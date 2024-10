"Nous avons été témoins de première main de la façon dont changement climatique a eu un impact croissant sur notre travail quotidien dans les vergers au cours des dernières années », a déclaré Pietro Nicotra, copropriétaire de agrestis, une coopérative sicilienne d'huile d'olive.

La sécheresse persistante exerce un stress énorme sur nos oliviers, ce qui les empêche de produire des fruits abondants - Pietro Nicotra, Agrestis

Une fois de plus, le changement climatique affecte gravement la production italienne d'huile d'olive. Les autorités ont confirmé que la campagne 2024/25 connaîtra une baisse significative de la production.

Selon un nouveau rapport Selon l'Institut italien des services pour le marché agricole et alimentaire (Ismea), la production totale devrait chuter entre 215,000 235,000 et - - tonnes.

Une estimation légèrement plus prudente de l'Association italienne de l'industrie des huiles alimentaires (Assitol) prévoyait un rendement de seulement 200,000 - tonnes.

En comparaison, Ismea a rapporté que le Campagne agricole 2023/24 La récolte a été de plus de 328,000 32 tonnes, soit 307,000 pour cent de plus que la récolte prévue pour la prochaine saison. Ismea a noté que la production moyenne au cours des cinq dernières saisons a été de - - tonnes.

Au vu de ces chiffres, Ismea prévient que l'Italie risque de passer de la deuxième à la cinquième place parmi les premiers producteurs mondiaux d'huile d'olive.

Ismea et Assitol attribuent tous deux la baisse de la production principalement à la sécheresse prolongée, qui touche particulièrement les régions du sud.

En outre, ils ont noté que cette année est avant tout une »« année creuse » dans le cycle naturel de production alternée des oliviers.

Des années et des années Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

Les rendements devraient varier considérablement à travers le pays, les régions du nord et du centre étant moins touchées par les conditions météorologiques défavorables.

Selon les prévisions d'Ismea, la Toscane, le Latium et l'Ombrie connaîtront une reprise de la production de plus de 70 % par rapport à la saison dernière. Dans le nord de l'Italie, la reprise devrait dépasser 74 %, malgré un problème non identifié qui a entraîné une chute de fruits mystérieuse dans certains bosquets.

Sécheresse et vagues de chaleur Les conséquences les plus graves ont été observées dans les principales régions productrices d'olives, notamment la Sicile, la Calabre et les Pouilles, qui produisent la majeure partie de l'huile d'olive italienne.

Dans ces régions, comme en Sardaigne, en Basilicate, en Campanie, dans les Marches et dans le Molise, les rendements devraient chuter d'au moins 41 pour cent.

La coopérative Agrestis en Sicile s'attend à une baisse de production de 80 pour cent cette année en raison des conditions climatiques extrêmes. (Photo : Agrestis)

La coopérative primée Agrestis de Buccheri, en Sicile, a traversé plusieurs années difficiles, démontrant la résilience des producteurs de haute qualité.

Au fil des années, la coopérative a remporté de nombreuses distinctions pour la qualité de son huile d'olive, notamment plusieurs Gold Awards au NYIOOC World Olive Oil Competition depuis 2015

"« La sécheresse persistante exerce un stress énorme sur nos oliviers, ce qui les empêche de produire des fruits abondants », a déclaré Nicotra.

Durant la période de floraison, le printemps inhabituellement chaud et les températures extrêmes du mois de mai ont eu un impact direct sur la production des oliviers d'Agrestis.

"« La fluctuation des températures entre le jour et la nuit, ainsi que l'humidité qui s'installe sur les plantes, ont provoqué des brûlures sur les fleurs », a déclaré Nicotra. "En conséquence, nous avons subi une perte dévastatrice de 80 pour cent de la récolte de cette année. »

"« Malgré tous ces défis, nous restons engagés », a-t-elle ajouté. "Bien que la quantité soit faible, l'huile d'olive que nous produisons incarne nos traditions et les cultivars indigènes qui définissent cette terre depuis des siècles.

De nombreux producteurs des Pouilles ont également signalé une baisse significative de la production, même si certaines zones ont enregistré moins de pertes.

Les Pouilles sont la région productrice d'huile d'olive la plus importante d'Italie. (Photo : Voglia di Puglia)

"Cette année a été particulièrement difficile. Nous sortons d'une saison de faible production, qui a encore affecté la nouaison cette année, suivie d'une grave sécheresse. Même pendant l'hiver, les précipitations ont été rares », a déclaré Nicola Lamedica, spécialiste des olives chez Voglia di Puglia ferme, située dans la partie la plus septentrionale de la région sud.

"« Notre stratégie s'appuie sur l'irrigation goutte à goutte et sur les méthodes traditionnelles d'oléiculture pour lutter contre les conditions climatiques défavorables auxquelles nous sommes confrontés », a ajouté Lamedica. "Grâce à des techniques de taille avancées et à un entretien constant des plantes, nous avons conservé des fruits de haute qualité, qui sont maintenant en excellent état.

Dans la région centrale de l'Ombrie, les producteurs affirment que cette saison s'annonce beaucoup plus fructueuse que la précédente.

"« La saison dernière a été très difficile. Nous venons juste de commencer, mais cette nouvelle saison nous rend extrêmement optimistes », ont déclaré Miriam Cinaglia et Sergio Rutili, propriétaire et directeur général du club primé Centumbrie.

"« La matière première est excellente et, d’après nos premières impressions, le profil organoleptique semble très prometteur », ont-ils expliqué.

"« D’un point de vue quantitatif, nous prévoyons une forte production en Ombrie cette saison. Contrairement à l’année dernière, les drupes sont plus riches en pulpe, ce qui laisse espérer de nouvelles améliorations de la qualité du produit final », ajoutent Cinaglia et Rutili.

Le nord et le centre de l'Italie devraient connaître une bonne saison après une faible récolte au cours de la campagne 2023/24. (Photo : Centumbrie)

Plus au nord, Casale 3 Danesi, près de Lucques, en Toscane, gère un verger de 450 oliviers et s'attend à une récolte beaucoup plus abondante cette saison que la dernière.

"« Cette année, la météo a été parfaite tout au long de la saison », a déclaré Henrik Jorgensen, le propriétaire de la ferme. "Nous sommes habituellement confrontés à de nombreux problèmes météorologiques, comme la chaleur du début du printemps suivie de gelées soudaines, qui entraînent la perte des fleurs. Mais cette année, nous avons évité ces problèmes.

De plus, le producteur biologique a bénéficié de l’absence de mouche des fruits cette année.

""En hiver, un gel d'au moins trois jours tue généralement la plupart des mouches qui vivent sous la surface du sol. Cette année, nous n'avons pas eu de mouches de l'olivier, ce qui est un grand soulagement", a déclaré Jorgensen.

"« Lorsque la mouche de l’olivier est présente, nous ne pouvons utiliser que des pièges à mouches traditionnels puisque nous sommes des producteurs biologiques », a-t-il ajouté.

Selon Ismea, l'Italie compte plus de 619,000 4,327 entreprises et exploitations oléicoles et - - moulins en activité.

Sur les 1.16 million d'hectares d'oliveraies italiennes, 247,000 21 hectares, soit plus de - pour cent, sont cultivé de manière biologique.