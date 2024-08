Terroir, rendement de l'agriculture biologique, résultats primés pour un agriculteur sicilien

Dans la pittoresque région sicilienne d'Agrigente, une ancienne spécialiste de la communication et de la coordination d'événements utilise ses talents pour plaider en faveur de l'agriculture biologique à petite échelle dans un monde où l'oléiculture intensive est en plein essor.

"naru est née de l'idée de valoriser une splendide propriété achetée par mon père il y a plus de 20 ans… qui travaille comme médecin mais a toujours eu une grande passion pour la nature et les produits qu'elle nous offre », a déclaré la propriétaire Maria Piscopo.

"J'ai commencé à acquérir de nouvelles terres et à planter des oliviers, choisissant immédiatement la voie de l'agriculture biologique et de la durabilité », a-t-elle ajouté.

Je ne suis pas intéressé par la production à grande échelle car cela compromet la qualité. - Maria Piscopo, propriétaire, Naru

Depuis qu'il s'est lancé dans ce projet en 2016, Piscopo a planté 22 hectares et atteint une production annuelle d'environ 6,000 - litres de culture biologique. huile d'olive extra vierge.

Les oliveraies de l'entreprise sont principalement composées d'olives Biancolilla et Nocellara del Belice.

"Je les ai choisies parce que ce sont des olives siciliennes typiques, originaires de la région », a-t-elle déclaré. "La Biancolilla produit une huile d'olive aromatique, très délicate et légèrement sucrée. En revanche, la Nocellara del Belice, typique de la vallée du Belice, à l'ouest de la Sicile, a des fruits très charnus et produit une huile d'olive très intense.

"Il existe environ 500 variétés de Nocellara et, à mon humble avis, celle de Belice a une qualité supérieure aux autres », a ajouté Piscopo.

Le climat et la géographie d'une région sont cruciaux pour déterminer la qualité et les attributs sains de ses olives. Pour Piscopo, la situation d'Agrigente, à 600 mètres d'altitude, dans le sud de la Sicile, est particulièrement avantageuse.

"Naro, située dans la province d'Agrigente, bénéficie d'un climat typiquement méditerranéen », a-t-elle déclaré. "Surplombant la mer, Naro bénéficie de la brise marine à une température légèrement plus basse, environ quatre degrés de moins ; cela contribue à donner aux oliviers et à leurs fruits un arôme particulier.

Comme tout climat méditerranéen, Piscopo a déclaré qu'Agrigente a des étés chauds et secs et des hivers doux et humides.

"Les températures estivales élevées et l’ensoleillement abondant favorisent la photosynthèse, stimulant la croissance des oliviers et la production d’olives de haute qualité », a-t-elle déclaré. "Le climat chaud et sec des étés siciliens contribue à une maturation uniforme et saine des fruits, améliorant les caractéristiques organoleptiques des olives et, par conséquent, de l'huile d'olive produite.

Le climat, le sol et les variétés d'olives indigènes donnent les mélanges biologiques primés de Naru. (Photo : Naru)

"L'absence d'humidité élevée pendant l'été réduit considérablement le risque d'infections fongiques et d'autres maladies pouvant affecter les oliviers, comme la tache des feuilles d'olivier et mouche des fruits», a ajouté Piscopo. "Les conditions climatiques de Naro sont idéales pour la production d'huiles d'olive extra vierge de haute qualité, avec un niveau élevé teneur en polyphénols, qui contribue aux propriétés antioxydantes de l’huile d’olive.

Bien que le climat d'Agrigente soit bien adapté à la culture de l'olivier, Piscopo a cité changement climatique comme un problème important, ainsi que les défis annuels d'une fertilisation et d'une taille minutieuses pour obtenir un rendement et une qualité maximum.

"La sécheresse est un problème important en Sicile et elle fait partie du changement climatique plus vaste en cours », a-t-elle déclaré. "Même s’il y a toujours eu une sécheresse au cours des années précédentes, elle n’a certainement pas atteint les niveaux que nous connaissons aujourd’hui. »

Pourtant, les olives sont une culture résiliente et les plantations de Piscopo sont plantées dans des sols bien drainés, ce qui, a-t-elle dit, contribue à réduire les conséquences de sécheresse.

"À des altitudes plus élevées, l’humidité atmosphérique est légèrement plus élevée que dans les plaines environnantes », a-t-elle déclaré. "Cela permet de maintenir une humidité relative plus élevée, réduisant ainsi l’évaporation et la consommation d’eau des arbres pendant les périodes de sécheresse.

Piscopo estime que l'amélioration de la santé des sols et le respect des meilleures pratiques durables sont des outils que les agriculteurs peuvent utiliser pour contrecarrer le impacts du changement climatique.

"Naru se concentre sur les pratiques agricoles durables donner la priorité à la santé des sols," dit-elle. "Cela inclut l’utilisation d’engrais organiques et de compost pour améliorer naturellement la fertilité du sol plutôt que de recourir à des produits chimiques synthétiques qui peuvent dégrader la qualité du sol au fil du temps. Le maintien d'un sol sain garantit que nos oliviers reçoivent une nutrition optimale et sont moins sensibles aux maladies et aux ravageurs.

"La promotion de la biodiversité est au cœur de notre approche agricole, qui crée des habitats naturels propices aux insectes utiles, des oiseaux et d'autres animaux sauvages », a ajouté Piscopo. "Cette biodiversité contribue à maintenir l’équilibre écologique, à améliorer les taux de pollinisation et à éliminer le besoin d’interventions chimiques.

Le timing de la récolte, qui est devenu beaucoup plus difficile ces dernières années en partie à cause des impacts du changement climatique, a constitué un autre défi important pour le producteur.

"La cueillette des olives à la maturité optimale est cruciale pour produire une huile d'olive extra vierge de haute qualité », a-t-elle déclaré. "Protéger le produit de l’oxydation et de la lumière pendant le stockage et l’emballage pour préserver sa fraîcheur est primordial, grâce à un nettoyage régulier des équipements essentiels.

La qualité pour tous producteur d'huile d'olive primé commence par l’olivier sur l’arbre. Dès lors, la qualité ne peut être réduite que lors de la récolte et de la mouture. En conséquence, Piscopo a déclaré que la récolte est l'étape la plus cruciale du processus à Naru.

"La récolte est soigneusement programmée pour garantir que les olives sont cueillies au stade optimal de maturité », a-t-elle déclaré. "Cette étape varie en fonction des caractéristiques souhaitées de l'huile d'olive (par exemple fruitée, robuste ou douce).

Piscopo insiste sur une récolte traditionnelle, avec des olives cueillies à la main ou avec des secoueurs électriques pour les retirer de l'arbre et les transporter au moulin rapidement mais délicatement pour préserver les olives et éviter de stresser l'arbre.

La qualité commence avec les olives, c'est pourquoi Piscopo accorde une attention méticuleuse au moment de la récolte et au tri des fruits. (Photo : Naru)

"Les opérateurs utilisent des filets puis déplacent les olives dans de très grands bacs contenant des nattes d'olives », a-t-elle déclaré. "Après environ quelques heures de travail, nous nous rendons immédiatement au moulin pour commencer le pressage (pendant que le reste de l'équipe continue la récolte), évitant ainsi la fermentation des olives, qui nuirait grandement à la qualité du produit final. Nous procédons donc à la récolte et au pressurage environ trois fois par jour.

Moudre les olives quelques heures après la récolte permet de minimiser l'oxydation et de préserver les saveurs et les arômes de l'huile obtenue.

"Les moulins à olives modernes utilisent souvent des méthodes d'extraction efficaces, telles que la centrifugation, pour extraire l'huile tout en minimisant l'oxydation », a déclaré Piscopo. "Le contrôle de la température pendant le traitement est essentiel pour éviter la dégradation des saveurs et des arômes de l'huile. Les méthodes de pressage à froid ou de traitement à des températures contrôlées [inférieures à 27 ºC] aident à conserver la qualité de l'huile.

"Cela aide à préserver les composés volatils et les nutriments présents dans les olives, en maintenant la saveur, l'arôme et les propriétés nutritionnelles de l'huile », a-t-elle ajouté.

Une fois produite, l’huile d’olive extra vierge est stockée dans des cuves en acier inoxydable et mise en bouteille sur demande.

"L'huile d'olive n'est jamais préemballée », a déclaré Piscopo. "Chaque fois qu'un client passe une commande, le type d'emballage choisi est rempli et la commande est immédiatement expédiée. Cela garantit que la saveur de l’huile reste constante tout au long de l’année, en préservant toutes ses caractéristiques, ce qui ne serait pas possible si l’huile était préemballée.

Bien que Piscopo estime que la production d'huile d'olive biologique est la bonne chose à faire sur le plan éthique, elle pense également que cela aide sa marque à se démarquer.

"J’adhère à ce que la nature nous offre et je m’oppose à l’utilisation de tout engrais susceptible d’augmenter la production mais ne garantissant pas la qualité ou la protection de la santé des consommateurs », a-t-elle déclaré. "Je ne suis pas intéressé par la production à grande échelle car cela compromet la qualité.

"Cette approche d'origine unique garantit la traçabilité et l'authenticité, permettant aux consommateurs de savoir exactement d'où vient leur huile d'olive », a ajouté Piscopo.

Parallèlement à la production biologique, Piscopo a assumé son rôle de marque dirigée par des femmes dans un secteur encore dominé principalement par les hommes.

Maria Piscopo a passé huit ans à transformer le bosquet de son père en une marque primée. (Photo : Naru)

"Un autre point fort de mon produit est qu’il s’agit d’une entreprise dirigée par des femmes », a-t-elle déclaré. "J'ai toujours considéré cela comme une force importante. Heureusement, de nombreuses femmes travaillent dans l'industrie de l'huile d'olive, mais je pense qu'il devrait y en avoir davantage.

"À mon avis, la présence des femmes dans cet environnement à prédominance masculine a apporté de nombreux avantages et attention, et c'est quelque chose dont je suis très fier », a ajouté Piscopo.

Plus tôt cette année, les efforts méticuleux de Piscopo ont porté leurs fruits lorsque sa première participation au NYIOOC World Olive Oil Competition, le plus grand concours mondial de qualité de l'huile d'olive, a gagné un Silver Award.

"Gagner le NYIOOC me remplit de joie et d'honneur », a-t-elle déclaré. « C'était extrêmement satisfaisant pour moi d'obtenir ce prix. Tous les sacrifices et améliorations apportés par moi et ma très petite équipe ont conduit à ce résultat.

Outre l'aspect agronomique, Piscopo a déclaré que réussir la commercialisation dans un domaine hautement compétitif est également un défi, en particulier pour les petits producteurs.

"Je travaille pour mettre en valeur l'authenticité de mon produit », a déclaré Piscopo. "J'ai travaillé dur pour établir l'identité de Naru sans aucune aide extérieure, en consacrant du temps aux consommateurs et aux clients, en construisant un réseau de personnes qui croient en moi et en Naru chaque année.

"Dès le début, je visais une position forte sur le marché pour mon produit, et je pense y être parvenu », a-t-elle ajouté. "Cependant, je pense toujours qu'il y a place à l'amélioration d'année en année, ce qui a été le cas avec Naru. J’ai travaillé dur pour améliorer sa qualité.

Piscopo a ajouté que les médias sociaux sont devenus une partie importante de ses efforts de marketing. Cela lui permet de présenter les produits et les récompenses de Naru tout en sensibilisant les consommateurs au changement climatique et cuisine à l'huile d'olive.

"J'ai également mis l'accent sur l'histoire et la tradition », a-t-elle déclaré. "A travers les réseaux sociaux, j'essaie à ma petite échelle d'éduquer sur le changement climatique et les mesures que j'adopte pour limiter ses effets. Je me concentre sur la durabilité et les pratiques agricoles visant à conserver et à respecter l’environnement, pierre angulaire de mon entreprise agricole.

"J'ai créé des collaborations et des partenariats avec des personnes du secteur alimentaire pour renforcer l'image du produit », a ajouté Piscopo. "J'ai opté pour la vente directe en ligne via le site Naru. Je participe aux événements et salons de l'industrie pour rencontrer directement les consommateurs, leur faire goûter le produit et raconter l'histoire de ma encore jeune entreprise.

En ce qui concerne l'avenir, Piscopo a déclaré qu'elle prévoyait de construire une usine dédiée à l'entreprise, offrant un contrôle accru du processus de production et un nouveau siège social.

"Il y a une ancienne ferme que j'ai l'intention de transformer en siège permanent de l'entreprise », a-t-elle déclaré. "Mon objectif est que cette installation soit autonome et autosuffisante en termes d’eau, d’électricité et de chauffage, dans le plein respect de l’environnement et qu’elle soit 100 pour cent écologique.