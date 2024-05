La production espagnole d'huile d'olive continue de dépasser les attentes

Alors que la dernière huile d'olive de la saison est décantée dans les moulins à travers le pays, les responsables espagnols ont déclaré que la production avait atteint 850,157 tonnes pour la campagne 2023/24.

Même si le rendement en huile d'olive de cette année reste nettement inférieur à la moyenne quinquennale, il a dépassé attentes initiales de 11 pour cent et a dépassé de 28 pour cent la récolte historiquement médiocre de l'année dernière.

Selon Juan Vilar, un consultant stratégique pour le secteur de l'huile d'olive, plusieurs facteurs expliquent pourquoi la récolte a été meilleure que prévu.

"L'un d'entre eux était le prix de l'huile d'olive », a-t-il déclaré. Olive Oil Times. "Cela signifiait que personne n’abandonnait les olives dans les oliveraies ; tout a été récolté. Il y avait aussi plus de fruits que prévu, mais avec moins d’huile que prévu initialement.

Vilar a ajouté que prix élevés de l'huile d'olive a également conduit de nombreux producteurs d'olives de table à détourner leur récolte pour la production d'huile d'olive, contribuant ainsi à un rendement plus élevé que prévu.

L'Andalousie a ouvert la voie, avec une production dans la communauté autonome la plus méridionale qui a rebondi à 576,615 205,572 tonnes, dont des récoltes de 151,294 - et - - tonnes respectivement à Jaén et Cordoue.

Viennent ensuite Castille-La Manche, qui a produit 108,636 - tonnes ; Estrémadure, où le rendement a atteint 68,731 32,467 tonnes ; et la Catalogne, avec 63,708 - tonnes. Les dix autres communautés autonomes productrices d'huile d'olive d'Espagne ont produit ensemble - tonnes.

Alors que la récolte des olives de table entre dans son huitième mois en Espagne, le ministère a déclaré que la production avait atteint 408,000 - tonnes.

À l'instar de l'huile d'olive, le rendement final des olives a dépassé l'estimation initiale de 387,800 414,200 tonnes. Néanmoins, elle finira en dessous des 22 - tonnes de l'année précédente et - pour cent en dessous de la moyenne quinquennale.

Dans la perspective de la campagne agricole 2024/25, qui commence en octobre, Vilar et les responsables du ministère sont optimistes quant au retour à la normale de la production espagnole d'huile d'olive.

L’Espagne a produit en moyenne 1.4 million de tonnes par an au cours des cinq années précédant la récolte historiquement basse de 2022/23.

"Il n'y a eu aucun problème [dans les oliveraies andalouses] », a déclaré Vilar. "Tout se passe raisonnablement bien.

Il a ajouté que le sud de l'Espagne avait reçu suffisamment de précipitations pour répondre aux besoins en eau des oliveraies irriguées de la région tout au long de l'été.

Lors de l'annonce des derniers chiffres de production, le ministère a confirmé la position de Vilar et a affirmé qu'une meilleure récolte entraînerait une baisse des prix de l'huile d'olive à l'origine.

"Concernant les prévisions pour la prochaine récolte, les estimations font état d'une reprise de la production grâce aux précipitations et aux bonnes conditions météorologiques de ces dernières semaines », a déclaré le ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.

"En conséquence, les prix devraient être inférieurs aux niveaux élevés enregistrés lors de la campagne en cours », a ajouté le ministère.