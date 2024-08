Les nombreuses valeurs de la récupération des oliveraies abandonnées en Toscane

En Toscane, un projet près de Florence se concentre sur restauration négligée oliveraies, mêlant engagements environnementaux et sociaux au profit de la communauté locale.

Depuis sa création en 2014, Abandoned Grove a sauvé plus de 5,000 60 arbres et employé près de - travailleurs issus de milieux socialement défavorisés.

Le fondateur de l'entreprise, Fil Bucchino, s'est associé à Andrea Pagliai, oléiculteur expérimenté en agriculture sociale, et au maître meunier Gionni Pruneti.

La récupération de ces oliveraies négligées est cruciale car lorsque les espaces agricoles sont abandonnés, nous perdons la beauté du paysage et la culture locale. - Gionni Pruneti, maître meunier

Ensemble, ils ont travaillé pour créer une marque expérientielle haut de gamme dotée d'une solide base éthique ancrée dans la région mais avec des ambitions internationales.

"Je suis né à Florence et j'ai passé mon enfance en Italie", a déclaré Bucchino. Olive Oil Times. "Ensuite, en déménageant avec mes parents qui sont médecins, j'ai vécu dans différents pays, notamment en Somalie, au Venezuela et au Canada, où nous avons fini par nous installer. J'ai également étudié les sciences biomédicales et co-fondé une groupe de punk rock. »

Cette attitude globe-trotteuse et éclectique a amené l'ancien bassiste et auteur-compositeur à découvrir le monde de l'huile d'olive extra vierge.

"La passion pour la musique a prévalu et j’ai passé près de dix ans à voyager et à faire des tournées à travers le monde », a-t-il déclaré. "Parallèlement, mes parents se sont spécialisés en nutrition et ont ouvert une clinique faisant la promotion du La diète méditerranéenne dans les années 1990."

"Pendant la saison des récoltes, ils m'envoyaient de l'italien Olio Nuovo sur la route, et nous organisions des dîners avec mes compagnons de tournée dès l'arrivée du huile », a ajouté Bucchino. "Au cours de ces nuits, j'ai commencé à remarquer le pouvoir de connectivité de l'huile d'olive extra vierge.

Quelques jours de récolte des olives au début des années 2000 ont été déterminants pour l'aider à reconnaître la valeur de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité.

"J'étais en Toscane pendant une pause de la tournée lorsque j'ai goûté une huile différente de tout ce que j'avais essayé auparavant, et maintenant je peux dire que cela a changé ma vie », a déclaré Bucchino. "À cette époque, malgré le bon déroulement de ma carrière musicale, j’ai ressenti un changement en moi, mes pensées étant de plus en plus absorbées par l’aspect commercial de la musique plutôt que par l’art.

"Le même week-end, alors que je récoltais dans l'oliveraie de ma famille, j'ai ressenti des choses comme jamais auparavant », a-t-il ajouté. "Ma femme Halina m'a encouragé à me rapprocher de ce sentiment et j'ai commencé à étudier l'art de l'huile d'olive. Comme pour la musique, je me suis lancé dans le monde de l’huile d’olive extra vierge de qualité et je n’ai jamais regardé en arrière.

Pour recréer son expérience, Bucchino a commencé à produire sa propre huile d'olive extra vierge. Il s'est associé à Olivart, une entreprise dirigée par Pagliai, qui a collaboré avec le primé Frères Pruneti.

Les ouvriers des bosquets abandonnés ont profité d'une pause dans la récolte des olives toscanes. (Photo : Fil Bucchino)

"À cette époque, Andrea [Pagliai] s'était déjà engagé à récupérer les bosquets négligés et à produire une excellente huile tout en s'attaquant aux problèmes sociaux », a-t-il ajouté. "Quant à Gionni [Pruneti], il n'est pas seulement un oléiculteur mais un véritable artiste qui sait interpréter avec brio chaque saison oléicole à travers sa meunerie, »

Partageant la même vision et les mêmes valeurs entrepreneuriales, ils se sont associés pour produire un produit haut de gamme qui aurait un impact positif sur la région et la communauté.

"Je demanderais comment il était possible de rencontrer tous ces bosquets abandonnés au cœur de la Toscane », a déclaré Bucchino. "J'ai réalisé que les producteurs locaux ne peuvent pas rivaliser avec les bas prix de la grande industrie ou des marques axées sur le marketing qui vendent de l'huile de qualité inférieure sous un label toscan, exploitant finalement la communauté. Mon intention était le contraire, à savoir aider la communauté à prospérer.

Au fil des années, ils ont récupéré plus de 5,000 - arbres de variétés locales, dont Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco et plusieurs écotypes inconnus, à partir desquels ils produisent des monovariétals et des mélanges.

La protection de la biodiversité locale est un objectif fondamental d'Abandoned Grove, en mettant l'accent sur la gestion durable des terres et les processus de production de qualité.

"Le fait est que même si une oliveraie est privée, elle constitue un bien communautaire », a déclaré Pagliai. "Les sphères environnementales, territoriales et sociales sont étroitement liées, et tout ce qui touche au territoire partage le même sort. Il est donc de notre devoir de prendre soin de ces terres négligées.

"Lorsque j'ai commencé à travailler dans ce secteur en 2008, mon premier objectif n'était pas d'acheter des terres mais de redonner vie aux oliveraies abandonnées, improductives et mal entretenues de Bagno a Ripoli", a-t-il ajouté. "Avec mon ancien associé, nous sommes partis de deux parcelles totalisant une dizaine d'hectares. Au fur et à mesure que les travaux avançaient, cela nous a donné une grande satisfaction et le nombre de personnes nous proposant leurs terres a augmenté de façon exponentielle.

L'engagement social de Pagliai a commencé lorsqu'un ami lui a offert deux hectares de terre où elle employait quelqu'un dans un projet d'agriculture sociale.

Une pause café pendant les vendanges au bosquet de Balatro. (Photo : Fil Bucchino)

"Elle m'a dit qu'elle me laisserait la terre seulement si je continuais à travailler avec ces gens », a-t-il déclaré. "J'ai accepté et j'ai commencé à produire des légumes pour diversifier la production et assurer aux travailleurs un emploi toute l'année. Je suis devenu passionné et j'ai mis en œuvre le projet. Peu de temps après, Fil [Bucchino] m'a demandé d'unir mes forces.

Depuis 2014, Abandoned Grove a employé 57 personnes à travers des projets sociaux. Certains travailleurs ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

L'initiative inclut également des personnes qui ont été libérées de prison et qui ont besoin d'aide pour se réinsérer dans la société. La plupart des projets sont encadrés par Coop21, une coopérative sociale spécialisée en formation et en services éducatifs et culturels.

"Plusieurs personnes ont réussi leur réintégration et certaines sont devenues nos employés », a déclaré Pagliai. "Aujourd’hui, six personnes travaillent avec Abandoned Grove dans le cadre d’un projet Coop21. »

"L'agriculture est par nature un enjeu social, car nous fournissons du travail aux populations locales tout en préservant les terres et en promouvant une économie circulaire », a-t-il ajouté. "Les produits sont achetés par des consommateurs qui comprennent qu’ils ne soutiennent pas seulement une entreprise, mais l’ensemble de l’économie locale et l’inclusion sociale. Abandoned Grove rassemble tous ces éléments.

L'une des valeurs fondamentales de l'entreprise est que le processus de production, y compris la mise en bouteille, l'étiquetage et l'emballage, est effectué dans la communauté, à proximité des vergers.

"Je fais tout à proximité des bosquets même si cela coûte plus cher », a déclaré Bucchino. "Cela aide la communauté locale et permet d’obtenir une huile qui interprète au mieux l’essence de la saison des récoltes et l’esprit de la communauté.

En 2019, il coproduit "Obsédé par l'huile d'olive», un documentaire primé inspiré de son expérience, qui prône la qualité et raconte les histoires de personnes dont la vie a été positivement impactée par l'huile d'olive extra vierge.

"Je viens de la musique punk, qui parle de communauté et de remise en question du statu quo », a-t-il déclaré. "Lorsque la musique punk a gagné en popularité, ce n’est pas parce que le punk a changé ; c'est parce que le monde a finalement compris. Aujourd’hui, nous sommes unis par une mission et je crois que ce même principe s’applique également à la haute qualité.

"J'ai lancé ce projet sans jamais faire de compromis sur la qualité, les personnes ou la planète », a ajouté Bucchino. "Bien sûr, ce n'est pas facile. Je suis un idéaliste, mais je commence à constater que les gens reconnaissent progressivement sa valeur et qu'un nombre croissant de personnes prennent conscience de ce que signifient réellement la qualité et la durabilité. Nous mettons uniquement à disposition le huile que nous produisons. Je ne peux pas abandonner la vision de créer une huile qui puisse toucher la vie de quelqu'un aussi profondément que la mienne.

Désormais, Abandoned Grove prévoit de s'étendre à d'autres communautés dans différents pays et de se connecter avec des meuniers et des producteurs plus engagés sur le plan environnemental et social qui s'efforcent d'atteindre la qualité.

Abandoned Grove a récupéré plus de 5,000 - oliviers abandonnés en Toscane. (Photo : Fil Bucchino)

Les fruits des oliviers récupérés sont livrés et broyés au moulin Pruneti à Greve, Chianti. Il dirige avec son frère Paolo l'entreprise familiale qui produit de l'huile d'olive extra vierge et des iris.

"La collaboration avec Abandoned Grove s'est faite naturellement, car j'ai immédiatement ressenti la vision derrière le projet. Cela a été un beau voyage et j’espère que le projet continuera à se développer car il présente une grande valeur sur plusieurs fronts », a déclaré Pruneti.

"La récupération de ces oliveraies négligées est cruciale car lorsque les espaces agricoles sont abandonnés, nous perdons la beauté du paysage et la culture locale », a-t-il ajouté. "Chaque saison de récolte, nous voyons comment la production d'huile d'olive devient une célébration pour toute la communauté.

Parmi les oliviers sauvés, la variété Moraiolo est prédominante. Cet arbre rustique prospère sur les coteaux en terrasses de la Toscane. L'huile d'olive extra vierge de cette variété, commune en Italie centrale, offre des notes d'artichaut, d'herbes et d'amandes, avec un fruité moyen à intense.

"Nous, oléiculteurs, considérons cette variété comme la »"Vieil olivier du paysan", qui nécessite des soins importants en raison de sa tendance à pousser vers le haut", a expliqué Pruneti. "En raison de sa forme de culture difficile, qui demande plus de travail, elle est souvent la première à être abandonnée. »

"Au début de chaque nouvelle production, je me demande toujours comment je peux ajouter de la valeur de mon point de vue en tant qu'opérateur d'usine », a-t-il déclaré. "Ces huiles ont leur propre caractère, façonné par le terrain vallonné d'où proviennent les arbres et le travail manuel requis pour la taille et la récolte, car elles ne peuvent pas être mécanisées.

"La valeur ajoutée réside dans la production d'huiles d'olive extra vierges aux caractéristiques distinctes à partir de ces variétés uniques », a ajouté Pruneti. "Il faut donc les gérer avec soin depuis la récolte, en calculant les temps de maturation optimaux, jusqu'au moulin, où, entre autres, il faut régler les températures et les temps de malaxage appropriés pour obtenir des huiles au caractère fort et distinct.

L'une des dernières réussites d'Abandoned Grove, décrite par le fondateur, est la renaissance d'une oliveraie de plus de 260 arbres Moraiolo centenaires à Bagno a Ripoli, devenue une forêt impénétrable.

"Nous l'avons redonné vie en trois ans et l'année dernière, nous avons réalisé la première récolte », a déclaré Bucchino. "Ce qui est incroyable, c'est que nous avons découvert que l'oliveraie avait enduré non seulement les gelées historiques de 1956 et 1985, mais aussi un incendie de forêt. Aujourd’hui, les arbres sont à nouveau dynamiques et productifs, démontrant la force et la résilience remarquables de cette espèce extraordinaire.