Les marques sud-africaines brillent à nouveau lors d'une compétition mondiale

Les producteurs d'huile d'olive d'Afrique du Sud célèbrent leur deuxième meilleure performance au NYIOOC World Olive Oil Competition, remportant 12 prix (sept d'or et cinq d'argent) parmi 19 candidatures.

Les participants du pays le plus austral de l’Afrique ont établi leur position dans la compétition, améliorant lentement mais régulièrement leur classement parmi les pays de l’hémisphère sud.

Bien que le pays soit encore un producteur relativement petit par rapport aux autres pays situés sous l'équateur, les Sud-Africains se concentrent de plus en plus sur la qualité. huile d'olive extra vierge:L'année dernière, les producteurs ont gagné un record de 16 récompenses parmi 16 candidatures au Concours Mondial.

Selon l'Association sud-africaine de l'industrie oléicole (SA Olive), 95 pour cent de l'huile d'olive produite en Afrique du Sud chaque année est classée comme extra vierge.

La qualité obtenue par les producteurs d’huile d’olive sud-africains au fil des ans a également attiré l’attention des professionnels locaux à la recherche des meilleures huiles pour leurs entreprises.

"« Nous obtenons des produits artisanaux et fantastiques », a déclaré le chef et restaurateur du Cap, Christophe Dehosse. "Il n’y a aucune raison d’acheter une huile d’olive qui vient d’Europe, à 10,000 - kilomètres.

Les agriculteurs du pays se sont également lancés dans la culture de l'olivier, faisant de l'oléiculture le sous-secteur agricole qui connaît le développement le plus rapide du pays, avec un taux de croissance annuel de 20 %.

Dans le Campagne agricole 2024, qui s'est déroulée approximativement de la mi-mars au début juillet, les agriculteurs et les meuniers d'Afrique du Sud ont bénéficié à la fois d'une récolte exceptionnelle d'huile d'olive de 1.6 million de litres (environ 1,760 - tonnes) et d'huiles fraîches de haute qualité dans la plupart des régions productrices du pays.

Le secteur a toutefois dû surmonter les difficultés engendrées par des conditions météorologiques capricieuses et des pannes de courant fréquentes dues aux pannes du réseau électrique du pays. Cela a obligé les producteurs à concevoir et à exécuter soigneusement leurs opérations pour assurer la récolte et le broyage corrects des olives.

Situé entre la ville historique de Stellenbosch et la vallée de Banhoek dans la région du Cap occidental du pays, Olives Tokara a bravé les conditions défavorables pendant la récolte pour remporter un Gold Award pour son mélange de substrats biologiques homonyme à partir de variétés italiennes.

Les olives Tokara ont remporté un Gold Award pour leur mélange moyen élaboré à partir de variétés d'olives italiennes. (Photo : Tokara Olives)

"L'équipe de Tokara est très enthousiaste, car c'était une grande réussite de remporter un Gold Award au NYIOOC« , a déclaré Gert van Dyk, directeur des opérations de l'entreprise. "« C'est un moment formidable pour célébrer le succès et motiver tout le monde à continuer à viser l'excellence à l'avenir. »

Van Dyk a noté que la route vers le succès de Tokara a été cahoteuse cette année, avec des conditions météorologiques extrêmes et un manque de pluie ayant un impact sur la récolte d'huile d'olive de l'entreprise.

"« La nature a contribué à quelques défis extrêmes pendant la récolte, car nous avons subi d'importantes pertes de récolte en raison d'une violente tempête de vent début avril, tandis que nos précipitations hivernales normales étaient absentes pendant la récolte », a-t-il déclaré.

"« Ces phénomènes ont contribué à accélérer la maturation de notre récolte d’olives, obligeant notre moulin à huile à traiter un volume d’olives par jour plus important que la normale », a ajouté van Dyk.

Investissements Mardouw, un autre producteur basé dans le Cap occidental où 95 pour cent de l'huile d'olive du pays est produite, a répété son succès lors du concours de l'année dernière, remportant une autre paire de Gold Awards cette année.

Mardouw Investments a remporté des prix de la World Competition au cours de chacune des six dernières années. (Photo : Mardouw Investments)

Mardouw a été récompensé pour son mélange éponyme moyen d'olives Favolosa et Coratina et son monovariétal d'olives Frantoio, prolongeant ainsi sa séquence de victoires au Concours Mondial.

"« Ces récompenses signifient beaucoup pour nous », a déclaré le directeur général Philip King. "Nous avons toujours cru que nous produisions une huile d'olive extra vierge de classe mondiale et que nous avons reçu deux prix d'or lors d'un concours aussi prestigieux que NYIOOC c'est encore un immense honneur. Cela aussi démontre notre cohérence comme nous l'avons été pendant six années consécutives depuis 2019. »

Publicité

Publicité

La variété relativement récente Favolosa, FS17, a été initialement développée en Italie dans les années 1980 à partir du cultivar Frantoio et est considérée comme résistante à la bactérie Xylella fastidiosa. Les fruits de ce cultivar sont de taille moyenne, de couleur rouge vin à maturité et ont une teneur en polyphénols moyenne à élevée.

Le roi a déclaré que Mardouw cherche également à augmenter ses exportations et prévoit d'utiliser l' NYIOOC les récompenses qu'elle a reçues en tant que nouveau bélier du marché.

"« Nous souhaitons développer notre activité d’exportation avec une focalisation stratégique sur la côte Est des États-Unis », a-t-il déclaré. "Je suis convaincu que notre régularité dans nos bonnes performances dans le NYIOOC « Les six dernières années nous aideront à pénétrer notre marché cible. »

Pour Loyiso Manga, 39 ans, propriétaire de Ubuntu de la capitale du pays, Le Cap, remportant un prix du NYIOOC C'était le rêve d'une vie devenu réalité.

Le père de la démocratie sud-africaine, Nelson Mandela, a rendu célèbre le mot Ubuntu, qui signifie compassion et bonté. (Photo : Ubuntu)

"« Je suis excité et fier », a déclaré Manga après recevoir un Silver Award pour un mélange délicat, commercialisé dans une bouteille distinctement décorée de motifs africains traditionnels.

"« Cette victoire est pour tous les jeunes chômeurs et ceux qui désirent poursuivre leurs rêves », a ajouté Manga. "Nous l’avons fait, et nous ne faisons que commencer.

Ubuntu, du nom d'un mot rendu célèbre par Nelson Mandela qui signifie compassion et gentillesse, est la première entreprise d'huile d'olive appartenant à des Noirs en Afrique du Sud.

Passionné par l'agroalimentaire et la philanthropie, Manga a passé deux ans à la recherche d'une ferme d'oliviers et a donné vie à sa vision en fondant finalement Ubuntu en 2019.

"« L’huile d’olive extra vierge Ubuntu n’est pas un simple feu de paille », a-t-il déclaré. "« C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité grâce à un travail acharné et à une concentration sur les avantages qu'il apportera aux personnes avec lesquelles il entrera en contact. »

La joie de gagner à la NYIOOC s'est également propagée dans la vallée voisine de la rivière Breede, où Domaine oléicole de Rio Largo a été une fois de plus nommé parmi les meilleurs producteurs d'huile d'olive au monde.

"Gagner un prix au NYIOOC, le plus grand concours international d'huiles d'olive extra vierges, est une réalisation importante qui mérite d'être célébrée », a déclaré la copropriétaire Brenda Wilkinson. "Cette reconnaissance non seulement renforce la notoriété de notre marque, notamment à l’échelle mondiale, mais sert également de référence pour notre qualité par rapport aux leaders du secteur. »

Plusieurs fois vainqueur du Concours Mondial, Rio Largo a reçu cette année un Silver Award pour un assemblage moyen et a remporté des prix lors de six éditions précédentes du concours.

"« Ce prix confirme notre position d’acteur compétitif sur le marché, inspirant confiance dans nos produits et ouvrant de nouvelles opportunités de croissance », a conclu Wilkinson.