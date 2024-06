La coopérative de 1,000 - membres s'attaque au terrain difficile du nord du Portugal

Environ 1,000 2024 agriculteurs portugais ont célébré l'annonce de deux prix lors de l'édition - NYIOOC World Olive Oil Competition.

Les agriculteurs sont membres du Coopérative Agricole des Oléiculteurs de Murça (CAOM), qui a remporté des Silver Awards pour un mélange d'intensité moyenne et un Cordovil délicat lors de la compétition mondiale.

La recherche de haute qualité a été la réponse aux défis de cette région et aux coûts plus élevés liés à l'environnement montagneux. - Francisco António Vilela Ribeiro, président du conseil d'administration, CAOM

"Notre objectif en participant au NYIOOC était d'informer les gens sur l'extraordinaire qualité de notre marque Azeite Porca de Murça et sur le travail qui se cache derrière cette excellence », a déclaré Francisco António Vilela Ribeiro, président du conseil d'administration de la coopérative.

"NYIOOC est un concours avec des critères d'analyse très exigeants et de très bons retours », a-t-il ajouté. "Il existe de nombreux concours nationaux et internationaux, mais gagner à New York est spécial. »

Voir aussi: Profils de producteurs

Alors que CAOM remporte régulièrement des succès au Concours mondial depuis 2020, la coopérative rassemble depuis 1956 une grande communauté d'agriculteurs de la région de Trás-os-Montes, au nord-est du Portugal.

"Tout a commencé dans les années 1990, lorsque la Coopérative s'est concentrée sur la production de produits de haute qualité. huile d'olive extra vierge", a déclaré Vilela Ribeiro.

"La recherche de haute qualité était la réponse aux défis de cette région et aux coûts plus élevés associés à l'environnement montagneux, aux vergers extensifs et aux pratiques agricoles des zones arides », a-t-il ajouté.

La coopérative vend désormais plus de 500,000 - litres de sa marque Azeite Porca de Murça au niveau national et international.

Aucun des quelque 1,000 - membres de la coopérative ne possède d'oliveraies irriguées, toutes traditionnellement espacées. CAOM estime qu'en moyenne, ces producteurs supportent trois fois les dépenses d'un producteur super-intensif moyen.

Ces conditions ont conduit la CAOM à développer des sources de revenus alternatives, notamment son musée dédié, point de départ des visites guidées de la coopérative.

"Le principal défi pour ces producteurs est d'éduquer les nouveaux consommateurs sur les avantages de consommer des huiles d'olive vierges plutôt que d'autres huiles végétales », a déclaré Vilela Ribeiro.

"L’huile d’olive extra vierge est unique et aucun aliment ni médicament ne peut la remplacer », a-t-il ajouté. "C’est crucial pour notre santé. Nous avons besoin de plus de consommateurs, mieux informés à ce sujet.»

Valoriser la relation unique entre la terre et le travail des agriculteurs est crucial pour le présent et l'avenir de la coopérative.

"Avec des coûts de production plus élevés, donner de la valeur à notre travail signifie maintenir des zones déjà dépeuplées et risquer d'être abandonné", a déclaré Vilela Ribeiro.

Le musée de la CAOM constitue une autre source de revenus pour la coopérative tout en informant les visiteurs sur la production d'huile d'olive. (Photo : CAOM)

Les oliveraies de la coopérative s'étendent sur une superficie de 189 kilomètres carrés dans la municipalité de Murça. CAOM se concentre sur les quatre variétés locales – Cordovil, Cobrançosa, Madural et Verdeal – incluses dans la certification d'Appellation d'Origine Protégée (AOP) Trás-os-Montes décernée par l'Union européenne.

Selon le résumé technique publiée par la Commission européenne, l'huile d'olive extra vierge AOP Trás-os-Montes est équilibrée, avec des arômes et des saveurs de fruits frais et parfois d'amandes. L'huile est notamment douce, verte, amère et épicée, caractéristiques qui la distinguent des autres huiles d'olive du pays.

Publicité

Publicité

"L'huile d'olive que nous produisons a une identité très spécifique – son terroir – car Murça est l'épicentre des trois microclimats de la région de Transmontana : Terra Quente, Terra Fria et Terra de Montanha », a déclaré Vilela Ribeiro.

"Cela signifie que nous avons trois régions aux climats très distincts, allant des vallées étroites des rivières Tua et Tinhela, avec des oliveraies bordant les vignobles de la région délimitée du Douro, jusqu'aux zones plus montagneuses où les oliveraies rivalisent avec la culture de la châtaigne", a-t-il déclaré. ajoutée.

Vilela Ribeiro a noté que "la coopérative a été pionnière » grâce à son contrôle verticalement intégré de l'ensemble de la chaîne de production au cours des 30 dernières années, garantissant que chaque étape, de la récolte au conditionnement, est effectuée selon les normes les plus élevées.

Le moulin à olives communal, lancé par les membres de la coopérative lors de sa création, a été le pivot de l'opération.

"C'est devenu un élément clé de l'économie d'une municipalité de l'intérieur du Portugal, avec une topographie difficile pour l'agriculture », a déclaré Vilela Ribeiro. "Cela permet également aux petits producteurs d’olives de se développer, ce qui serait autrement impossible.

Selon CAOM, la coopérative démontre la qualité de classe mondiale de l'oléiculture traditionnelle en raison de sa culture inspirée par la communauté et le travail d'équipe.

"Le fait que nos membres entretiennent véritablement un esprit coopératif de solidarité et de partage fait de nous le seul cas au Portugal où la valorisation de ce qu'ils produisent n'est pas seulement basée sur le rendement des olives mais sur la qualité réelle du fruit lui-même », a déclaré Vilela Ribeiro. .

"En regardant les fruits, nous pouvons également décider du meilleur moment pour commencer la récolte », a-t-il ajouté. "Grâce à notre moulin à olives moderne, nous pouvons planifier les travaux pour nous livrer les fruits en moins de 24 heures après la récolte.

Cependant, la météo n'est pas toujours du côté des producteurs.

"Cette année, en raison de changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes observés dans toute la région méditerranéenne, ainsi qu'un automne très pluvieux, ont rendu la production plus faible et plus difficile », a déclaré Vilela Ribeiro.

"En moyenne, nous avons besoin de 1.5 kilogramme d'olives en plus pour produire le même litre d'huile d'olive », a-t-il ajouté. "Par rapport à la saison précédente, la production était encore une fois faible, avec des rendements inférieurs, ce qui a encore eu un impact sur la production totale de la région.

En ce qui concerne la récolte 2024/25, Vilela Ribeiro a déclaré qu'il s'attend également à devoir faire face à davantage de défis.

"Des phénomènes extrêmes tels que de fortes pluies, des tempêtes de grêle ou des vagues de chaleur compromettent à la fois la floraison et la nouaison, ce qui rend difficile l'anticipation d'un scénario pour la prochaine saison des olives », a-t-il déclaré.