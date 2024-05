Des recherches récentes suggèrent qu'une récolteuse d'olives mécanique sur table combinant le secouage du tronc et de la canopée est plus efficace que l'une ou l'autre méthode seule.

Les étude a constaté que la méthode améliorait de 75 pour cent l’efficacité – mesurée en pourcentage de fruits retirés de l’arbre au fil du temps – de la récolte mécanique et produisait des fruits de meilleure qualité.

Ces dernières années, la production d’olives de table californiennes a considérablement diminué. L'étude a noté que cela est dû aux coûts de récolte manuelle, qui dépassent souvent 60 pour cent du revenu brut.

En conséquence, la méthode de récolte mécanique pourrait réduire considérablement les coûts de récolte et augmenter la viabilité économique du secteur des olives de table de l'État.

"Eh bien, rien dans la production forestière n’est une grande avancée ; il s'agit plutôt d'un progrès lent et régulier », a déclaré Louise Ferguson, auteur de l'étude et professeur au Département des sciences végétales de l'Université de Californie à Davis.

"La première étape ou avancée est que nous pouvons utiliser des shakers double face pistaches/pruneaux de manière assez économique pour récolter les olives de table, qui sont récoltées physiologiquement immatures et ont une force d'arrachage des fruits d'environ 0.5 kilogramme.

Ensuite, Ferguson a déclaré que les chercheurs étudiaient Accede, un composé libérant de l'éthylène fabriqué par Valent Chemical. Ce composé semble également augmenter l’efficacité des récolteuses qui secouent le tronc.

L'étude a évalué l'efficacité de la récolteuse en comparant un agitateur expérimental par contact avec le couvert forestier et un agitateur de tronc commercial. Les deux ont démontré une faible efficacité de récolte et aucune différence significative dans l’efficacité de la récolte entre les deux, avec une moyenne ne dépassant pas huit pour cent.

Cependant, la combinaison simultanée des deux méthodes de secouage a augmenté le prix par tonne gagné par le producteur de 63 pour cent par rapport au secouage du tronc et de 35 pour cent par rapport au secouage de la canopée.

Bien que la nouvelle méthode de récolte puisse changer la donne pour les olives de table, Ferguson a déclaré qu'elle n'augmenterait pas de manière significative l'efficacité de la récolte des olives pour l'huile d'olive.

"Les olives à huile sont physiologiquement matures et ont une force d'extraction des fruits beaucoup plus faible », a-t-elle déclaré. "Les machines à contact avec la canopée semblent être très efficaces, le secoueur de tronc n'est donc pas une innovation pour elles. Les cultivars d'huile d'olive actuels ont été sélectionnés pour des agitateurs de contact très efficaces sur la canopée.

"Cependant, Accede pourrait très probablement être quelque chose qu'ils pourraient utiliser, car même avec une efficacité de récolte élevée, obtenir même deux à huit pour cent d'olives en plus de l'arbre au moment de la récolte serait significatif », a ajouté Ferguson.

La récolteuse à tronc vibrant utilisée dans la recherche est disponible à l'achat ou à la récolte sous contrat, mais Accede est encore en phase d'essai sur le terrain.

Selon études de coûts À l'UC Davis, la récolte manuelle peut représenter jusqu'à 80 pour cent de la main-d'œuvre des olives de table et 60 pour cent des coûts de production.

Les résultats de la nouvelle étude pourraient inverser le déclin de la principale olive de table de Californie, Manzanillo, qui a diminué au cours des trois dernières décennies en raison de la hausse des coûts de main-d'œuvre et de la rareté.

Cependant, une planification minutieuse est nécessaire pour faire passer une oliveraie de la récolte manuelle à la récolte mécanique.

Selon Amanda Bailey, directrice générale de l'Olive Center basé en Australie, le changement implique un changement substantiel dans la récolte et la taille ainsi que dans la gestion de la logistique de transformation d'une augmentation significative du fruit dans un laps de temps plus court – environ 500 kilogrammes par heure.

Même si la récolte mécanique promet de meilleurs rendements, elle ne peut pas se faire de manière isolée. "Il n’y a pas de récolte mécanique sans adaptation du verger et de la canopée », a déclaré Ferguson, paraphrasant l’ingénieur israélien en récolte mécanique Yoav Sarig.

Premièrement, les arbres doivent être plantés dans des haies plus rapprochées – 200 à 250 arbres par acre (490 à 620 arbres par hectare) par rapport aux 96 arbres traditionnels par acre (237 arbres par hectare).

Les arbres doivent être élagués mécaniquement pour conserver la hauteur, la largeur et le volume récoltables. De plus, une taille manuelle minimale doit être effectuée pour permettre à la lumière de pénétrer dans la canopée et de produire des fleurs et des fruits.

"Nous avons démontré que la récolte mécanique produit la plus grande efficacité ; cependant, l'industrie pétrolière n'en a pas besoin, et aucun fabricant ne va produire une nouvelle machine pour l'industrie des tables de 12,400 5,020 acres (- - hectares), a déclaré Ferguson.

"En fin de compte… les deux industries ont du mal à obtenir les cinq tonnes par acre (12 tonnes par hectare) nécessaires à la durabilité économique », a-t-elle ajouté. "C’est pourquoi une récolte mécanique efficace et d’éventuels agents d’abscission qui diminuent la force d’arrachage des fruits et augmentent l’efficacité de la récolte sont d’un tel intérêt.