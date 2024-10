La hausse des prix accompagne la récolte de mauvaise année en Australie

Extra vierge prix de l'huile d'olive En Australie, les prix ont récemment atteint des niveaux sans précédent.

Une visite dans les rayons des supermarchés de Melbourne a révélé que la qualité moyenne huile d'olive extra vierge peut désormais coûter plus de 25 dollars australiens (15 €) le litre.

Ces derniers mois, le prix de l’huile d’olive extra vierge importée a considérablement dépassé celui des produits fabriqués en Australie, inversant ainsi une tendance de longue date du marché.

Toutefois, certains éléments indiquent que ces tendances à la hausse des prix pourraient bientôt s’atténuer, notamment un rendement favorable pour la plupart des producteurs australiens d’huile d’olive lors de la récente récolte et une reprise attendue de la production européenne d’huile d’olive pour la saison à venir.

"La récolte était proche ce qui était attendu", a déclaré Michael Southan, directeur général de l'Australian Olives Association (AOA). Olive Oil Times.

"« C'était une année creuse, nous nous attendions donc à des rendements inférieurs, mais c'était mieux que l'année creuse précédente en 2022 », a expliqué Southan, faisant référence au cycle naturel de production alternée de l'olivier.

Des années et des années Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

"« Dans certaines régions, les gelées ou les vents chauds au moment de la floraison ont entraîné une nouaison faible ou nulle, mais heureusement, ce n'était pas le cas dans les principales régions oléicoles », a-t-il ajouté.

Certains dégâts ont été causés par la punaise de la dentelle oliveBien que ce virus puisse provoquer la perte des feuilles des oliviers, son impact a été plus léger que prévu.

"« Cela a été un problème pour certaines petites plantations en particulier, car ce ravageur ne les avait pas touchées dans le passé », a déclaré Southan. "Il s’agit néanmoins d’un insecte indigène qui existe depuis de nombreuses années. L’été précédent, plus frais et plus humide, a permis à la punaise de la dentelle de l’olivier de se multiplier.

Alors que les grands producteurs d’huile d’olive peuvent bénéficier d’économies d’échelle pour compenser la hausse des coûts de production, les petits producteurs sont souvent confrontés à une situation différente.

Les événements naturels ne sont qu’un des nombreux défis auxquels sont confrontés les producteurs australiens d’huile d’olive de haute qualité.

Les coûts de main-d'œuvre continuent de poser des problèmes aux petits producteurs australiens. (Photo : Ashbolt Farm)

"« La récolte a été plus faible que la plupart des années. Cela est dû à la sécheresse et aux conditions météorologiques qui ont affecté la floraison. De plus, nous avons fait une taille importante l'année dernière », a déclaré Anne Ashbolt, copropriétaire de la ferme Ashbolt, sur l'île de Tasmanie, dans le sud de l'Australie.

"En Australie, c’est toujours une question de main d’œuvre et de coût de la taille et de la récolte qui compte », a-t-elle ajouté. "Les grandes plantations peuvent utiliser les machines massives Colossus. Les petites plantations comme la nôtre, cueillent les olives avec des râteaux manuels.

Plusieurs autres producteurs d’huile d’olive extra vierge de haute qualité ont également souligné la hausse des coûts de production comme un défi auquel ils ont été confrontés cette année.

"« Après la crise du Covid, le plus grand défi a été de respecter le budget, notamment avec la hausse des coûts de main-d'œuvre et des consommables », ont déclaré Stephen et Sui Tham, propriétaires de Domaine oléicole de Cape Shanck.

La ferme, située dans le coin sud-est de l'Australie continentale, à Victoria, a également dû faire face à des conditions météorologiques extrêmes.

"« Les fortes pluies de la fin du printemps ont coïncidé avec la période de floraison. Cela a eu un impact considérable sur la quantité de fruits dans les arbres », a déclaré M. Tham. "Après un été sec et assez chaud, les températures ont chuté et ont été accompagnées de pluies fréquentes et occasionnelles qui ont affecté la maturation de nos fruits.

Il est intéressant de noter que la récolte a commencé plus tard que d’habitude, à partir de la mi-mai avec les premiers arbres Leccino.

"« La quantité récoltée a été généralement inférieure à celle des années précédentes, ce qui n’est pas inattendu compte tenu des effets des pluies printanières », a déclaré Tham.

Ces conditions inhabituelles ont également eu un impact sur d’autres aspects essentiels de la production d’huile d’olive extra vierge. "« En général, les huiles d’olive de nos cinq variétés étaient plus douces, ce qui est inhabituel pour les variétés Picual et Picholine. Cela pourrait certainement convenir à certains palais », a déclaré Tham.

Dans le nord de Victoria, les producteurs ont été confrontés à des épisodes de gel printanier qui ont eu un impact négatif sur la production.

"« Notre récolte a été satisfaisante », a déclaré John Symington, propriétaire de Olives Oasis. "Nous avions perdu beaucoup de floraison à cause du gel au printemps dernier, donc nos attentes étaient inférieures à la normale, et la récolte est arrivée avec un résultat se situant dans la partie inférieure de la fourchette des attentes.

Le gel pendant la floraison a réduit le rendement des producteurs d'Oasis Olives. (Photo : Oasis Olives)

"« Le climat est toujours un facteur de complication, car il est différent chaque année. Cette saison, l'été est très doux, car les fruits mûrissent, ce qui donne des huiles plus douces que d'habitude », a ajouté Symington. "Le climat est hors de notre contrôle, mais nous cherchons à modifier le mélange de variétés de nos meilleures huiles d'olive pour les rendre un peu plus complexes ou robustes en fonction des conditions.

Symington a noté que les saisons d’olives difficiles ajoutent encore plus de complexité à la production d’huile d’olive.

"« La recherche de la qualité implique toujours des compromis. Si nous devons choisir entre récolter tôt pour la qualité ou plus tard pour la quantité, nous sommes heureux de choisir la qualité, mais ce n’est pas toujours aussi évident », a-t-il déclaré.

"Si nous récoltons très tôt nos variétés premium telles que Coratina ou Picual pour une huile d'olive particulièrement bonne, en retardant d'autres variétés, nous risquons d'augmenter le risque de anthracnose « Nous déclassons l'huile d'olive de certaines variétés sensibles comme le Leccino ou le Barnea », a ajouté le producteur.

"« Il n’est pas logistiquement possible de récolter tout aussi rapidement que nous le souhaiterions, nous devons donc faire ces compromis », a expliqué Symington.

De l’autre côté du pays, en Australie occidentale, les agriculteurs ont été confrontés à des conditions météorologiques très inhabituelles, similaires à celles des dernières années en Europe du Sud, avec des températures en hausse et une grave sécheresse.

Ian Wildly, propriétaire de Sherwood Springs, gère environ 1,000 1999 oliviers depuis -, lorsque la ferme a planté les variétés d'olives Frantoio, Leccino, Pendolino et Minerva.

"« La récolte la plus récente, en mai 2024, a été bien en deçà des attentes », a déclaré Wildly. "Les précipitations des deux derniers hivers ont été bien inférieures à la moyenne et, même si les arbres sont irrigués en été, le manque d'humidité du sol a entraîné une croissance moindre du feuillage au printemps. La floraison a été légère et inégale.

"« Nous nous attendons à un temps chaud et sec en été. Mais la saison 2023/24 a été exceptionnelle », a-t-il ajouté. "Aucune précipitation d'octobre 2023 à mai 2024 et des journées prolongées avec des températures supérieures à 40 ºC.

Wildly a également souligné un problème émergent : les dommages causés par les perroquets à collier de Port Lincoln.

"« Il est originaire d’Australie et habite les forêts du sud-ouest, se nourrissant de fleurs et de fruits d’eucalyptus », a-t-il déclaré. "Récemment, ils ont découvert que les olives sont une source de nourriture facile. Les perroquets coupent les branches fruitières à mesure que les olives mûrissent, se nourrissant des fruits et des graines sur le sol.

"« Ce n’est pas seulement la récolte de l’année en cours qui est perdue, mais aussi la branche fruitière de l’année suivante », a-t-il ajouté. "Le manque d'élagage adéquat au fil des ans a également contribué à cette situation. On a résolu ce problème en émondant une ou deux branches charpentières sur chaque arbre. Les premiers signes sont encourageants avec une nouvelle croissance vigoureuse.

"« Le marché local est fort, mais les faibles rendements entraînent généralement une hausse des prix, peut-être au point que certains consommateurs se tournent vers une alternative moins chère, comme l’huile de canola », a averti Wildly.

Selon Southan, "« Les principales opportunités offertes par les prix actuels de l’huile d’olive extra vierge sont pour les grandes entreprises agricoles de diversifier leurs opérations avec de grandes plantations, en particulier là où elles disposent d’eau pour l’irrigation. »

"« Des défis existent pour les petites entreprises lorsque les économies d’échelle ne sont pas suffisantes pour leur permettre d’être aussi rentables qu’elles le souhaiteraient dans la production d’huile d’olive extra vierge », a-t-il conclu. "Les olives de table représentent pour eux une formidable opportunité.