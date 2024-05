Les producteurs espagnols célèbrent une finition primée après une récolte exigeante

Les oléiculteurs et les meuniers d'Espagne, le plus grand pays producteur d'huile d'olive au monde, ont une fois de plus surmonté des températures extrêmes et un temps sec pour produire une production de classe mondiale. huile d'olive extra vierge.

Quatre-vingt-deux marques d'huile d'olive extra vierge de six communautés autonomes ont été récompensées au 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Nous pouvons constater que tout notre travail acharné porte ses fruits (en remportant deux Gold Awards) et que les siècles de tradition oléicole n'ont pas été gaspillés pour la famille Valdueza. - John Cancilla, directeur commercial, Marqués de Valdueza

Selon les dernières données, l'Espagne a produit 846,800 2023 tonnes au cours de la campagne agricole 24/-, ce qui est nettement inférieur à la moyenne des cinq dernières années, mais bien supérieur à la mauvaise récolte historique de l'année dernière.

Les agriculteurs et les meuniers ont surmonté la combinaison de nombreux oliviers produisant moins de fruits et de niveaux d'accumulation d'huile plus faibles en raison des variations extrêmes de température printanière et des impacts de la sécheresse.

Les températures élevées en automne, lorsque de nombreux producteurs ont commencé leurs récoltes précoces, ont également compliqué les efforts visant à produire une huile d'olive extra vierge primée.

Cela était particulièrement vrai en Andalousie, la plus grande région productrice d'huile d'olive d'Espagne, où les deux tiers des prix du Concours mondial du pays ont été remportés. La plus grande communauté autonome d'Espagne a produit 574,295 2023 tonnes au cours de la campagne agricole 24/-.

"Cette année a été particulièrement difficile car les températures élevées d'octobre ont rendu difficile la synthèse de l'huile par l'olivier et l'extraction à froid dans le moulin », a déclaré Juan Ignacio, directeur général de La Olivilla, qui a remporté son dixième prix consécutif au Concours Mondial pour Dehesa de la Sabina.

Il a décrit le fait d'avoir remporté le Gold Award pour le Picual biologique d'intensité moyenne comme "la fin la plus heureuse »après un "récolte compliquée.

"Ce prix nous permet de consolider et positionner Dehesa de la Sabina comme référence sur le marché international et différencier notre huile des autres », a ajouté Ignacio.

Confrère producteur andalou Luque Ecológico a également célébré la victoire d'un Gold Award au 2024 NYIOOC.

Juan Manuel Luque, Belen Luque et Rafael Gálvez (Photo : Luque Ecológico)

De même, les agriculteurs biologiques ont surmonté des températures élevées et la sécheresse pour remporter une neuvième récompense consécutive. Pourtant, ils ont admis que l’entreprise produisait environ la moitié de la quantité d’huile d’olive qu’elle produirait au cours d’une année moyenne.

Tout en remportant des prix au la concurrence donne raison la capacité de la production biologique et durable à atteindre une qualité élevée et constante, le responsable des ventes et de la qualité, Rafael Gálvez, a déclaré que ces prix comptent également parmi les meilleurs outils de marketing.

"Ces récompenses sont sans aucun doute des outils de marketing qui aident les entreprises à positionner leurs produits comme étant de haute qualité et appréciés par les clients », a-t-il déclaré. "Cela contribue à positionner l’image de l’entreprise et à faciliter les ventes.

De l'autre côté de l'Espagne, les agriculteurs et les meuniers de Catalogne se classent au deuxième rang en termes de revenus. NYIOOC récompenses avec 12.

Pendant la récolte, les producteurs de la communauté autonome, la quatrième région productrice d'Espagne, ont également surmonté une grave sécheresse, notamment des restrictions d'eau dans la moitié orientale de la Catalogne.

"Gagner le Silver Award à NYIOOC est un honneur pour nous », a déclaré Alba Comadran Turu, porte-parole de la société basée à Lleida. Guadea. "Il reconnaît notre engagement constant envers l’excellence et la qualité à chaque étape de notre processus de production. Nous sommes fiers que nos efforts se reflètent dans ce prix prestigieux.

Gerard Camps, directeur général de Gaudea (Photo : Gaudea)

Elle a ajouté, "Nous sommes confrontés à divers défis dans la production de notre huile d'olive extra vierge de haute qualité. "Des conditions météorologiques variables à la sélection méticuleuse des olives, chaque étape du processus présente ses propres défis.

Gaudea est spécialisée dans la production Arbequina monovariétale huile d'olive extra vierge bénéficiant de la certification Appellation d'Origine Protégée Les Garrigues. Comadran a déclaré avoir gagné au NYIOOC contribueront à accroître la visibilité de leur marque à l’international.

"Nous sommes convaincus que le NYIOOC Ce prix aura un impact significatif sur notre marque, en particulier sur le marché international », a-t-elle déclaré. "Nous espérons que cette reconnaissance nous ouvrira de nouvelles opportunités sur le marché et renforcera notre position dans la production d'huiles d'olive de première qualité.

Situés à moins de 200 kilomètres des côtes catalanes, les producteurs de Majorque, dans les îles Baléares, se sont réunis pour remporter trois prix au Concours Mondial.

Son Maragues 1921 a célébré son Empeltre biologique primé, récolté dans des oliveraies en terrasses dans les montagnes de Tramuntana. (Photo : Fils Moragues 1921)

"C'est un honneur d'avoir obtenu ce prix, que nous considérons comme une reconnaissance de notre amélioration constante dans notre recherche de l'excellence », a déclaré Mariano Valdés.

Le directeur général de Fils Moragues 1921 a salué le Gold Award de l'entreprise pour un support biologique Empeltre. "Cette distinction confirme que nous sommes sur la bonne voie », a-t-il déclaré.

L'entreprise se concentre sur la production d'huile d'olive à partir d'arbres centenaires cultivés de manière biologique sur des terrasses en pierre sèche au cœur des montagnes de Tramuntana.

"Cette année, nous avons eu de la chance en termes de météo et la saison a été bonne », a déclaré Valdés. "Cependant, l’instabilité climatique croissante, les précipitations irrégulières, les hivers doux et les étés extrêmes rendent de plus en plus difficile la survie de ce précieux patrimoine naturel et culturel.

Son Moragues 1921 se développe sur de nouveaux marchés et Valdés estime que ce prix aidera l'entreprise à attirer de nouveaux clients.

"Connaissant le prestige que confère cette distinction, nous prévoyons un élan important dans la consolidation de notre marque, qui ne pourrait pas arriver à un meilleur moment », a-t-il déclaré.

Sur le continent espagnol, les producteurs de Castille-La Manche, la deuxième région productrice du pays, ont célébré neuf victoires NYIOOC prix.

Parmi les gagnants figuraient plus de 750 familles qui composent la coopérative sociale Olivarera de Valdepeñas, également connue sous le nom Colival, qui a remporté un Gold Award pour une Arbequina moyenne.

La sécheresse et les températures élevées ont entraîné une baisse de la production mais une amélioration de la qualité organoleptique pour les membres de Colival. (Photo : Colival)

"Notre succès réside dans le travail d'équipe avec l'agriculteur », a déclaré Eva Díaz, porte-parole de la coopérative.

Étant donné que l'huile d'olive extra vierge commence par des fruits de haute qualité, elle a félicité les agriculteurs membres pour leur rôle crucial dans une autre saison réussie à Valdepeñas, à environ deux heures au sud de Madrid.

"Nous conseillons l'agriculteur sur le moment optimal de la récolte, sacrifiant les performances en échange de la qualité », a déclaré Díaz. "De cette façon, nous obtenons du jus d’olive aux qualités organoleptiques différentes des autres huiles. Au moulin à huile, nous chouchoutons les olives, en travaillant sans température, un processus rapide et en obtenant un produit plein de polyphénols. »

Même si Castilla-La Mancha n'a pas été épargnée par les effets de la chaleur et de la sécheresse, Díaz a déclaré que le stress hydrique avait contribué au succès de la coopérative lors de la compétition mondiale.

"Castilla-La Mancha a connu une grave sécheresse et des températures très sèches en été, ce qui a provoqué un stress hydrique dans les fruits et, par conséquent, a conduit au piquant et à l'amertume de l'huile », a-t-elle déclaré.

Díaz estime que le succès durable au Concours mondial – Colival a été récompensé lors de chacune des neuf dernières éditions du concours – aide la coopérative à exporter sur le lucratif marché nord-américain.

Elle a dit, "L'impact se traduit par une stratégie marketing et commerciale dans la zone nord-américaine. Les récompenses sont un positionnement de marque.

En Estrémadure voisine – la troisième région productrice d'Espagne, qui a connu la plus grande augmentation de la production pour la campagne 2023/24 – l’équipe derrière Marquis de Valdueza a également célébré le rôle que joueraient leurs deux derniers prix du Concours mondial dans l'exportation de leurs produits.

Alonso et Fadrique Perales (Photo : Marqués de Valdueza)

L'entreprise, issue de la maison Álvarez de Toledo et qui produit de l'huile d'olive depuis 1624, a célébré le Récompenses d'or pour une paire de mélanges moyens : ses marques phares Maqués de Valdueza et Merula.

"En recevant constamment NYIOOC récompenses, nous avons pu donner la preuve tangible au marché que Marqués de Valdueza est une huile d'olive qui peut être classée parmi les meilleures au monde », a déclaré le directeur commercial John Cancilla. "Nous estimons que cette distinction a rehaussé le prestige de notre huile et, en retour, a favorisé les ventes sur le marché américain très compétitif.

Contestant les défis rencontrés dans la production de son huile d'olive extra vierge, Cancilla a attribué le succès de l'entreprise à une agriculture et une mouture verticalement intégrées qui lui permettent de contrôler la qualité à chaque étape du processus.

"L'élément le plus significatif qui nous a donné cette huile exceptionnelle est l'application constante de notre méthode de production intégrée », a confirmé Cancilla. "Cette méthode implique une planification minutieuse et l'exécution de normes et de procédures qui nous donnent une huile d'olive Marqués de Valdueza capable de remporter de manière constante le NYIOOC Gold Award, année après année.

"Nous pouvons voir que tout notre travail acharné porte ses fruits et que les siècles de tradition oléicole n'ont pas été gaspillés pour la famille Valdueza », a-t-il conclu.