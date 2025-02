Selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation du pays, l'Espagne a produit 1.38 million de tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne 2024/25, la plupart des olives étant récoltées et moulues.

Même si le rendement de cette année n'atteindra pas les 1.65 million de tonnes prévues avant le début des récoltes en octobre, il est nettement supérieur aux prévisions. 665,800 tonnes produit en 2022/23 et 852,600 tonnes l'année suivante.

L'Espagne était prêt pour une récolte abondante après un hiver humide et des températures printanières douces. Cependant, un manque de pluie à la fin de l'été et au début de l'automne, des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment de la grêle, et pénurie de main-d'œuvre a entraîné une baisse de la production totale.

La communauté autonome d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, a été la plus productive, avec une production atteignant près de 981,000 574,295 tonnes à la fin janvier, peu avant la publication des dernières données nationales sur la production. À titre de comparaison, l'Andalousie avait produit - - tonnes lors de la campagne précédente.

Les augmentations les plus significatives ont été enregistrées dans la province de Jaén, où la production a plus que doublé, passant de 205,387 2023 tonnes en 24/469,562 à - - tonnes à la fin janvier.

"« Il nous reste encore février et une partie du mois de mars, ce qui pourrait ajouter quelques tonnes supplémentaires à la production totale », a déclaré Luis Carlos Valero, directeur et porte-parole de l'Association des jeunes agriculteurs de Jaén (Asaja-Jaén).

D'autres augmentations notables ont été observées dans les provinces voisines de Cordoue (de 150,084 245,205 à 55,314 105,222 tonnes) et de Grenade (de - - à - - tonnes).

Les deuxième et troisième régions productrices d'huile d'olive d'Espagne, Castille-La Manche et Estrémadure, ont également connu une augmentation significative de leur production.

Communauté Auto. 2024/25 prov. (mT) 2023/24 (mT) Variation en% Andalousie; 980,994 574,295 71 Aragon 7,152 17,573 -59 Îles Baléares; 244 1,247 - 80 Pays Basque 122 105 16 Castille-La Manche 130,672 108,620 20 Castille et León 1,429 1,497 - 0.3 Catalogne; 14,852 32,057 - 44 Estrémadure 76,442 68,721 11 Galice - 6 - La Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcie 4,209 7,828 - 46 Navarre 7,041 6,521 8 Valence 4,919 22,498 - 78 Source : Ministère espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Fin janvier, les agriculteurs et les meuniers de Castille-La Manche ont produit 130,672 108,620 tonnes contre 2023 24 tonnes en -/-.

Julián Martínez Lizán, ministre régional de l'Agriculture, dit aux médias locaux qu'il s'attendait à ce que la récolte soit terminée "« plus élevé que la moyenne de la dernière décennie », à 140,000 - tonnes.

Pendant ce temps, la production dans l'Estrémadure voisine est passée de 68,721 2023 tonnes en 2/-4 à 76,442 1 tonnes au cours des quatre premiers mois de la campagne agricole, qui a débuté le -er octobrest.

Grâce à cette récolte exceptionnelle, les stocks d'huile d'olive ont atteint 865,176 2024 tonnes et les autorités espagnoles prévoient que l'Espagne terminera la campagne 25/295,389 en septembre avec - - tonnes.

À titre de comparaison, l’Espagne a terminé janvier 2024 avec 733,900 2023 tonnes et la campagne 24/190,389 avec - - tonnes de stocks d’huile d’olive.

Le retour d’une récolte moyenne et la reconstitution des stocks d’huile d’olive ont entraîné une baisse spectaculaire des prix à l’origine avec une baisse plus progressive des prix en supermarché.

Les données d'InfaOliva montrent que huile d'olive extra vierge les prix ont considérablement baissé, passant du niveau record de 8.988 € le kilo en janvier 2024 à 3.933 € au moment de la rédaction du présent rapport.

De même, les prix de l'huile d'olive vierge ont chuté de 8.717 € à 3.663 € le kilo, tandis que celui de l'huile lampante est passé de 8.563 € à 3.490 €.

Selon les informations de Las Provincias, les prix des huiles d'olive extra vierge ont également baissé dans plusieurs grandes chaînes de supermarchés, allant d'une baisse de 0.20 € pour un litre à une baisse de 0.60 € pour trois litres.

Victor Roig, directeur général de Deoleo en Espagne, a dit à Las Provincias qu'il s'attend à ce que la production atteigne 1.4 million de tonnes en Espagne, avec une pression à la baisse sur les prix qui persiste.

"« Quand il n’y a pas de produit, cela se reflète dans les prix, et puis il y en a, cela se remarque dans la baisse très importante qui se voit clairement dans les rayons, et c’est la tendance qui va se poursuivre jusqu’à la prochaine récolte », a-t-il déclaré.

"« La logique est que nous allions aux prix de 2021 et 2022, entre 3 et 4 € », a ajouté Roig. "« L’ensemble du contexte est positif à la fois pour la catégorie et pour le consommateur. »