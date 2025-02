Sauvegarde des traditions uniques de culture de l'olivier sur l'île italienne de Pantelleria

La culture de l’olivier présente des caractéristiques uniques sur l’île sicilienne de Pantelleria, la région italienne la plus proche de l’Afrique.

L'olivier est cultivé selon un système particulier, qui induit sa croissance horizontale.

Le système empêche la hauteur des arbres de dépasser celle du mur de pierres sèches adjacent, ce qui permet aux arbres d'optimiser leur utilisation de l'eau et de faire face au vent.

Un revenu économique pour les petits producteurs de l’île est nécessaire pour mieux protéger ces arbres, dont beaucoup sont centenaires, et cette pratique agricole durable et résiliente. - Gianpaolo Rampini, président, Resilea

Depuis des siècles, cette pratique agricole permet la culture de l'olivier et la production d'huile d'olive dans le climat extrême de l'île volcanique, caractérisé par la sécheresse et les tempêtes.

Ce système de culture de l’olivier risque de disparaître en raison du manque de renouvellement des générations.

L'association Resilea, dont les objectifs incluent la reconstruction et le renforcement des communautés locales, collabore avec l'Université de Palerme pour préserver et diffuser le système de connaissances derrière cette pratique agricole, également connue sous le nom de "L'art de l'olivier rampant de Pantelleria.

"Après avoir travaillé plusieurs années dans des pays en voie de développement, nous nous sommes installés en Italie, à Pantelleria, en 2013, avec l'intention de préserver le savoir-faire qui sous-tend cette méthode d'adaptation à l'environnement local élaborée il y a longtemps par les producteurs de l'île", a déclaré Gianpaolo Rampini, président de Resilea. Olive Oil Times.

Lors de son travail à l’étranger, Rampini a déclaré que la disparition des communautés rurales et de leurs cultures à l’échelle mondiale constitue une menace importante pour la diversité culturelle.

"« Notre objectif est de sauvegarder l’ensemble des éléments théoriques et pratiques non écrits, définis par la recherche comme des connaissances écologiques locales, qui sont la pierre angulaire des communautés rurales », a-t-il déclaré.

Le système de taille et de formation des oliviers de Pantelleria fait appel à des techniques de culture sèche. Il prévient les effets de »« matticate », un mot du dialecte local qui fait référence aux fortes rafales de vent soufflant de la mer vers l'intérieur des terres pendant les tempêtes.

"Cette pratique résiliente au changement climatique apparaît aujourd’hui comme un élément d’intérêt dans le cadre de la changement climatique« , a déclaré Rampini. "C'était devenu nécessaire dans le passé, car l'île n'avait pas de lacs et de rivières et même pas d'usine de dessalement de l'eau comme aujourd'hui, et chaque habitant récupérait l'eau de pluie à travers le toit de sa maison. »« dammuso », la maison traditionnelle de l'île.

"« L’approvisionnement limité en eau rendait difficile, voire impossible, la pratique de la culture traditionnelle de l’olivier », a-t-il ajouté.

La pratique consiste initialement à forcer les branches des oliviers nouvellement plantés ou très jeunes vers le sol, à l'aide de cordes et de pierres jusqu'à ce qu'elles acquièrent la direction horizontale.

Au fur et à mesure que les nouvelles pousses poussent, celles qui poussent vers le haut doivent être taillées, tandis que celles qui poussent vers le bas doivent être laissées pousser.

"Certains pensent qu'il est nécessaire de laisser les pousses pousser tout le long des branches principales, tandis que d'autres laissent les pousses seulement sur la partie finale des branches principales », a déclaré Rampini.

"« Ces variations font partie de la richesse d’informations que Resilea et l’Université de Palerme souhaitent collecter et transmettre aux nouvelles générations à travers un projet actuellement en cours », a-t-il ajouté. "Cela nous procure une grande satisfaction car les étudiants impliqués sont enthousiastes et apprennent rapidement.

Basé sur une approche multidisciplinaire et expérientielle, les étudiants de 17 à - ans apprennent la technique de la culture de l'olivier auprès de producteurs âgés, avec le soutien de l'équipe universitaire qui collecte les informations.

Les superviseurs rédigent des rapports et produisent des documentaires lors d'activités de terrain dédiées aux élèves de dernière année du secondaire.

"« Les étudiants comprennent immédiatement qu'il s'agit d'un contexte agricole particulier, façonné par des terrasses et des murs en pierre sèche, et que les oliviers couchés y sont intégrés », explique Antonio Motisi, professeur d'arboriculture à l'Université de Palerme et coordinateur du projet.

"« En effet, on ne peut pas penser à l’olivier et aux autres espèces d’arbres de l’île sans prendre en compte la présence des murs en pierres sèches », a-t-il ajouté.

Pantelleria est parsemée de terrasses délimitées par des murs secs, qui ont été construits au fil des siècles avec des pierres volcaniques extraites du sol pour le rendre cultivable.

Outre le jardin de Pantesco, un enclos utilisé pour cultiver des agrumes, et le Dammuso, tous deux en pierre, le mur sec est emblématique de l'architecture locale.

"« Essentiellement, un petit microcosme climatique est formé par le mur d’un mètre qui délimite la terrasse et l’olivier dans sa hauteur », a déclaré Motisi. "« Nous ne connaissons pas de type de culture d’olivier comparable en Méditerranée. »

La plupart des oliviers sont Biancolilla, et certaines variétés, probablement également originaires de Tunisie, restent encore à identifier.

La taille se fait en hiver et en été et joue un rôle clé dans le système oléicole. Aimée méthodes de taille conventionnelles, cette technique exclut les coupes de retour.

L’objectif est d’éviter un stress hydrique excessif sur l’olivier lors du développement de nouvelles pousses.

"« Après une taille conventionnelle, des pousses vigoureuses et des drageons émergent », a déclaré Motisi. "Dans ce cas, au contraire, on laisse vieillir le bois des branches principales précisément pour contenir ce développement vigoureux et pour éviter que la plante ne soit en détresse pendant l'été. Et cela favorise la floraison et la fructification de la plante.

En raison du développement horizontal de l'arbre, un système de formation particulier est nécessaire. On laisse pousser les branches principales et, lorsqu'elles sont sur le point de toucher le sol, on place une pierre entre le bois et le sol pour éviter tout contact.

En revanche, les branches des très grands arbres peuvent souvent être encouragées à toucher le sol et à prendre racine pour se revigorer.

"« Dans ce cas, lorsqu'une branche atteint une certaine longueur, comme quatre ou cinq mètres, la partie qui touche le sol doit être enterrée, de sorte qu'une nouvelle racine s'installe dans le point souterrain et revitalise la branche à mesure qu'elle continue de pousser », explique Motisi.

Sur ses 85 kilomètres carrés, Pantelleria comprend une montagne de 836 mètres de haut et diverses conditions pédoclimatiques auxquelles les agriculteurs se sont adaptés. Selon la zone, différentes approches de taille et de formation sont utilisées.

"« La règle générale comprend plusieurs exceptions », a déclaré Rampini. "Par exemple, à Sibà, l’une des zones les plus hautes, certaines plantes ont des branches en forme de spirale, ce qui a probablement permis aux agriculteurs de gagner de la place. Dans d’autres zones, les oliviers font 150 mètres carrés, s’étendant parfois sur plusieurs terrasses.

Les grandes auvents couvrent la surface de la terrasse, protégeant le sol de l'insolation et limitant l'évaporation de l'humidité, réduisant ainsi la consommation d'eau.

"« Dans ce contexte, tout vise à réduire la consommation d’eau de l’arbre », a déclaré Motisi. "Le mur en pierres sèches joue également un rôle, car il atténue l’effet du vent en ralentissant le flux d’air et en limitant ainsi les pertes d’eau dues à la transpiration.

»« De plus, cela induit probablement des dynamiques microclimatiques qui favorisent la condensation de l’humidité dans l’air, un aspect très complexe que nous étudions », a-t-il ajouté.

Branches couchées d'un olivier cultivé selon la technique mise au point par les cultivateurs de l'île de Pantelleria. (Photo: Gianpaolo Rampini)

Selon les données disponibles, la surface cultivée de Pantelleria est passée de plus de 80 pour cent au milieu du siècle dernier à moins de 20 pour cent aujourd'hui, ce qui suggère de nombreux vergers négligés.

Resilea s'est engagé à récupération abandonnée oliveraies et production huile d'olive extra vierge depuis plusieurs années. L’association envisage désormais de créer une entreprise communautaire.

"« Nous pensons qu’un revenu économique pour les petits producteurs de l’île est nécessaire pour mieux protéger ces arbres, dont beaucoup sont centenaires, et cette pratique agricole durable et résiliente », a déclaré Rampini. "Travailler dans un environnement aussi particulier demande beaucoup d’efforts et des coûts élevés, car les moyens mécaniques ne peuvent pas être utilisés et tout est fait à la main.

"« Notre objectif est de rendre cette pratique économiquement durable, en permettant aux producteurs de superviser toute la chaîne productive », a-t-il ajouté.

Le transport des olives, envoyées par bateau à Trapani, en Sicile, quelques heures après avoir été cueillies et broyées dans un moulin local, génère également des coûts supplémentaires.

Les agriculteurs de l'île sont également en danger si le ferry est annulé pendant plusieurs jours en raison du mauvais temps, ce qui retarde la livraison des fruits et réduit la qualité.

Le plan de Resilea consiste à construire une usine de broyage appartenant à l'entreprise pour éviter ces problèmes et garantir une fonctionnalité accrue.

"« Il y a un bon moulin à Pantelleria, mais nous avons besoin d'un équipement différent pour notre objectif », a déclaré Rampini. "« Nous cherchons à mettre en place une technologie de pointe en deux phases qui puisse bien fonctionner avec de petits volumes d'olives, combinée à une installation de stockage, une machine d'embouteillage et un système de réutilisation des sous-produits. »

Ayant pour valeur fondamentale la durabilité et l’ambition d’être exhaustif, le projet comprend un volet de recherche.

"« Nous agissons conformément aux principes de l’économie circulaire », a déclaré Rampini. "Parmi les acteurs qui travaillent à la création de l'entreprise communautaire, on trouve PlantaRei Biotech, une start-up dirigée par Elena Sgaravatti qui se concentre sur les produits à haute valeur ajoutée à partir des déchets de production. Elle étudie actuellement les feuilles d'olivier de ces arbres pour l'extraction de polyphénols. »

"« Nous sommes heureux de constater que les institutions publiques locales soutiennent notre projet », a-t-il conclu. "« Nous pouvons produire une huile d’olive extra vierge de haute qualité, contribuant ainsi au développement durable. Les revenus des ventes seront réinvestis pour donner plus de pouvoir aux petits producteurs et pour préserver un patrimoine paysager, environnemental et culturel aussi précieux. »