.

(Certaines personnes entreprenantes ont néanmoins ressenti le besoin de construire un classement basé sur le nombre de récompenses remportées par une marque dans divers concours au cours d'une année donnée, comme si cela mesurait autre chose que les budgets promotionnels des entreprises. Mais les sites Web de ces classements n'obtiennent presque aucun trafic selon les outils de mesure, ce qui révèle que le public ne s'en soucie pas plus que moi.)

Dans notre concours, les scores servent uniquement à déterminer si une huile mérite une récompense ou non – et s'il s'agit d'une médaille d'argent ou d'or, et je n'aime pas non plus ça.

Un vin peut obtenir un score de 79.8 pour obtenir la note Argent, tandis qu'un autre obtient 80.1 pour gagner la note Or. Si le vin est à nouveau dégusté quelques minutes plus tard, les résultats peuvent être inversés.

Les concours d’huile d’olive sont imparfaits, mais ils constituent le moyen le plus efficace de reconnaître les producteurs pour leur héroïsme et d’éduquer le public sur la qualité et la valeur (même si de nombreux concours d’huile d’olive ne font ni l’un ni l’autre).

Les notes cachées que je peux voir seul ne signifient pas grand-chose en elles-mêmes, mais des modèles pourraient émerger lorsque nous examinerons neuf années de données que nous avons collectées dans ce qui constitue l'analyse sensorielle la plus complète des huiles d'olive du monde.

Aimez-le ou adorez-le.

Parmi les huiles primées, quelles monovariétales ont fait chavirer les dégustateurs ?

Lors de l'analyse d'une entrée, NYIOOC les juges utilisent le logiciel que nous avons développé qui leur permet d'attribuer des sous-scores aux composants individuels qui composent le résultat global.

Des éléments tels que les sensations gustatives et olfactives, l’équilibre et l’harmonie, le fruité, l’amertume et le piquant contribuent au chiffre final.

Quand une note atteint les 90, on peut dire qu'une belle huile a époustouflé le jury. Les notes autour de 70 ont à peine atteint le seuil.

Voici les notes moyennes des huiles primées pour les cultivars les plus courants au cours des neuf dernières années. J'ai également inclus la note moyenne des mélanges primés :

Bien sûr, nous disposons de beaucoup plus de données pour Picual, Arbequina et Koroneiki que pour Casaliva ou Tonda Iblea. Voici uniquement les cultivars qui, selon moi, ont donné suffisamment de résultats pour produire une moyenne significative. Plus de 200 variétés avec des échantillons plus petits ont été omises.

Une huile correctement élaborée obtiendra systématiquement de meilleurs résultats qu’une huile présentant des caractéristiques sensorielles problématiques, quelle que soit la variété.

Il faut également préciser que certains cultivars sont plus limités à des régions où la variabilité des facteurs tels que le terroir, les méthodes de production et les normes de qualité est moindre que, par exemple, l'Arbequina, qui pousse dans le monde entier.

Peut-être que le graphique révèle des cultivars spécifiques qui, avec les bonnes conditions et des producteurs qualifiés, montrent plus systématiquement des signes de grandeur.

Ou peut-être que les données suggèrent certaines variétés avec des caractéristiques sensorielles que les juges n’ont pas encore pleinement appréciées.