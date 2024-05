Souvent désignée comme le cœur vert de la Campanie pour sa beauté naturelle, la région historique d'Irpinia – correspondant approximativement à la province d'Avellino – possède une histoire de vins fins et de vins primés. huile d'olive extra vierge production.

"Nos plantations nous ont beaucoup apporté et la qualité de notre production nous a permis de nous faire connaître rapidement également sur le marché international », a déclaré Claudio De Luca, propriétaire de Case d'Alto.

Les consommateurs conscients de la qualité de l’huile d’olive constituent encore un groupe de niche et il reste beaucoup de communication à faire. Mais celui qui goûte une bonne huile d’olive extra vierge ne revient pas à une huile plus pauvre. - Claudio De Luca, propriétaire, Case d'Alto

Au départ, De Luca semblait destiné à poursuivre une carrière dans la finance. Pourtant, par un coup du sort, il a fondé la cave et l'oliveraie sur les sols argileux volcaniques riches en calcaire autour de sa ville natale, dans la région du sud de l'Italie.

"Je pensais travailler dans des banques après avoir obtenu mon diplôme en économie des intermédiaires financiers à l'Université de Pise en Toscane", a déclaré De Luca.

"Un jour, je suis retourné dans ma ville natale, où j'avais quelque chose à faire », a-t-il ajouté. "Je pensais que c’était temporaire, mais j’ai décidé de rester et de me consacrer à l’agriculture.

En 2011, De Luca a créé Case d'Alto en tant que ferme biologique nommée d'après la région réputée pour produire du Taurasi, un vin rouge issu de raisins Aglianico. Parallèlement à ce cépage, De Luca a commencé à produire un autre cépage autochtone, le Fiano, à partir d'anciennes vignes.

"Ma famille a toujours produit du vin et de l'huile d'olive pour la consommation domestique », a-t-il déclaré. "À cette époque, je voyageais souvent et j’ai fini par apprécier l’idée de rester et de travailler dans mon pays d’origine.

Claudio De Luca et son fils Leonardo inspectent les oliveraies. (Photo : Case d'Alto)

"Mon projet initial consistait à installer un grand système photovoltaïque sur une parcelle en jachère de plusieurs hectares à côté des vignes », a ajouté De Luca. "Mais à cause de problèmes bureaucratiques, tout a explosé et en 2012, j’ai décidé de planter 700 oliviers sur ce terrain vide. »

Dans l'intention de perpétuer la tradition familiale et de se concentrer sur la qualité, il a agrandi l'oliveraie et expérimenté jusqu'à réaliser la première récolte significative en 2016.

Aujourd'hui, la ferme compte 1,000 700 arbres et - autres seront bientôt plantés. Un bosquet centenaire à Grottaminarda, qui contient un mélange de variétés, se trouve au cœur de la propriété. Il était utilisé pour assurer un rendement constant d'année en année, avec la prédominance de Frantoio et d'Ogliarola Irpina.

Après avoir mené des enquêtes agronomiques à Flumeri, particulièrement adaptée à la production d'huile d'olive, De Luca a aménagé un verger de sept hectares composé principalement de Ravece autochtone. Il produit un mélange de Leccio del Corno, Leccino, Frantoio et d'autres variétés indigènes, dont le Marinese.

"Après avoir commencé à collaborer avec un importateur aux États-Unis, nous avons commencé à participer au NYIOOC avec notre monovariétal Ravece, qui a remporté trois prix, ce qui nous donne une grande satisfaction », a déclaré De Luca. "Au cours de la campagne 2022/23, nous avons connu une forte baisse de la production de vin, mais elle a été compensée par une excellente récolte d'olives, même au-delà des attentes, qui a abouti à un Gold Award.

Case d'Alto compte 1,000 700 arbres, dont la plupart sont des variétés indigènes, et prévoit d'en planter - supplémentaires prochainement. (Photo : Case d'Alto)

La principale caractéristique de Ravece est une note de feuilles de tomate verte ou de tomate, selon la maturité du fruit. Cela peut être accompagné de notes d'herbes, d'artichauts et de pommes, avec une amertume et un piquant vifs et persistants.

De Luca affirme que les huiles d'olive extra vierges Case d'Alto sont obtenues à partir de fruits pressés en six heures à Frantoio Barbieri, un moulin ultramoderne situé à Paternopoli, à dix kilomètres de la ferme. Selon la météo, la récolte commence généralement fin septembre et se termine à la mi-octobre.

"Bien que Ravece soit une variété à maturation tardive, nous prévoyons les opérations pour deux raisons principales », a déclaré De Luca. "Premièrement, il est sensible au mouche des fruits, et comme la gestion biologique du domaine nous oblige à mettre en place un modèle de prévention pour éviter ce ravageur, nous ne pouvons récolter les fruits qu'avant leur arrivée.

"Deuxièmement, le sol de Flumeri est principalement argileux, et lorsque les pluies commencent, cela peut poser des problèmes d'utilisation des véhicules », a-t-il ajouté. "Nous devons donc travailler dans des conditions météorologiques favorables. Néanmoins, une récolte précoce garantit des produits à haute teneur polyphénol contenu."

L'entreprise s'appuie également sur un système Agriculture 4.0 pour prévenir les infestations de mouches des olives. Ce système est constitué d'unités de surveillance installées dans l'oliveraie qui capturent des images et fournissent des informations météorologiques.

Agricole 4.0 L'agriculture 4.0, également connue sous le nom d'agriculture intelligente ou d'agriculture de précision, fait référence à l'intégration de technologies avancées et d'analyses de données dans les pratiques agricoles traditionnelles pour améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité. Cette approche agricole de nouvelle génération exploite des technologies de pointe telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), la robotique, les drones, l’imagerie satellite, les capteurs et l’analyse des mégadonnées pour optimiser divers aspects des opérations agricoles.

"De tels progrès conduisent à des coûts de production plus élevés, à quoi il faut ajouter des efforts supplémentaires, et donc des dépenses sont nécessaires pour travailler sur ces pentes abruptes », a déclaré De Luca.

"Cependant, tout cela est compensé par les hauts niveaux de qualité que nous pouvons garantir à nos consommateurs », a-t-il ajouté. "Les outils intelligents nous permettent également d’optimiser les ressources et d’être plus durables.

Les bosquets sont plantés sur des collines bien exposées entre 400 et 600 mètres d'altitude et ne nécessitent aucune irrigation, ce qui permet à l'entreprise d'utiliser moins d'eau et d'atteindre une plus grande durabilité environnementale.

La plupart des 1,000 - oliviers de l'entreprise sont des Ravece endémiques, que Case d'Alto utilise pour son monovariétal phare. (Photo : Case d'Alto)

"Je crois qu'aujourd'hui, être durable pour une entreprise est nécessaire non seulement pour faire face changement climatique", a déclaré DeLuca. "La préservation de la biodiversité et l’entretien du paysage sont strictement liés à la qualité de la production. Les bons produits proviennent d’environnements sains.

Il a ajouté que la préservation des paysages naturels contribue également à promouvoir l'oléotourisme. "Lorsque les gens visitent la ferme et que je les amène dans les vergers pour admirer ces arbres tout en dégustant une tranche de pain avec l'huile obtenue à partir de leurs fruits, ils repartent avec une expérience sensorielle époustouflante », a déclaré De Luca.

Il pense qu'il existe une synergie unique entre les producteurs de vin et d'huile d'olive, qui peuvent utiliser un produit comme une passerelle permettant aux consommateurs d'essayer l'autre.

"Je leur montre la différence entre une huile de mauvaise qualité et nos produits haut de gamme, et les réactions sont toujours positives, car ils sont émerveillés par leurs couleurs, leurs saveurs et leurs arômes », a déclaré De Luca.

"Les consommateurs conscients de la qualité de l'huile d'olive constituent encore un groupe de niche et il faut faire beaucoup de communication », a-t-il conclu. "Mais ceux qui essaient une bonne huile d’olive extra vierge ne reviennent pas à une huile de moindre qualité et, en effet, ils commencent toujours à exiger la plus haute qualité.