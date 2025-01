La production d'huile d'olive dans une ferme publique de Rome soutient la communauté et la durabilité

La ville de Rome produit huile d'olive extra vierge provenant de 1,500 2,000 oliviers centenaires nichés dans la Tenuta di Castel di Guido, la plus grande ferme publique d'Europe avec - - hectares.

Le mélange biologique, élaboré à partir de variétés locales typiques, Frantoio, Pendolino et Leccino, a été dévoilé au public lors du premier festival de l'huile d'olive organisé au domaine le 15 décembreth.

C'était aussi l'occasion de célébrer le récent Olio di Roma IGP attestation.

L'huile d'olive extra vierge est en partie utilisée pour des projets de solidarité, tandis que le reste est vendu. Les revenus des ventes sont réinvestis dans la gestion et l'entretien de l'exploitation.

"« La récolte des olives à Tenuta di Castel di Guido revêt une grande importance pour Rome, car c'est un exemple rare d'une ville ayant sa propre production d'huile d'olive extra vierge », a déclaré Sabrina Alfonsí, conseillère municipale pour l'agriculture de Rome. Olive Oil Times.

"« La valeur de ce produit réside, d’une part, dans sa haute qualité et, d’autre part, dans le fait qu’il s’agit d’un outil pour mettre en œuvre des projets d’inclusion et d’environnement », a-t-elle ajouté.

Rome produit depuis longtemps de l'huile d'olive dans le domaine de Castel di Guido, propriété de la région du Latium, en vertu d'un accord renouvelé chaque année. Mais la municipalité a récemment signé un nouvel accord avec la région et obtenu la gestion à long terme de l'exploitation.

Le conseil municipal a déclaré dans un communiqué que l'administration directe pluriannuelle de la propriété permettra une meilleure organisation des activités, ouvrant la possibilité d'un réaménagement, y compris la construction d'un moulin à huile.

La ferme avec le musée du patrimoine rural de la Tenuta di Castel di Guido à Rome (Photo : Département de l'Agriculture de la ville de Rome)

Plusieurs nouveaux projets sont déjà en cours de réalisation. Des sources d’énergie renouvelables alimenteront bientôt la ferme et un système de recyclage et de compostage sera mis en place pour réduire à zéro les déchets.

Outre l'huile d'olive, la Tenuta di Castel di Guido produit des fruits, des légumes, des céréales et du lait biologiques. Elle est utilisée pour l'élevage de bovins et sa zone de pâturage abrite le plus grand troupeau de vaches de la race Maremme du Latium. Le domaine comprend une variété d'écosystèmes, notamment des bois et des maquis méditerranéens.

Les origines du domaine remontent à l'époque romaine, lorsque la zone était déjà consacrée à l'agriculture. Au fil des siècles, le domaine est passé sous le contrôle de différents propriétaires, dont l'Église catholique et le gouvernement national.

L'oliveraie de 30 hectares jouxte une ferme qui abrite un petit musée du patrimoine rural. La structure, construite au début des années 1940, avait auparavant des fonctions très différentes ; elle a notamment servi de dortoir pour les prisonniers et les civils internés pendant le régime fasciste, lorsque la ferme a été transformée en camp de travail.

Aujourd'hui, tous les bâtiments du domaine accueillent des activités éducatives et des initiatives d'associations et d'organisations à but non lucratif, parmi lesquelles la LIPU, la Ligue italienne pour la protection des oiseaux, qui gère 250 hectares.

L'oliveraie centenaire de la Tenuta di Castel di Guido à Rome (Photo : Ylenia Granitto)

Abritant de nombreuses espèces de flore et de faune, la Tenuta di Castel di Guido fait partie de Natura 2000, un réseau d'espaces protégés créé par l'Union européenne pour conserver les espèces et les habitats les plus précieux et les plus menacés.

En raison de ce statut, le domaine est soumis à une réglementation stricte visant à protéger sa biodiversité. Les visiteurs peuvent néanmoins visiter librement le domaine et participer à des visites guidées.

"« L’agriculture à Rome signifie participation, croissance communautaire, solidarité et durabilité », a déclaré Alfonsi. "C'est une réalité dans plusieurs quartiers de la ville, comme dans les quartiers Nuova Tor Vergata et Torre Spaccata, où les associations de citoyens s'occupent de la oliviers dans les parcs publics et distribuer l’huile obtenue aux personnes dans le besoin.

"« L’agriculture biologique de qualité contribue de manière significative à la protection de l’environnement, des sols et du paysage », a-t-elle ajouté. "De plus, la certification IGP Huile de Rome obtenue démontre que les produits de notre territoire peuvent être reconnus comme des produits d'excellence, étant un moteur de développement économique et touristique.