Les producteurs d'oliviers fuient le sud du Liban alors que le conflit s'intensifie

Les installations de broyage et de stockage exploitées par la primé Le producteur d'huile d'olive Darmmess au Liban a été détruit par une frappe aérienne israélienne.

L'attaque contre les installations de l'entreprise s'est produite quelques jours avant le début de l'opération terrestre en cours des forces de défense israéliennes dans le sud du Liban.

Les agriculteurs ne peuvent pas procéder à la récolte. Cela signifie qu'ils ne pourront pas nourrir leurs familles cet hiver. - Rose Bechara Perini, fondatrice, Darmmess

Selon le ministère libanais de la Santé, les bombardements israéliens ont tué au moins 1,336 20 personnes depuis qu'Israël a intensifié ses attaques contre le Hezbollah, un parti politique et un groupe militant lié à l'Iran, le - septembre.th.

Vingt pays, dont les États-Unis, considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Cependant, l'Union européenne et plusieurs autres pays reconnaissent la légitimité de cette branche politique.

L'invasion israélienne a provoqué le déplacement d'un million de personnes dans le sud du pays, tandis que le bilan des victimes s'alourdit. Les données satellite analysées par le Financial Times montrent que plus de 3,100 - bâtiments ont été détruits.

Dans le même temps, le Fonds monétaire international prévoit que le conflit portera de graves dommages à l’économie fragile du pays.

"«Au Liban, l'intensification récente du conflit aggrave la situation macroéconomique et sociale déjà fragile du pays», a déclaré la porte-parole Julie Kozack lors d'une conférence de presse. "Le conflit a infligé un lourd tribut humain au pays et a endommagé les infrastructures physiques.

Pour la fondatrice de Darmmess, Rose Bechara Perini, la guerre est arrivée directement à sa porte quatre jours après le début de l'escalade, lorsqu'une frappe aérienne a détruit le siège de l'entreprise.

"« Le 24 septembre 2024, notre unité de traitement et de stockage, relocalisée dans un village censé être plus sûr car loin de la frontière, a été frappée par une frappe aérienne, entraînant la destruction totale de nos équipements et fournitures », a écrit Bechara Perini dans un message adressé à ses clients et partenaires le 1er octobre.st.

"« L’ensemble de l’installation a été réduit à un mètre de cendres, nous laissant dans une situation dévastatrice », a-t-elle ajouté.

Bechara Perini a envoyé une vidéo des installations dévastées à Olive Oil Times.

Rose Béchara Perini

Darmmess est un projet communautaire dédié à la production d'huile d'olive biologique. Bechara Perini explique que ce projet fournit des revenus à de nombreux producteurs de Deir Mimas, située à quelques kilomètres de la frontière israélienne.

"« La plupart de nos agriculteurs ont fui vers Beyrouth », a déclaré Bechara Perini. Olive Oil Times, ajoutant que de nombreux Libanais ont eu du mal à trouver des endroits sûrs où s’abriter en raison du conflit.

"« Ceux qui sont restés à Deir Mimas sont ceux qui n’ont pas d’endroit où loger dans la capitale », a-t-elle déclaré. "De plus, on ne sait pas vraiment où l’on est en sécurité et où l’on ne l’est pas.

Atteindre les oliveraies de Deir Mimas est actuellement "« C’est trop risqué », a-t-elle déclaré. En conséquence, Darmmess ne pourra pas récolter d’olives et produire de l’huile d’olive au cours de la campagne 2024/25.

De nombreux agriculteurs de cette région économiquement défavorisée ont investi du temps et de l’argent dans la saison actuelle des olives, qui ne rapportera rien.

"« Sur une superficie de huit kilomètres carrés, Darmmess cultive environ 150,000 - oliviers, sa principale activité agricole représentant la source de revenus la plus importante et souvent la seule pour les habitants chaque année. Nos oliviers représentent la subsistance, la culture et les revenus », a déclaré Bechara Perini.

"« Les agriculteurs ne peuvent pas procéder à la récolte. Cela signifie qu’ils ne pourront pas nourrir leurs familles cet hiver », a-t-elle ajouté. "Le pays est déjà en faillite et les gens deviennent de plus en plus pauvres.

D’autres producteurs libanais ont déclaré Olive Oil Times Les combats dans le sud ont poussé la plupart des agriculteurs à abandonner leurs oliviers. Les frappes aériennes israéliennes et les combats au sol ont également provoqué des incendies dans les oliveraies, dont les dégâts sont impossibles à quantifier.

Lors de la dernière escalade, l'analyse des données satellite par le FT a indiqué que 530 bâtiments avaient été détruits le long de la frontière sud du Liban.

Cependant, une année de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah et Israël a déjà causé des dégâts considérables.

"« Près de 80 pour cent des agriculteurs du sud du Liban ne pourront pas accéder à leurs terres agricoles et récolter leurs oliveraies », a déclaré Walid Mushantaf, fondateur de Bustan El Zeitoun. "Pour les moulins à huile c'est pareil, pas de moyen de fonctionnement.

Située dans les environs de Sidon, à 40 kilomètres au sud de Beyrouth, la ferme d'oliviers de Mushantaf est toujours en activité.

"Peu d’agriculteurs, y compris moi-même, déploient tous les efforts possibles pour maximiser leur main-d’œuvre quotidienne afin de récolter leur récolte le plus rapidement possible une fois que nous pourrons garantir des conditions de sécurité », a-t-il déclaré.

"« Les déplacements quotidiens des travailleurs pour se rendre à notre ferme sont difficiles en raison du manque de carburant », a ajouté Mushantaf. "Et c’est dangereux, compte tenu des raids aériens et du nombre croissant de victimes civiles.

Après une mauvaise récolte au cours de la campagne 2023/24, Mushantaf a déclaré que de nombreux producteurs s'attendaient à un rendement important.

"« Les agriculteurs et les oléiculteurs ont travaillé toute l’année en attendant la récolte », a déclaré Mushantaf. "Malheureusement, ils vont perdre cette récolte. Ils ne pourront donc pas couvrir leurs besoins financiers quotidiens car de nombreux agriculteurs n’ont pas d’autre moyen de subsistance que l’agriculture.

Pendant ce temps, dans la vallée de la Bekaa, une région de l'est du Liban qui abrite le plus grand première haute densité oliveraie, les frappes aériennes israéliennes se rapprochent.

Charbel Jaoude

"« Elles [les frappes aériennes] sont très proches, mais nous allons bien », a déclaré CBio Jaode propriétaire Charbel Jaoude. Cependant, il a averti que "« Tous les vergers et les moulins ne sont pas sécurisés et la récolte est difficile en ce moment en raison du manque de travailleurs et des problèmes de sécurité. »

L'analyse des données satellites par le FT a montré que 210 bâtiments répartis dans plusieurs villages ont été détruits dans la vallée de la Bekaa.

Plus au nord du Liban, près du village de Kour, certains ouvriers préparent encore la récolte.

"« Nous sommes tellement chanceux de pouvoir récolter nos olives », a déclaré Karim Arsanios, le propriétaire de Solar Olives. "« Mis à part le bruit constant des avions de guerre qui volent au-dessus de nos têtes et les bombardements lointains que l'on entend de temps en temps, c'est plutôt calme. »

"Nous sommes dans notre première semaine [de récolte], et malgré de nouveaux problèmes quotidiens, nous continuerons jusqu'à ce que ce soit dangereux", a-t-il ajouté.

Bien qu’éloigné des frappes aériennes et des combats actifs, la situation n’a jamais été aussi complexe.

"« En raison de la situation géopolitique actuelle, les coûts associés à la récolte sont à leur plus haut niveau, et je pense qu’ils ont atteint leur plus haut niveau depuis que j’ai commencé à faire cela, il y a environ quatre ans », a déclaré Arsanios.

"« Le sud a été dévasté et plus de 35 pour cent de la production locale d’huile d’olive provient de là », a-t-il ajouté. "Le pays connaîtra une pénurie et les prix augmenteront probablement.

"« La situation est très mauvaise », a ajouté Ibrahim Al Kaakour, propriétaire de Genco Olive Oil. L’entreprise, qui travaille dans le nord du pays mais achète ses olives à des agriculteurs de tout le Liban, n’a subi aucun dommage dans ses installations.

Al Kaakour a toutefois confirmé que la plupart des arbres du sud du pays ne seraient pas récoltés. Il a offert son soutien à ceux qui pourraient récolter. "« Nous avons offert gratuitement nos services à d’autres producteurs du sud », a-t-il déclaré.

Arsanios a accusé l'armée israélienne d'avoir utilisé intentionnellement des bombes au phosphore blanc pour détruire des zones agricoles dans le sud du pays, faisant référence à un épisode spécifique de bombardements israéliens auquel le gouvernement libanais a attribué la destruction de plus de 40,000 - oliviers.

"« Il faudra des mois, voire des années, pour que la terre se débarrasse de ces produits chimiques », a déclaré Arsanios. "Nous perdons tous un morceau de notre patrimoine commun en tuant les oliviers, et cela me brise le cœur.

De la fumée s'élève après un bombardement israélien dans le sud du Liban, vue depuis le nord d'Israël, le vendredi 4 octobre 2024. (AP Photo/Baz Ratner)

L’aggravation du conflit dans la région ne provoque pas seulement des morts et des déplacements massifs de population, mais touche également un pays en proie à une crise économique prolongée.

"« L’activité économique haletante que nous avions commencé à voir s’est, une fois de plus, complètement arrêtée », a déclaré Arsanios. "Lorsque ce chapitre sombre sera terminé, Solar offrira toute l’aide qu’elle peut offrir.

"« La seule chose qui maintient ce pays uni après toutes les médiations subies par des pays extérieurs au fil des ans, c'est la solidarité entre ses citoyens », a-t-il ajouté. "C'est l'épine dorsale de notre pays, et rien ne pourra la briser.

Malgré la tragédie qui se déroule au Liban, Becahara Perini a déclaré que le moulin de Darmmess à Deir Mimas et les oliviers restent intacts, et qu'elle reviendra pour reconstruire dès que possible.

"« Nous promettons que nous nous relèverons », a ajouté Bechara Perini dans sa note. "En préservant cet héritage ancestral, nous célébrons non seulement le fruit de l’olivier, mais aussi l’esprit durable de notre communauté.

Olive Oil Times a contacté les autorités israéliennes pour obtenir des commentaires, mais aucune réponse n'a été reçue au moment de la publication.

Les forces de défense israéliennes ont déclaré que la campagne de bombardements et l'invasion terrestre visaient à repousser le Hezbollah au nord du fleuve Litani et à permettre à 60,000 - Israéliens déplacés de retourner chez eux dans le nord du pays.