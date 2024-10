Les agriculteurs sud-africains profitent d'une reprise de la production

Les producteurs d’olives d’Afrique du Sud ont connu une récolte fructueuse, les volumes de production ayant atteint leur plus haut niveau ces dernières années.

"« La saison des olives 2024 pour les producteurs sud-africains a été très fructueuse », a déclaré Wendy Petersen, directrice générale de SA Olive, une association industrielle.

La production d'huile d'olive en Afrique du Sud est estimée à 1.6 million de litres au cours de la campagne 2023/24, soit une augmentation significative par rapport à la 1.2 million de litres rapporté l'année précédente. La production annuelle fluctue généralement entre 1.5 et deux millions de litres.

"Nous avons constaté une augmentation moyenne globale de la part des producteurs comprise entre 20 et - pour cent, la qualité de la huile d'olive extra vierge « C’est très bien », a déclaré Petersen. "La qualité exceptionnelle des olives de table et de l'huile d'olive extra vierge de cette saison souligne le dévouement et le travail acharné de nos producteurs.

"« Cela reflète également les conditions de croissance favorables et l’expertise qui ont contribué à atteindre des normes aussi élevées », a-t-elle ajouté.

La succès grandissant des producteurs d'olives sud-africains sur la scène internationale, comme lors de NYIOOC World Olive Oil Competition, indique un changement d’orientation vers la qualité.

Ces résultats démontrent également la résilience de la filière oléicole locale, qui a surmonté de nombreux défis tout au long de la saison.

"« Les coûts élevés des intrants continuent de constituer un défi important pour nos producteurs », a déclaré Petersen. "« L’électricité et les coûts des intrants demeurent des obstacles majeurs dans l’agriculture, et l’industrie oléicole ne fait pas exception », a-t-elle ajouté, faisant référence aux fréquentes pannes de courant qui frappent le pays.

"« L’industrie de l’olive est également une industrie à forte intensité de main-d’œuvre, ce qui affecte directement le prix du produit », explique Peterson. "« Outre les effets sur les prix, cela affecte aussi directement la qualité du produit final s’il n’est pas transformé immédiatement après la récolte. »

L’Afrique du Sud importe de grandes quantités d’huile d’olive extra vierge de l’étranger et sa production nette est inférieure à sa consommation.

La concurrence des produits étrangers exerce une pression supplémentaire sur le marché local de l’huile d’olive extra vierge.

"« En Afrique du Sud, nos producteurs ne bénéficient pas du soutien du gouvernement, comme c’est le cas dans d’autres pays producteurs d’huile d’olive », a déclaré Petersen.

"« Ces pressions sur les prix ont entraîné l’arrivée d’huiles importées moins chères dans les rayons des magasins sud-africains et ont obligé les producteurs sud-africains à concurrencer un produit importé subventionné, moins cher et de qualité inférieure », a-t-elle ajouté.

De plus, le prix des huiles d’olive sud-africaines, en particulier de l’huile d’olive extra vierge, est directement impacté par le fait que ces produits ne sont pas assujettis à la TVA.

"« Cela a une influence sur la compétitivité du marché. D’autres huiles végétales et de graines sont soumises à la TVA zéro, ce qui rend la comparaison des prix inéquitable », a ajouté Petersen, laissant entendre que les consommateurs sont toujours très attentifs aux prix.

Brenda Wilkinson a déclaré que la récolte précoce de Rio Largo a permis d'éviter certains problèmes climatiques rencontrés par d'autres producteurs. (Photo : Rio Largo Olive Estate)

Babylonstoren, un ferme historique Situé au pied du Simonsberg, dans la vallée viticole de Franschhoek en Afrique du Sud, il a rapporté d'excellents résultats pour la saison.

"« Dans l'ensemble, la quantité et la qualité de la production ont été excellentes », a déclaré Petrus van Eeden, spécialiste de l'huile d'olive chez Babylonstoren. "Nous avons constaté une légère augmentation des volumes par rapport à 2023, notamment avec nos olives Frantoio, car davantage de nos arbres ont atteint la maturité.

"« Le redressement a été meilleur que prévu », a-t-il ajouté. "« La qualité était excellente, l’huile répondant à nos normes élevées et démontrant des caractéristiques prometteuses en termes de profil aromatique. »

La ferme a dû faire face à des défis, notamment une chaleur estivale prolongée et des pluies de fin d’hiver. "« La chaleur a créé un stress sur les cultures, tandis que les pluies tardives ont eu un impact sur la dernière partie de la récolte, rendant difficile sa réalisation comme prévu », a déclaré van Eeden.

À Rio Largo, un plusieurs fois primé Producteur d'huile d'olive dans la vallée de Scherpenheuwel, dans le Cap occidental, la ferme prévoyait une récolte plus lente que sa récolte record de 2023.

"« La qualité était exceptionnelle et nous avons pu récolter tôt avant les fortes pluies hivernales », a déclaré la copropriétaire Brenda Wilkinson. "Certains de nos collègues producteurs ayant de grosses récoltes ont été touchés par des inondations et des conditions météorologiques humides plus tard dans la saison, ce qui a eu un impact négatif sur la qualité.

"Nos huiles d'olive s'affichent plus haut polyphénols mais est resté équilibré avec de très bons rendements pétroliers », a-t-elle ajouté. "« Dans l’ensemble, nos huiles d’olive ont donné de bons arômes et une sensation en bouche très nette avec un piquant persistant. »

Rio Largo a dû faire face à des délestages, un euphémisme pour désigner des coupures de courant planifiées par l'État comme tant d'autres.

"« C’est un défi pour la plupart des Sud-Africains », a déclaré Wilkinson. "Dans notre cas, cela a été surmonté grâce à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et d’un générateur diesel dans le domaine.

Dans certaines régions, les mauvaises conditions climatiques et le manque de fiabilité des services ont eu des conséquences plus graves, les attentes étant plus élevées que les résultats réels.

Alors que de nombreux producteurs ont connu une récolte difficile, les problèmes climatiques ont entraîné pour certains un rendement inférieur aux attentes. (Photo : Darling Olives)

"« Ce fut une saison de récolte difficile en période de forte demande d'huiles d'olive », a déclaré Nicole Koen, responsable de production chez Darling Olives. "« La récolte a été bien plus faible que ce que nous avions espéré. »

Darling Olives, situé à environ 70 kilomètres au nord du Cap, est un producteur bien connu d'huile d'olive extra vierge et d'olives de table.

"« Le plus grand défi pour nous a été de récolter suffisamment de volumes pour servir le marché », a déclaré Koen.

Il a ajouté qu’une sensibilisation accrue des consommateurs est essentielle pour le marché de l’huile d’olive haut de gamme.

"« Bien que les prix des olives extra vierges restent plus élevés que d'habitude, nous constatons que les consommateurs achètent toujours des huiles d'olive extra vierges de haute qualité », a noté Koen.

Van Eeden de Babylonstoren a également souligné que la sensibilisation des consommateurs devrait être la priorité des producteurs de haute qualité.

"« Il y a encore de la place pour plus d’éducation et d’engagement », a-t-il déclaré. "« À mesure que les gens deviennent plus soucieux de leur santé et curieux de la qualité culinaire, ils commencent à apprécier les bienfaits et la polyvalence de l’huile d’olive. »

Le spécialiste de l'huile d'olive de l'entreprise a averti que le prix poussait certains clients à essayer des alternatives abordables, comme l'huile d'avocat.

"« Je pense que l’oléotourisme pourrait considérablement accroître la notoriété à plus grande échelle en proposant des expériences d’apprentissage pratiques et des dégustations, ce qui renforcerait l’appréciation des consommateurs », a déclaré van Eeden.

"« En fin de compte, la passion pour l’huile d’olive, partagée à travers des histoires et des expériences authentiques, favorisera une plus grande sensibilisation et une plus grande fidélité des consommateurs », a-t-il conclu.