Les producteurs portugais s'attendent à une nouvelle récolte exceptionnelle

Alors que la récolte commence, les oléiculteurs et les mouliniers du Portugal prévoient que le pays atteindra sa deuxième plus grande production d'huile d'olive au cours de la campagne 2024/25.

Selon Mariana Matos, secrétaire générale de la Casa do Azeite, une association de producteurs, le Portugal devrait produire entre 170,000 190,000 et 2024 25 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne -/-.

Si elle se concrétise, la récolte dépasserait largement la moyenne quinquennale de 146,060 206,200 tonnes, mais se terminerait en dessous du record de - - tonnes. enregistré en 2021/22.

"« La campagne vient juste de commencer, mais on s'attend à une reprise de la production dans les régions oléicoles les plus traditionnelles, étant donné que le climat a été plus favorable tout au long du cycle de production », a déclaré Matos.

"« Concrètement, il a plu plus que les deux années précédentes », a-t-elle ajouté. "La différence n’est peut-être pas si importante en ce qui concerne les oliveraies modernes et irriguées.

Des bosquets traditionnels à forte pente de Trás-os-Montes aux bosquets à très haute densité plantations en Alentejo, les producteurs du quatrième plus grand producteur d'huile d'olive d'Europe ont confirmé qu'ils prévoyaient que la production resterait stable ou augmenterait.

Certains ont toutefois averti que trop de pluie pendant la récolte pourrait entraîner une production d'huile d'olive inférieure aux prévisions et avoir un impact sur la qualité.

La récolte précoce a été entravée par des pluies qui, selon certains producteurs, pourraient avoir un impact sur la qualité. (Photo : Acushla)

Alberto Serralha, directeur général de Sociedade Agrícola Ouro Végétal (SAOV) dans le centre du Portugal, a déclaré que la société avait commencé la récolte le 24 septembreth et devrait l'achever d'ici le 10 novembreth.

Bien que SAOV et ses partenaires récoltaient davantage d’olives, il a déclaré qu’une moindre accumulation d’huile dans les fruits ne conduisait pas nécessairement à une plus grande production d’huile d’olive.

"« Le temps a été plus frais que l’année dernière, ce qui a contribué à la qualité », a-t-il déclaré. "Cependant, les précipitations nous ont fait perdre 12 jours de récolte, perturbant considérablement nos ventes d'huile et nos opérations de mouture. »

Cependant, Serralha a déclaré que la production devrait augmenter dans l'ensemble de la région. "« La production est supérieure à celle de l’année dernière », a-t-il déclaré.

"Il y a cependant des problèmes de qualité, car 12 jours de pluies persistantes ont déclenché anthracnose, affectant les variétés les plus sensibles », a ajouté Serralha. "Ceux qui ont retardé la récolte sont désormais confrontés à des problèmes de qualité et à des pertes de fruits au sol.

Il a qualifié d'optimiste l'estimation de 180,000 - tonnes, ajoutant que la confluence de nombreux facteurs au Portugal fait de la prévision du rendement final une pratique hautement spéculative.

"« Il est difficile d’évaluer une ferme [et encore moins] un pays », a déclaré Serralha. "L’expansion permanente des oliveraies au Portugal rend la situation encore plus difficile. Compte tenu des faibles rendements en huile et du déclin de la productivité des vergers anciens à très haute densité, 180,000 - tonnes se situent dans la fourchette de mon scénario le plus optimiste.

"Si l'anthracnose frappe fort, elle peut se terminer de la même manière que l'année dernière", a déclaré le Portugal. produit 157,600 - tonnes, il ajouta. "Malgré les nouvelles zones importantes mises en ligne chaque année, ce sera la troisième saison en dessous du record en 2019. »

Dans la région septentrionale de Trás-os-Montes, les agriculteurs et les meuniers anticipent une augmentation modeste de la production en raison des pluies hivernales abondantes, qui ont mis fin à la sécheresse historique du pays.

Joaquim Moreira, porte-parole de accuser, a déclaré que la société prévoit une augmentation de la production d'huile d'olive de 15 pour cent. Il a ajouté que les plantations nouvellement plantées entrent en maturité, en même temps que les pluies.

"À Trás-os-Montes, l’augmentation ne sera pas aussi forte – probablement seulement cinq pour cent de plus que l’année précédente », a-t-il déclaré. "« Nous avons connu des conditions climatiques pires. »

Moreira a ajouté qu'il s'attend à ce que la production continue d'augmenter à Acushla et au Portugal à mesure que les plantations nouvellement plantées entrent en maturité.

Manuel Norte Santo s'attend à une production similaire à celle de l'année dernière, qui était la deuxième plus élevée de l'histoire du pays. (Photo : Est. Manuel Silva Torrado)

Les producteurs s'attendent également à une bonne récolte dans la vaste région méridionale de l'Alentejo, qui produit la majeure partie de l'huile d'olive portugaise. Cependant, tous les producteurs ne s'attendent pas à ce que la récolte de cette année dépasse celle de l'année dernière.

"« La situation est assez similaire à celle de l’année dernière », a déclaré Manuel Norte Santo, le directeur des exportations de Est. Manuel Silva Torrado. "Cependant, dans les oliveraies traditionnelles, cette pluie tardive a créé quelques difficultés avec les ravageurs, et certaines olives ont commencé à tomber.

Norte Santo prévoit que l'entreprise, qui possède 200 hectares de plantations et achète des olives à d'autres agriculteurs, produira de manière constante grâce à ses plantations à très haute densité.

"Dans la culture traditionnelle, il y a une plus grande volatilité, mais cette année, les prévisions devraient être comme l'année dernière », a-t-il ajouté. "Cependant, en tant que prix de l'huile d'olive « Les récoltes seront inférieures à celles de l’année dernière, certains producteurs disposant de petites superficies de culture pourraient ne pas récolter leurs olives, ce qui entraînerait une légère baisse des chiffres. »

En conséquence, Norte Santo a convenu avec Serralha que les prévisions de production actuelles peuvent être optimistes et a déclaré que la situation deviendrait plus claire à mesure que la récolte se poursuivrait.

Ailleurs dans l'Alentejo, 4 C Azéites Le directeur général Francisco Lopes a déclaré que la récolte était déjà en cours et qu'il s'attendait à une production similaire à celle des années précédentes. produit 6,900 - litres d'huile d'olive pour la campagne 2023/24.

Les producteurs de l'Alentejo s'attendent à ce que la récolte de cette année soit similaire à celle de l'année dernière ou légèrement meilleure. (Photo : 4 C Azeites)

"« En Alentejo, l'année s'annonce prometteuse avec des volumes un peu plus élevés qu'en 2023 grâce à l'augmentation des superficies plantées d'oliveraies super-intensives qui entreront en production », a-t-il déclaré.

Alors que certains producteurs de l'Alentejo anticipent une récolte similaire, d'autres ont connu une augmentation de la production à mesure que de nouvelles oliveraies mûrissent et que d'autres entrent en culture. »« année par année » dans le cycle naturel de production alternée de l'oliveraie.

Des années et des années Les oliviers ont un cycle naturel d'alternance d'années de production élevée et faible, connu sous le nom de "sur des années » et "années creuses », respectivement. Au cours d'une année, les oliviers produisent une plus grande quantité de fruits, ce qui entraîne une augmentation de la production d'huile d'olive. A l'inverse, un "« contre-année » se caractérise par un rendement réduit en olives en raison du stress de la campagne précédente. "par an. » Les producteurs d'huile d'olive surveillent souvent ces cycles pour anticiper et planifier les variations de production.

Teresa Teixeira, directrice adjointe d'Olivum, une association d'oléiculteurs, a confirmé que ses membres s'attendent à une augmentation de la production de 20 pour cent par rapport à l'année dernière.

"« L’année dernière, la production d’huile d’olive des membres d’Olivum a été de 105,000 - tonnes », a-t-elle déclaré. "Cette année, nous prévoyons une production de l’ordre de 125,000 180,000 tonnes. Donc - - tonnes, c’est plus ou moins ce que nous avions prévu pour la production nationale.

Alors que les agriculteurs et les meuniers ont bénéficié de conditions favorables avant la récolte, Matos a averti que les producteurs seraient probablement confrontés à un défi familier à mesure que la récolte progresserait.

"« Lors de la récolte, l’un des principaux défis est la question de la main d’œuvre, qui peut être un problème dans certaines régions, notamment dans les oliveraies les plus traditionnelles… où la récolte mécanique est impossible », a déclaré Matos. "Au Portugal, ces oliveraies se trouvent dans les régions du nord et du centre.

"« Dans les oliveraies modernes de la région d'Alqueva, dans l'Alentejo, ces problèmes ne sont pas si urgents, car elles sont irriguées et la récolte est entièrement mécanisée », a-t-elle ajouté.

Outre le manque de main-d'œuvre, a ajouté Teixeira, la prolifération des plantations à haute et très haute densité a entraîné une augmentation exponentielle de la production de grignons d'olive sans augmentation correspondante des infrastructures pour traiter et éliminer le sous-produit de la production d'huile d'olive.

"« Ces dernières années, la production a connu une augmentation considérable et les industries d'extraction n'ont pas la capacité de recevoir tout le grignon d'olive », a-t-elle déclaré. "Un autre problème est le manque de main d’œuvre spécialisée pour les nouvelles technologies.